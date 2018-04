SimCITY 2000 pro PocketPC, aneb i zázraky se dějí!

Hardwarové požadavky:

Když jsem stahoval z emailu zip soubor s instalačními soubory plné verze hry, tak mne hodně zarazilo to, že celkem zabírají 10 MB. Měl jsem obavy, kolik hra zabere po instalaci a zda se do mého iPAQu 3630 vůbec vejde. Mile mne však překvapilo, že hra z mého PDA ubrala pouhé 4 MB, což je, podle mého názoru, vcelku málo. Hra vám poběží, pokud vlastníte PDA s procesorem StrongARM, MIPS nebo SH3 a displej podporující alespoň 4096 barev. Co se týče operačního systému, měli byste mít buďto Pocket PC 2000 nebo 2002.



Grafika:

Hned po zapnutí se přede mnou objevilo úvodní menu, které by se dalo po grafické stránce označit jako průměrné. Zde jsem měl šest možností dalšího pohybu, z nichž poslední – Quit, určitě v tento moment nepřipadala v úvahu. A tak jsem se vrhl hned na první možnost v pořadí, a to Load Saved Game. Chtěl jsem se přesvědčit, zda tu firma ZIOSoft nenechala nějaké ukázkové uložené pozice. Nezklamal jsem se – byly zde. A na výběr jsem měl hned čtyři možnosti. Kliknul jsem nedočkavě hned na první a v ten moment mi „spadla čelist“ a já se vrátil v čase zpět do doby, kdy jsem hru hrál naposledy. Na obrazovce se mi objevilo město v takové grafické kvalitě, na jakou jsem byl zvyklý z PC (a Amigy), a to vůbec nepřeháním. Po kolejích se vesele proháněl vláček podzemky a sem tam se přes obrazovku mihlo i nějaké to letadlo. Z komínů továren se nepřetržitě vykuřovalo a vrtulník, kontrolující hustotu dopravy, jako by nevěděl kam dříve skočit!



Prostě a jednoduše jsem byl unesen tím, jak se podařilo zvládnout grafické zpracování hry. I na tak malém displeji a jen v 64K barvách vše vypadá téměř tak jako na PC.



Hudba:

Dalším milým překvapením byla hudba, která hraje na pozadí. Ta svým provedením také velmi napomáhá pocitu, že jste si prostě hru překopírovali z PC do PDA (i když to ve skutečnosti samozřejmě nejde).



Ovládání:

Poslední věcí, která ještě mohla nějak záporně ovlivnit mé hodnocení, bylo ovládání. Upřímně řečeno, na to jsem byl z celé hry zvědavý asi nejvíce, protože jsem neměl ani nejmenší představu, jak se podaří vměstnat veškeré ovládací prvky na obrazovku s rozlišením 320x240 tak, aby zbylo místo i pro okno, ve kterém bude vidět, co se děje ve městě. Dalo mi chvíli práci, než jsem si zvykl na poněkud zhuštěné ovládání, každopádně na druhou stranu musím přiznat, že jsem se asi po hodině hraní přistihl, že se mi ovládání dostalo tak pod kůži, že v podstatě jednám naprosto instinktivně a už ani nepřemýšlím, kam bych měl asi kliknout, aby se stalo to či ono.



Pojďme si ale pro vaši představu popsat, jak ovládání vypadá. Ovládací prvky jsou rozděleny do dvou panelů, umístěných v horní a dolní části obrazovky, z nichž ten horní slouží k přímému ovládání hry, jako je ZOOMování, stavění budov, silnic, inženýrských sítí a jiných věcí. Vzhledem k tomu, že by se všechny tyto ikony do jednoho řádku nevešly, jsou rozděleny do tématických celků, které se mění za pomocí šipek v pravé a levé části horního panelu. Výběr při stavění např. budov se pak provádí tak, jak jsme klasicky zvyklí z PocketPC, např. když chceme kopírovat nějaký soubor, a to že na dané ikoně podržíme pero a po chvíli vyjede menu, ze kterého je možno vybrat bližší druh stavby. Zajímavou funkcí, která (jak se mi zdá) u PC verze nebyla, je možnost otáčení pohledu na město, a to po 90° úsecích.



Pokud se podíváme na spodní ovládací panel, zjistíme, že slouží k nastavování parametrů hry (např. rychlosti ubíhání času), ukládání aktuální pozice hry, nebo např. si zde můžete na moment zahrát na boha a vyzkoušet připravenost svého města na různé pohromy tím, že na něj nějakou sešlete. Výběr máte široký… tornádem počínaje, přes zemětřesení a rozsáhlé požáry až po povodně, nebo např. letecké neštěstí. A to by bylo z ovládání asi vše. Jen jednu jedinou připomínku bych přeci jen k ovládání měl, a to - když se snažíte postavit budovu, ne vždy se podaří, především u rozlehlejších budov, trefit tam, kam byste zrovna chtěli. Ale to už je úděl ovládání za pomocí dotykového displeje.



Vraťme se ale krátce ještě do úvodního menu. První (Load Saved City) a poslední (Quit) možnost už jsme probrali, ale ještě zde jsou další čtyři možnosti.



Druhou seshora je volba Start New City. Již sám název napovídá, že se jedná o hraní tzv. od nuly. Zde se vám otevře zcela neobydlené prostředí a začínáte budovat své město od prvního domu tak, aby splňovalo nejen vaše estetické požadavky, ale hlavně aby si na sebe dokázalo vydělat, což je v podstatě účelem celé hry.



Ovládáni hry jsme již probrali, a tak se opět vraťme k hlavnímu menu, kde je další možností Edit New Map, což je v podstatě totéž, jako předešlá možnost, s tím rozdílem, že si ještě před započetím hraní můžete upravit vzhled prostředí, ve kterém budete budovat své město. Můžete zde zvyšovat či snižovat kopce, tvořit jezera či řeky, zkrátka úplně měnit charakter krajiny pro následující hraní. A aby vám to nebylo líto, můžete si upravené prostředí uložit pro pozdější použití.



Předposlední možností hlavního menu je položka Load Scenario. Zde vás PDA zavede do určité situace a vy máte zadané úkoly, které máte splnit. Např. pokud si vyberete Hollywood, tak se ocitnete v situaci, kdy po náletu mimozemšťanů dojde k velkému požáru a následnému zničení části města a vaším úkolem je vystavět opět zničenou část města a zajistit, aby populace města vzrostla na hodnotu 100000 obyvatel, a to do pěti následujících let.



Vzhledem k tomu, že poslední možností je ikona s nápisem About, ve které jsou uvedeny podrobnosti o výrobci hry, je asi všem jasné, že jsme se dostali k závěru.



Závěr:

Firmě ZIOSoft se podařilo uskutečnit malý zázrak, a to umožnit majitelům PocketPC zařízení zahrát si jednu z kultovních nebojových strategických her, které kdy spatřily světlo světa. A při ceně necelých 30 dolarů si tato hra jistě najde spoustu spokojených uživatelů.

SimCity 2000 Budovatelská strategie na PocketPC Autor: ZIO interactive Verze: 1.0 Jazyk: anglicky Cena: $ 29,95





Grafika: 10 z 10 bodů

Hudba: 7 z 10 bodů

Hratelnost: 9 z 10 bodů

Cena: 9 z 10 bodů