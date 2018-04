SimCity - ne od Maxis ...

To, o čem se krátkou dobou šušká, je pravda - na Palm/Piloty vznikla plnohodnotná verze počítačové hry SimCity od firmy Atelier. Má 170kB, stojí 30 amerických dolárků a je commercial, to znamená, že neexistuje shareware verze na odzkoušení. Přinášíme alespoň první postřehy a popis hry.

Jenom ještě uvedu, že se mi zdá, že se začíná "blýskat na časy" majitelům Palm/Pilotů (s dostatečnou pamětí ovšem, tady už 1-2 MB celkem přestávají postačovat), kteří mají rádí propracované hry - doporučuji například vyzkoušet (shareware) počin EA Sports - TigerWoods PGA Tour Golf. Ta vypadá opravdu "dost dobře". Oni taky asi v USA vědí, proč je na Palmy tolik golfových aplikací, zřejmě se tam oba segmenty (hráči golfu a majitelé Palmů) docela překrývají...

Zpět k SimCity. Předpokládám, že každý čtenář ví, co je to za hru a že už někdy minimálně jednu z takových budovatelských her na svém PC/Amize/Macovi hrál (nemuselo to být nutně SimCity, obdobných her je celá spousta - já osobně jsem kdysi do zblbnutí hrál Caesara II.).

Začátek

Na začátek zvolíte ze tří stupňů obtížnosti (dle tohoto nastavení obdržíte počáteční vklad do hry), zadáte název města a Palm vygeneruje terén základní EDIT obrazovky, který obsahuje prvky

Clear (tzn. nic, čisto, ideální pro stavby),

Trees (les - ten je nutno před stavěním odklidit buldozerem, nemáte-li zapnuté Auto-Buldozze)

Water (voda - řeka atd.) -dá se "přemostit" silnicí i elektrickým vedením i "podtunelovat" železnicí, ale stojí to víc peněz a jde to jen v přímém směru

V EDIT obrazovce se pohybujete pomocí lišt vpravo a dole, popřípadě si můžete nastavit hardwarová tlačítka pro pohyb nahoru/dolů a vpravo/vlevo.

EDIT obrazovka

Vlevo nahoře je rozbalovací menu, kde si můžete prohlédnout možné stavby a kolik vás budou stát :

Bulldozer - čistič porostů, staveb atd. - cena je lidová - 1$

Power - vedení eletřiny - 5$

Road - silnice - 10$

Transit - železnice - 20$



Residential - obytná čtvrť/část - 100$

Commercial - obchodní/komerční čtvrť/část - 100$

Industrial - průmyslová zóna - 100$

(Všechny tři předchozí stavby tvoří jádro hry, v čase se vyvíjí a transformují (viz příkaz Querry) - blíže v manuálu)

Police - policie - 500$

Fire - požární stanice - 500$

Stadium - stadion - 3000$

Coal Power - uhelná elektrárna - 3000$

Nuclear Power - atomová elektrárna - 5000$

Seaport - námořní přístav - 5000$

Airport - letiště - 10000$

Poslední položkou je Query. Po jejím výběru se vám po kliknutí na příslušný objekt objeví statistické okénko s názvem objektu a následujícími položkami :

Density (hustota populace)

Value (hodnota, cena)

Crime (kriminalita)

Pollution (znečištění)

Growth (růst, vývoj)

Pod rozbalovacím menu je okénku, kde je normálně zobrazen měsíc a rok, občas se tam objeví zpráva pro vás velmi maličkým (ale ještě dobře čitelným) písmem - například informace o katastrofě, či nějaké doporučení a rada... Napravo od tohoto okénka je sloupcový graf RCI, který schématicky ukazuje poptávku v oblastech Residential/ Commercail/ Industrial (pozitvní nahoru, negativní dolů). Ještě víc vpravo je stav vašich financí.

Napravo nahoře je rozbalovací menu, které vás přepne do dalších obrazovek

MAPS obrazovka

Mapa celé oblasti se znázorněním terénních prvků a schématickým zobrazením vašich staveb. Bliká ta část mapy, kde máte nastaven pohled v EDIT obrazovce. Písmenky jsou označeny některé objekty - S=Ship, R=Train, H=Helicopter, A=Airplane, M=Monster, T=Tornado)

Vlevo je rozbalovací menu k nastavení zobrazení na mapě :

City map - mapa města

Power grid - rozvod elektřiny, zde můžete zjistit problémy v rozvodech, zóny bez proudu apod.

Transportation - přeprava - je výhodné občas mrknout, zejména při plánování nové výstavby

Population density - hustota populace

Population growth - růst populace

Traffic density - hustota dopravního ruchu

Pollution - znečištění ovzduší (např. kolem uhelné elektrárny)

Crime rate - uroveň kriminality/zločinnosti

Land value - hotnota pozemku

Police influence - autorita policie

Fire protection - protipožární ochrana

Jsou tu čtyři stupně/úrovně šrafování od minima do maxima. Na podmínky 160x160 je vše docela přehledné a rychlé, nečekejte hi-res ...

GRAPHS obrazovka

V dolní části můžete zapnout/vypnout zobrazení :

Crime (vývoj kriminality/ zločinnosti)

Cash flow (peněžní tok) - zjednodušeně je to rozdíl mezi vybranými daněmi a poplatky za údržbu města v daném období

Pollution (vývoj znečištění ovzduší)

Residential (vývoj obyvatelstva)

Commercial (obchod)

Industrial (průmysl) (lze nastavit libovolnou kombinaci těchto údajů).

Levé horní menu umožní přepnout na kratší horizont 10 let a delší - 120 let - začínáte totiž hrát v lednu 1900, to jsem ještě neřekl ?)

BUDGET obrazovka

Zde si sledujete a regulujete vývoj vašich financí. Máte zde možnost nastavit výši daňové sazby (TaxRate) a výši dotací do transportu, policie a požární ochrany. Vidíte zde v dolní části vaši předchozí i momentální finanční situaci a přírůstky/úbytky.Obrazovka vám sama naskočí po skončení roku se souhrnnou bilancí.

EVAL obrazovka

Jsou tu vlastně tři samostatné doplňkové obrazovky :

Rating :

Průzkum spokojenosti - odpověď obyvatelstva na otázku, zda starosta dobře odvádí svoji práci, a to v procentech ano/ne. V dolní části je celkové skóre (skládá se z mnoha komplexních faktorů v rozsahu 0-1000) - stávající skóre a meziroční změna

Statistic :

Zde naleznete údaje o počtu obyvatel (population), migraci za poslední rok, odhadní ceně, kategorii města (začínáte jako village - vesnice, časem můžete postupovat do dalších fází Town, City, Capital, Metropolis a Megapolis) a úrovni hry.

Problems:

Zde byste měli naleznout přehled problémů na které byste se měli zaměřit, včetně míry problému v % (např. vysoké daně, kriminalita, nezaměstnanost, cena domu, požáry, špatné životní prostředí apod.)

KATASTROFY/Disasters

Obdobně jako v počítačové verzi můžete vyvolávat pohromy a katastrofy, k dispozici jsou Fire (požár), Flood (povodeň - rozvodnění), Air Crash (havárie letadla), Tornado, Earthquake (zemětřesení), Monster (útok nestvůry). Všechny katastrofy jsou animované a stojí minimálně za shlédnutí.

Ostatní PREFERENCE

Zde si můžete nastavit rychlost hry (pomalý, rychlá a tzv. pause varianta, kdy máte na všechno dost času), zapnout/vypnout Auto-Bulldoze, Auto-Budget a Auto-Goto, zvukové efekty a zapnout/vypnout katastrofy. Můžete zaslat svůj rekord ke zveřejnění na stránky Ateliéru, popřípadě nastavit hardwarová tlačítka.

Závěr :

Zatím nejpropracovanější hra na Palm/Piloty (i když toto tvrzení je velmi individuální a já mám taky radši šachy a na svůj nejoblíbenější Backgammon nedám už vůbec dopustit. Po dobu testování mi hra ani jednou nespadla (hardwarová tlačítka jsem používal, češtinu jsem nevypínal) a graficky asi vycucala z mého Palm III totální maximum ... Kdo má tyhle hry rád a chce mít jednu takovou vždy sebou, tak by neměl litovat 30$, což je cca 1000 Kč při stažení přes Internet.

Jednu dobrou radu závěrem - pořiďte si ke hře rovněž SwitchHack, protože až budete tuhle hru pařit někde na nudné poradě u ředitele, tak se rychlé přepnutí do jiné (serióznější) aplikace může docela hodit ...

A nechtěli byste jeden cheat ? Nechci vám kazi hru, ale napíšete-li v graffiti plošce "fund", naskočí vám 10.000$ ...