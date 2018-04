SIM Service aneb Cestujte s mobilem trochu jinak

Při cestování za hranice naši republiky si stále více lidí s sebou bere svůj mobilní telefon. Jeho provoz se ale v zahraničí obvykle poněkud prodraží, zejména díky cenám roamingu. Existuje však i druhá varianta, jak používat mobilní telefon za hranicemi – SIM karta lokálního operátora.

Společnost 2P Agency Czech nabízí prostřednictvím své služby nazvané SIM Service možnost nákupu předplacených karet zahraničních operátorů přímo na našem území. Prodej SIM karet je prováděn převážně prostřednictvím partnerů. Ty naleznete i na letišti v Ruzyni nebo na Hlavním nádraží v Praze (kompletní přehled zde).

Předplacenky do turistických destinací

SIM Service nabízí předplacené karty vždy pouze od jednoho operátora v dané zemi. V seznamu zemí se přitom nacházejí všechny oblíbené turistické destinace. Konkrétně jsou to tyto: Bulharsko, Egypt, Francie, Chorvatsko, Itálie, Kanada, Kypr, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rusko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Turecko, Ukrajina, USA a Velká Británie. Aktuální ceník karet naleznete na této stránce. Při nákupu musíte ovšem počítat s tím, že v ceně získáte jen základní kredit, který je někdy poměrně malý.

Využívání SIM karty místního operátora má oproti využívání SIM karty českého operátora v roamingu řadu odlišností. Cena za volání přitom není ta jediná z nich. Velkou roli hraje také to, zda se do zahraničí chystáte s českou předplacenou kartou a nebo tarifním programem.

Pokrytí

Nejlepší pokrytí signálem v dané zemi často získáte paradoxně s českou SIM kartou. Je to díky tomu, že český operátor má v dané zemi obvykle více než jednoho roamingového partnera a vy si tak na místě můžete vybírat z více sítí. U předplacených karet platíte vždy stejné částky a to bez ohledu na síť, kterou aktuálně využíváte.

U tarifních programů se ceny služeb liší v závislosti na operátorovi. S místní SIM kartou můžete obvykle využít síť jen jednoho operátora (výjimkou budiž např. SRN, kde operátor O2 má vyjednán vnitrostátní roaming s T-Mobile Deutschland).

Příchozí volání

Nejradikálnější rozdíl, který při využívání SIM karty místního operátora pocítíte, bude cena příchozích hovorů. Příchozí hovory jsou totiž se SIM kartou tamního operátora zdarma. Naopak za příchozí volání u českých SIM karet v roamingu musíte platit. Cena je rovna ceně za klasické (tj. nikoliv internetové) volání do dané země. Příchozí SMS jsou zdarma u obou variant.

Když někdo volá vám

Pokud někdo volá vám a vy máte českou SIM kartu, se kterou jste v roamingu, platí běžnou sazbu za volání do sítě vašeho operátora. Pokud ale máte SIM kartu zahraničního operátora, pak platí sazbu za volání do dané země. To ale může být (při volání z pevné sítě) mnohdy i méně než by platil za volání na mobil.

Kontrola útraty

Při telefonování s českou předplacenou kartou v zahraničí je situace vcelku jednoduchá: aktuální stav kreditu zjistíte stejně jako v ČR. U tarifních programů je to složitější. Stejně jako v ČR nevíte, kolik provoláte. Rozdíl je pouze v tom, že každá provolaná minuta v zahraničí je reprezentována poměrně nemalou částkou.

U zahraničních předplacených karet máte pak kontrolu nad náklady ihned. Menší nevýhodou je však to, že musíte někde sehnat dobíjecí kupon (to samo o sobě tak problematické není) a že jeho hodnotu je také vhodné následně provolat. Zahraniční předplacená karta, na které zbývá nějaký kredit, vám totiž v ČR moc ku pomoci asi nebude.

Kdy volit zahraniční předplacenou kartu

Zahraniční předplacená karta se vyplatí zejména tehdy, chcete-li odesílat hodně SMS a telefonovat v místě, ve kterém se nacházíte (zde se však vyplatí i zvážit variantu SIM karty s tarifním programem od českého operátora). Zahraniční SIM karta se pak zcela určitě vyplatí, pokud chcete využívat WAP nebo přistupovat k internetu. Tam jsou české SIM karty v podstatě vždy řádově dražší. Při nákupu SIM karty přes SIM Service je však vhodné si zjistit, zda daný operátor na svých předplacených kartách GPRS vůbec nabízí.

Zahraniční SIM karta však s sebou nenese tak jednoznačné finanční výhody, jak by se mohlo na první pohled zdát. Při jejím nákupu je třeba myslet na to, že nemalou částku věnujete za nic (tj. za SIM kartu samotnou), což je částka, kterou byste jinak se svoji českou SIM kartou mohli v roamingu využít. Za nákup chorvatské SIM karty přes SIM Service tak věnujete například přibližně 1200 Kč jen za samotnou kartu.

Další problém je v tom, že kredit, který získáte při nákupu SIM karty nebo později dokoupíte, nebudete mít na místě příležitost celý využít. V některých zemích jsou navíc ceny nejlevnějších dobíjecích kuponů dosti vysoké.

Skvělý nápad není zadarmo

SIM Service je poměrně dobrá služba, nicméně rozhodně není zadarmo. K dispozici totiž máte vždy pouze SIM kartu od jednoho z dostupných operátorů. V některých zemích přitom padla volba na ne zrovna šťastně (co se cen a pokrytí týče). Navíc cena předplacených karet nakoupených přes SIM Service je přirozeně vyšší než když si je koupíte až na místě. Kupříkladu Simpa Start Paket od chorvatského T-Mobile vyjde na 300 kun (cca. 1240 Kč), v ceně je přitom kredit ve výši 100 kun (413 Kč).

Pokud stejnou SIM kartu koupíte od SIM Service, zaplatíte 1670 Kč, tedy o cca. 430 Kč více. Cena za pohodlí nákupu v ČR je tedy v tomto případě velmi vysoká. U některých jiných destinací je však tento rozdíl menší. Je tedy na vás, zda se rozhodnete raději koupit zahraniční SIM kartu již v ČR za vyšší částku, nebo zda si počkáte na nákup přímo v zahraničí a nebo zda raději využijete roamingové služby vašeho operátora.