SIM karta s pohybovým senzorem sama zavolá pomoc v případě pádu

Novinku společnost prezentovala na svém stánku umístěném vedle expozic světových značek. Nebýt ale krásných hostesek rozdávajících úsměvy a pozvánky k prohlídce stánku, málokoho by tato novinka zaujala.

Hlavním lákadlem nové SIM karty nazvané SIMSense má být nezávislost na mobilním telefonu. Pohybový senzor v ní obsažený reaguje na zatřesení či poklepání. Díky vestavěné aplikaci pak sama dle přednastavených pravidel vytočí číslo nebo odešle jednoduchou zprávu.

Například při příchozím hovoru, který nemůžete v danou chvíli přijmout, stačí na telefon poklepat nebo s ním zatřást. SIM karta zaznamená otřes a sama se postará o odeslaní předdefinované omluvné SMS zprávy.

Nejvíce si zástupci slibují od možnosti využití nové SIM karty u starých lidí jako osobního ochránce. Pokud totiž bude telefon dostatečně blízko těla a vy upadnete, může automaticky zavolat pomoc. Nastavit lze zaslání SMS na jakékoli telefonní číslo nebo rovnou vytočení čísla záchranné služby. Sami zástupci vtipkovali i na téma nočních "šněrovaček" z barů, klubů či diskoték.

Společnost se svým produktem míří hlavně na rozvojové trhy. "Naše SIM je určena zejména pro třetí svět, kde převažují velmi jednoduché telefony," odpověděl zástupce firmy na náš dotaz, jak si SIMSense porozumí s integrovanými pohybovými senzory v moderních telefonech. Upozornil zároveň na to, že komerční nasazení nového produktu prozatím není v plánu. "Teď jde spíše o to ukázat lidem, co nové SIM dokáží."

Kromě nové SIMSense vystavoval Oberthur Technologies i SIM karty s integrovanou pamětí, které jsou dle mnohých operátorů již blízkou budoucností. Podobnými produkty se na výstavišti chlubili i další vystavovatelé. Paměť moderních SIM karet se pohybuje až v řádu několika GB a mají na trh dorazit v nejbližší době.