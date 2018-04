Britka koupila SIM za 20 liber, za pár dní dlužila 27 tisíc

Robertsová, která nákup uhradila platební kartou, se proto vydala ověřit stav svého účtu k bankomatu. "Zjistila jsem, že jsem byla s částkou více jak 27 tisíc liber v mínusu," uvedla Britka. Podrobný výpis z jejího účtu následně prokázal, že nákup předplacené karty v hodnotě 20 liber (637 korun) byl nejdražším nákupem v jejím životě.

Za dluh více jak 27 tisíc liber (přibližně 860 tisíc korun) mohla totiž technická závada na straně operátora Orange. Podle informací portálu Textually byla z účtu Robertsové u banky NatWest téměř týden strhávána každých deset minut částka 20,49 libry (652 korun). Za hodinu si tak operátor na svůj účet připsal více jak 120 liber, v přepočtu přes 3800 korun. Stejná operace se opakovala 792 krát, výpis z účtu čítal přes 500 stran formátu A4. Dluh pak ještě navýšily poplatky za provedené transakce a sankce ze strany banky.

Britka svou dovolenou proto předčasně ukončila, k čemuž ji donutily i opakované telefonáty inkasních agentur. Celé dva dny pak vzniklou situaci řešila s Orangem, v jehož obchodě byla pracovníky mimo jiné informována, že je nutné faxem odeslat celý výpis z jejího bankovního účtu. Tedy všech 500 stránek. Orange následně chybu uznal a neprávem nabyté finance v plné výši vrátil.

"Identifikovali jsme technický problém, který způsobil opakované účtování nákupu. Chápeme, že pro pani Robertsovou byla tato situace zneklidňující. Omlouváme se za vzniklé škody, které způsobila," uvedl pro The Daily Mail mluvčí operátora Orange. Robertsová zároveň informovala, že nebyla jedinou poškozenou osobou. Jinému zákazníkovi měl vzniknout u banky dluh ve výši 39 tisíc liber, tedy téměř 1,25 milionu korun.

Chyby nejsou jen na straně operátorů, pozor i na osobní data

Do obrovských dluhů se loni dostala také Američanka Celina Aaronsová. Její hluchý bratr, ač komunikuje pouze prostřednictvím textových zpráv, si u amerického T-Mobilu udělal při svém pobytu v Kanadě dluh ve výši 200 tisíc dolarů, což je v přepočtu přes 4 miliony korun.

Ač bylo pochybení jednoznačně na straně bratra Aaronsové, který se na cestu vydal bez vhodného roamingu, vyšel operátor sourozencům vstříc. Dluh po dohodě snížil na 2,5 tisíce dolarů (přibližně 50 tisíc korun) s půlroční lhůtou k jeho uhrazení. Jejich měsíční účet přitom běžně činil 175 dolarů (3500 korun).

Dlužníkem operátora se lze stát ale i bez jakéhokoli vlastního vědomého přičinění. Podvodníci často zneužívají osobní data cizích osob. O tom se loni přesvědčil i čtenář Petr, který měl v roce 2010 údajně využívat služeb operátora Vodafone a neplatit za ně. Podle jeho vyjádření však u tohoto operátora nikdy nebyl a dluh ve výši 8 128 korun tak nezpůsobil. Dlužnou částku pak navýšily ještě poplatky za vymáhání a právní zastoupení, až se vyšplhala na 11,5 tisíce korun.

Čtenář sám poukázal na možného podvodníka, když krátce před inkriminovanou dobou uvedl při prodeji svého vozu v kupní smlouvě všechny své osobní údaje, které Vodafonu v té době stačily k ověření identity při převodu předplacené karty na tarif. Případ tak převzala k šetření policie a Vodafone tehdy přislíbil prošetření celé situace.

Operátor přijal opatření a v současné době je možné převod předplacené karty na tarif provést kvůli ověření osobních údajů pouze při osobní návštěvě na některé ze značkových prodejen. To by se ale ještě letos mělo změnit. "Připravujeme proces, který nám umožní převádět předplacenou kartu na tarif telefonicky při co nejvyšším zabezpečení dat. Představíme jej již na podzim," informovala nás Adéla Konopková z tiskového oddělení Vodafonu.