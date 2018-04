Zařízení pro editaci obsahu SIM karet se na našem trhu objevilo povícero, ale snad žádné z nich se nesetkalo s takovým úspěchem, jako SIMedit!! firmy Compelson. Proč? Především proto, že šlo o produkt v češtině, především také proto, že šlo o produkt za solidní cenu a se všemi funkcemi, které se od takového zařízení daly čekat.

Ale jedno asi přeci jenom vadilo. SIMedit!! byl totiž až donedávna pouze ve verzi DOS - ačkoliv jej bylo možno spouštět ve Windows, pohodlí a komfortu obvyklému ve Windows se prostřetí Turbo Vison (pamatují si programátoři, co to je?) přeci jenom nedostávalo.

Není tedy divu, že Compelson uvedl na trh verzi vytvořenou výhradně pro Windows 95/NT - verzi, která vyšla z úspěšně prodávané DOSové verze, ale přidala i několik zpříjemnění práce. Podívejme se tedy v krátkosti, co lze od SIMedit!!u pro Windows očekávat.

Práce s programem se v principu nezměnila - program samozřejmě stále slouží k editaci údajů na SIM kartě. Jestli se něco změnilo - a k podstatně lepšímu - pak je to samotná práce s programem. Uživatelské prostředí Windows je přeci jenom poněkud větším luxusem, než strohý DOS, takže si můžete vytvářet kaskády oken, řadit údaje uvnitř oken a provádět další kouzla. Stále můžete mít SIMedit!! jako okno ve Windows, ale můžete si jej přepnout i do prostorově úspornějšího režimu, kdy se na pracovní ploše zobrazuje jen lišta s menu a s ikonkami a případně se na ni otevírají okna se seznamy a SMS zprávami. Díky tomu je na pracovní ploše poněkud přehledněji.



Základem SIMedit!u pro Windows je i nadále práce s telefonními seznamy a SMS zprávami - přeci jenom je značně pohodlnější možnost editace údajů přes normální klávesnici, případně zálohování dat na SIM kartě.

Telefonní seznamy lze načítat ze SIM karty nebo také ze souboru kolegů a přátel - seznam lze poté v paměti počítače třídit a zobrazovat tak, jak jsme ve Windows zvyklí. Pokud si přejete, lze u telefonních čísel poněkud ujednotit předvolbu, což lze provést stiskem tlačítka; přečíslování z 060x na +42060x je tak otázka okamžiku - od toho je ikonka internacionalizace

Stejně tak lze telefonní seznamy ukládat - například již setříděné a opravené na SIM kartu, případně do souboru a z tohoto souboru na všechny SIM karty ve firmě - máte-li mnoho služebních telefonů, ušetříte si dost práce a uštěpačných poznámek. Vzhledem k tomu, že soubory jsou v textovém formátu, lze například soubory načítat jako textové exporty z Excelu nebo naopak do Excelu naimportovat. Maximální rozsah editovaných položek je 250 záznamů, což je více, než pojme SIM karta. Výhoda: můžete mít až pět oken otevřených najednou a mezi nimi přesouvat metodou copy - paste.



Obdobně funguje práce se SMS zprávami. Těch program umí zpracovat až 99 - to je opět podstatně více, než umí naše SIM karty. U SMS zpráv je jasně vidět, kdy byly doporučeny, zda byly přečteny či nikoliv a samozřejmě kdo je odeslal. Editovat si můžete číslo SMS centra (lze jej vybrat z telefonního seznamu, pokud si je s oblibou přehazujete), lze také měnit délku platnosti SMS zprávy. I zde je k dispozici export a import dat, možnosti třídění a řazení na obrazovce a možnost pěti otevřených oken na obrazovce pro jednoduché přesouvání.

SIMedit! je také schopen zjistit informace o kartě obdobně, jako dosová verze. Lze tedy zjistit, zda máte kartu GSM Phase 1 nebo 2, kolik jste již provolali na Go kartě, lze také zjistit, zda je aktivní PIN či kolikrát byl chybně zadán, nelze ovšem PIN ani PUK měnit.

Kromě toho program SIMedit!! má vestavěnou databanku s mezinárodními předčíslími snad všech existujících států, takže i pokud si nejste jisti, pomůže.

Příjemná je také možnost zazálohování celé SIM karty a její opětovné obnovení - to se hodí zejména v případě, když svoji SIM kartu stále ztrácíte a je to přímá pobídka pro prodejce mobilů, co nabízet svým zákazníkům za nadstandardní služby (někdo to tak už dělá).

Co říci závěrem? SIMedit!! ve své Windows verzi umí všechno to, co předcházející DOSová verze - ovládání doznalo značeného zjednodušení a zkomfortnění, které rozhodně potěší. Vzhledem k tomu, že konkurenční produkty nejsou lokalizovány do češtiny, jsou o něco dražší a nenabízejí nic podstatného navíc, lze SIMedit!! pro běžného uživatele i firmy vřele doporučit. Pro majitele DOSových verzí je přichystán upgrade. Pokud Váš počítač zvládá Windows, rozhodně po upgrade šáhněte, stojí za to.

Samozřejmé je, že specializované nástroje typu Dr. SIM používané operátory k opravě poškozených SIM karet SIMedit! nemůže a ani nehodlá nahrazovat - tyto nástroje mají také o dvě cifry delší cenovku.