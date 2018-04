SIM karta: známe ji všichni, jak ale funguje a co vlastně umí?

Go a SICAP

První službou v České republice, která si vyžádala speciální aplikaci na SIM kartě, byla předplacená služba Go, kterou zavedl operátor Eurotel, dnes O2. Tato služba umožnila stále zobrazovat zbylý kredit na displeji telefonu a během hovoru kredit aktualizovat. Eurotel ji převzal od švýcarského NATELu-D, kde ji vyvinuli jako nadstavbu funkcí GSM fáze 2. Velmi zjednodušeně řečeno: za normálních okolností si může uživatel telefonu pomocí PIN2 (PUK2) kódu nastavit do SIM karty cenu za telefonní jednotku a maximální částku, kterou může protelefonovat. Jakmile dosáhne této maximální částky, telefon se částečně zablokuje a umožní pouze volání na čísla uložená v seznamu FDN (pevně volaných čísel). Ten lze editovat rovněž jen po zadání PIN2 (PUK2) kódu. U předplacené služby Go ale zadávání maximálního počtu jednotek nepříslušelo účastníkovi, ale operátorovi (Eurotelu). Ten tedy vydal Go karty a PIN2 a PUK2 na nich předem zablokoval. Účastník si tedy nemohl na Go kartě maximální částku k protelefonování sám nastavit a dělá to za něj operátor tím, že mu posílal po zaplacení papírového odpustku (voucheru) speciální, tzv. SICAPovou SMS, která uměla změnit obsah souboru ACM a tuto částku tak nastavit. Na kartě měl tedy speciální aplikaci, která převzala tuto speciální zprávu a provedla aktualizaci souboru ACM, čímž byl kredit doplněn. Pro několik bezpečnostních děr a stálé nesrovnalosti při zobrazování kreditu ale operátor O2 před časem od SICAPu opustil.



Služba Kde je...

Umožňuje lokalizovat telefony v síti T-Mobile. Dříve se služba jmenovala Lokátor. Využívat ji lze prostřednictvím webových a wapových stránek, přes SMS, ale také prostřednictvím menu SIM karty přímo v telefonu. Pomocí SMS se lokalizace provádí odesláním zprávy ve tvaru: KDE LPIN číslo na číslo 5727. Tedy například KDE 12345678 603000000. Pokud má vyhledávaný účastník lokalizaci povolenu a vyhledávající účastník prokáže znalost osmimístného LPINu, server lokalizuje příslušný mobilní telefon a vrátí jeho zeměpisnou polohu s bližším slovním určením místa. Malou nepříjemností je nutnost zapamatování přesného tvaru dotazu. Aby to nebylo zapotřebí, operátor službu zjednodušil pomocí SIM toolkitové aplikace; na kartách Universal a ProfiSIM lze ve zvláštním menu s názvem Kde je... všechny údaje pohodlně vyplnit. Požadavek na lokalizaci, změnu LPINu, povolení či zakázání lokalizace sestaví sama aplikace a odešle ji prostřednictvím SMS do serveru.



T-Mobile Navigátor

Je opět služba pro uživatele sítě T-Mobile. Služba v závislosti na aktuální pozici SIM karty poradí, kde hledat nejbližší poštu, zastávku autobusu, lékárnu, bankomat či restauraci. SIM toolkitové menu SIM karty je označeno jako "Navigátor" nebo "Nejbližší". Funguje opět prostřednictvím lokalizace. Síť nejprve zjistí aktuální polohu telefonu a poté z databáze vyhledá objekt, který si přeje uživatel najít. Výsledek sdělí textovou zprávou. K sestavení a odeslání požadavku opět slouží SIM toolkit aplikace.



GSM Bankovnictví

Také GSM bankovnictví je učebnicovým příkladem použití SIM toolkitu. Chce-li totiž uživatel odeslat platební příkaz ze svého mobilního telefonu do banky prostřednictvím SMS zprávy, opět by si musel přesně pamatovat její tvar. V tomto případě navíc i s nějakým algoritmem šifrování. Takový proces by však byl zdlouhavý, dal-li by se vůbec na papíře a s použitím kalkulačky zvládnout. Aplikace tedy prověří uživatelovu znalost B-PINu, nabídne formulář k vyplnění, zprávu sestaví, zašifruje a odešle bance. Operátoři, banky i sami uživatelé služeb GSM bankovnictví rádi využívají. Operátor O2 na tomto poli spolupracuje s celou řadou bank.



SIM toolkit

Všechny dosud zmíněné aplikace měly společného jmenovatele, kterým je SIM toolkit. Je to vlastně nástroj, aplikační programové rozhraní, pomocí něhož lze upravovat některé funkčí vlastnosti telefonu, např. přidat položku do menu. A pro spolupráci se SIM kartou je zapotřebí, aby SIM toolkit podporoval i daný mobilní telefon. Od roku 1998 jsou to snad všechny modely, které byly a jsou na trhu k dostání. Při vyvolání SIMtoolkitového menu v telefonu dojde k dočasnému převzetí řízení telefonu SIMkou a displeje s klávesnicí. Lze říci, že vlastně SIMce v té chvíli slouží jako obrazovka a klávesnice terminálu. Průkopníkem v zavádění SIM toolkitových aplikací u nás byl na konci devadesátých let T-Mobile (Radiomobil). Jako první u nás nabídl službu Paegs Info a GSM bankovnictví.



OTA

Když už je nějaká SIMtoolkitová aplikace vytvořena, je také zapotřebí ji do SIM karty nějakým způsobem přenést. K tomu i mnohému jinému slouží přenosový protokol OTA (Over The Air). Jde o funkcionalitu, která umožňuje přistupovat ke kartě v mobilním telefonu stejně, jako by byla zasunuta ve čtečce čipových karet. Jejím prostřednictvím lze samozřejmě aplikaci do karty nahrát. Z tzv. OTA serveru se aplikace prostřednictvím SMS dostane přes datové rozhraní mobilu až do SIMky, kde se uloží do paměti. Díky OTA protokolu a SMS zpráv lze navíc číst všechny soubory ve složkách, které jsou na SIM kartě uložené. Telefon je může pomocí SMS zpráv odvysílat zpět. Tím by si mohl kdokoli na dálku číst cizí textovky či telefonní seznam uložený na kartě SIM. Proto musí být zprávy přenášené OTA protokolem opatřeny digitálním podpisem. Podepsat by je měl umět jen operátor.



Java

Dalším nástrojem pro vývoj aplikací na SIM kartách se stal programovací jazyk Java. Ten byl vytvořen tak, aby programy, které v nich programátoři napíší, nebyly závislé na platformě, na které poběží. Mohou tedy běžet i v prostředí SIM karty. Po překladu javového programu vznikne tzv. aplet a ten je možno do karty nahrát a používat. Tento nástroj se dá obvykle používat u těch nejvýkonnějších karet, se kterými se počítá u 3G sítí. Jen pro ilustraci, 3G Java karta se 128kb paměti výrobce Schlumberger z roku 2003 (dnes Gemalto) pojme v telefonním seznamu na 750 položek a umí si zapamatovat až 100 SMS zpráv.



Elektronická peněženka

A jak může vypadat blízká budoucnost? Aplikační rozhraní SIMtoolkit umožňuje umístit do SIM karty a spouštět v ní aplikace, které mohou umět komunikovat s jinou, např. bankovní kartou či elektronickou peněženkou. Aplikace může informace platbě zašifrovat a odeslat do platebního centra (banky či vydavatele elektronické peněženky). Technicky takový systém mohl do současnosti narážet na nepřítomnost druhého slotu pro elektronickou peněženku v telefonu nebo na to, že telefon není vybaven na čtení magnetického proužku běžných bankovních karet. S nástupem bezkontaktních čipových karet se ale situace rychle mění. Čipy bývají napájeny bezkontaktně prostřednictvím elektromagnetického pole. Pražanům třebas slouží bezkontaktní karta kombinovaná navíc i s kontaktním čipem k úhradě parkovacích poplatků. Obsahuje totiž elektronickou peněženku. A trend je kombinovat bezkontaktní RFID technologii s mobilním telefonem a SIMkou. Platební terminál by mohl přečíst bezkontaktní kartu čtečkou a telefon odeslat informace o platbě do platebního centra. Vloni byl prototyp takového systému demonstrován na výstavě Expo 2007. To by možná mohla být hudba nejbližší budoucnosti.