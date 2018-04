Simbanka uschová vaše čísla

Simbanka připomíná kalkulačku či elektronický diář. Jak ale už název zařízení napovídá, nejedná se ani o jeden z těchto přístrojů. Simbanka je čtečka SIMkaret kombinovaná s klávesnicí a vnitřní pamětí. Slouží k zálohování SIMkaret a k tvorbě vlastní databáze kontaktů, která čerpá právě z údajů uložených na SIMkartě. Podívejme se na toto zajímavé zařízení blíž.

Vzhled

Přístroj o rozměrech 9,8 x 6,5 x 0,8 cm má pryžovou klávesnici a poměrně rozměrný displej. Klávesy mají vysoký zdvih a, jak už to u pryžových klávesnic bývá, dost tuhý stisk. Přístroj je malý, což je výhodné pro jeho přenášení, nikoliv však pro psaní. Na spodní straně databanky je uložen slot pro SIMkartu. Přípravek, v němž je karta zasunuta, je (bohužel) umělohmotný. Podobně plastová dvířka, pod nimiž je karta uložena, nevzbuzují příliš důvěru. Předpokládáme, že kartu budete do databanky poměrně často vkládat –umělohmotná krytka se jistě rychle ochodí.

Monochromatický maticový displej (písmena skládá z jednotlivých segmentů) je opravdu špatný. Jako byste se vrátili o několik let zpět. Pokud si pohrajete s kontrastem displeje, zjistíte, že rozsvícené segmenty jsou buď moc světlé, a tudíž špatně čitelné, či při maximálním zesílení kontrastu vystupují ostatní zhasnuté segmenty. Tudíž je displej opět špatně čitelný.

Znaky jsou čitelné pouze při použití velkých písmen, pokud píšete textovky i malými písmeny, což předpokládáme, budete vzhledem "fontu" jmen a esemesek zálohovaných v databance překvapeni…

Funkce a ovládání

Simbanka je jednak jednoduchým elektronickým diářem s jeho typickými funkcemi. Na hlavním displeji zobrazuje čas, umožňuje ukládání připomínek, termínů schůzek, má kalkulačku, převodník měn. Těmto funkcím není třeba se věnovat.

Důležité jsou pro nás funkce operující s daty na vložené SIMkartě. Abyste se k nim dostali, musíte ovšem nejprve zvládnout ovládání Simbanky, což je vcelku nesnadné. Nejdůležitější klávesy pro ovládání jsou velmi malé a funkce na nich jsou navíc kumulovány. Řada čtyř kulatých kláves má funkci kurzoru. Krajním malým tlačítkem Shift tyto klávesy ovšem přepnete do druhého módu, v němž zastávají důležité funkce pro listování v menu (opakovaným stiskem procházíte jednotlivými nabídkami), pro vložení nového záznamu, pro editování záznamu a jeho mazání. Není mi jasné, proč konstruktéři ponechali tolik volného místa napravo od displeje a neumístili tam samostatné kurzorové klávesy. Při používání databanky musíte neustále sledovat, v jakém módu se klávesy nacházejí (při editaci záznamu se např. automaticky přepínají na kurzorový mód). Tlačítko shift navíc přepíná i velká/malá písmena.

Menu přístroje není počeštěné, což ovšem příliš nevadí, hlavní funkce jsou zřejmé. Do Simbanky nejprve vložíte kartu, poté z menu SIM CARD načtete její obsah do paměti databanky (oddíl SIM BOOK) – telefonní seznam a, pokud chcete, i textovky (buďte trpěliví, databanka "nesaje" příliš svižně). Poté můžete záznamy editovat, můžete samozřejmě vytvářet nové záznamy, lze psát i textovky (funkce SMS BOOK - asi sotva budete kvůli "pohodlí" pryžové klávesnice neustále přehazovat SIMkartu…).

Kontakt v SIM BOOK může mít pouze jedeno telefonní číslo (odpovídá to možnostem SIMkaret). Po úpravách kontaktů je všechny překopírujete zpět na tutéž či jinou kartu, nelze kopírovat pouze vybrané kontakty. Pozor, dojde k úplnému přepsání stávajícího obsahu karty!

Pokud je SIMka chráněna PINem, požádá databanka při každém přístupu na kartu o jeho vložení. Databanka spolupracuje se všemi druhy SIMkaret, do její 128Kb paměti se vejde 250 kontaktů a 40 textovek načtených ze SIM karty. Tuto paměť ovšem sdílí ještě další funkce databanky – tím se dostáváme k zajímavější části testu. Protože to, co jsme dosud popsali, se podobá spíš "copy-mobilu" s QWERTY klávesnicí, který netelefonuje…

Phonebook

První funkce v prvním menu se jmenuje PHONE BOOK. Je to databáze kontaktů s možností vkládání více položek ke každému kontaktu. PHONE BOOK nespolupracuje se SIMkartou, kontakty, vybraný druh kontaktního čísla lze však v databance překopírovat do SIM BOOKu. A z něj samozřejmě na libovolnou SIM kartu. Znamená to, že všechny kontakty můžete mít uloženy v databance (i s dalšími detailními informacemi) a v případě potřeby je přenesete na svou kartu. Je to řešení pro uživatele, kteří nemají mobil s vícepoložkovým seznamem či mají více SIM karet a jejich seznamy chtějí mít navzájem synchronizované. Přístup do telefonních seznamů databanky lze chránit číselným heslem.

Spolupráce s počítačem

Součástí balení je datový kabel, který se zapojuje do sériového portu počítače, a instalační CD s obslužným programem. Instalace programu i připojení databanky proběhly korektně. Budeme se věnovat pouze třem důležitým obrazovkám programu. První (ikona "obálka") odbudeme rychle – textovky uložené v databance si můžete zálohovat v počítači, můžete je zde i psát. Opět přesně nevím, proč byste to dělali, ale můžete.

Program nabízí ještě podrobnější správu vašich kontaktů (obrazovka pod ikonou "blok"). Celý Phonebook nakopírujete do programu, v něm můžete editovat stávající vícepoložkové kontakty - bíle rozsvícená pole jsou editačními okénky pro položky přenesené z databanky. Ale nejen to: lze též přidávat detailnější informace, které ovšem zůstanou pouze v počítači (šedá pole). Upravené údaje uložíte zpět do databanky. V prostředí tohoto softwaru se kontakty budou spravovat určitě nejsnáz.

Na další obrazovce (ikona "telefon") vidíte vpravo seznam kontaktů vytvořených ve PHONE BOOKU (ať už seznam přenesený z databanky či právě zeditovaný v rámci obslužného programu). Vybrané kontakty či všechny kontakty přenášíte do levého okna, čímž vytváříte seznam údajů, které budou přeneseny na SIMkartu (z telefonních čísel můžete samozřejmě vybrat pouze jedno). Máte možnost všechny seznamy si vytisknout v podobě přehledné tabulky, nelze je však exportovat do excelu či do formátu pro databázové programy.

Jinak řečeno: máte možnost vést si v počítači podrobnou databázi svých kontaktů, kontakty a jejich nejdůležitější údaje si přenášet do databanky a z ní nahrávat seznam čísel na své SIM karty. Jednotlivé databáze mezi sebou synchronizujete. Je otázkou, zda vám tento sofistikovaný systém správy udělá v datech pořádek či spíše chaos…

Ani ryba, ani rak

Čtečka karet kombinovaná s elektronickým diářem a možností synchronizace s počítačem je zajímavý nápad. Co mu chybí k dokonalosti? Přístroj nemá dobrou klávesnici, způsob pohybu v menu je těžkopádný, maticový displej není výrazný a malá písmena se čtou velmi špatně. SIM karta je uložena v plastových úchytech. Menu nejsou počeštěná, českou lokalizaci nemá ani obslužný program, není k němu český manuál (to považujeme za velký nedostatek). Načítání čísel z karty je dost pomalé.

Chválíme ochranu údajů v databance (bezpečnostní heslo), obslužný program s možností tvorby velmi podrobné databáze kontaktů, možnost tisku seznamů. Necháme na vás, zda je chvályhodná i cena Simbanky. Můžete ji koupit v internetovém obchodě i4 za 799 Kč včetně DPH.