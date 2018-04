Simenes Gigaset 2010 - DECT pod stromeček

Siemens Gigase 2010 se vyznačuje něčím, co nemá většina jeho konkurentů, něčím, na co jsme od mobilních telefonů bytostně zvyklí. Volitelným příslušenstvím. Zatímco u ostatních výrobců můžeme koupit maximálně další sluchátko nebo další základnovou stanici, u Gigasetu 2010 si můžete koupit i luxusnější a menší verze přenosných sluchátek, stolní nabíječky, náhlavní soupravy, klipy na opasek a další zajímavé příslušenství. Prostě si Gigaset můžete přizpůsobit svým požadavkům a to poměrně levně, oproti velkým klientským řešením.