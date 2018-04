SIM karta pod lupou: jak SIM karta komunikuje?

Už jsme si řekli, že mimo napájecí vodiče vedou do karty ještě další tři, DATA, CLK a RESET. Po připojení napájecího napětí mezi vývody Vcc a GND karta očekává událost RESET. Ta nastane definováním logické hodnoty 0 nebo 1 na vývodu RESET. Jaká tato hodnota skutečně je, záleží na typu použitého procesoru. Některé reagují na 0, některé na 1, je to záležitost čistě hardwarová a norma s oběma eventualitami počítá. Telefon podle ní obvykle nejprve nastaví RESET do stavu 0 a vyšle do karty 40 000 hodinových cyklů přes vývod CLK a očekává reakci karty. Když karta neodpoví, udělá totéž ještě s RESETem ve stavu 1. Karta na událost RESET reaguje vysláním tzv. ATR sekvence (Answer To Reset). To je sled bytů, které jsou sériově vyslány na vývod DATA. Některé telefony se o to pokusí i několikrát. Neohlásí-li se karta, telefon ji odmítne. Jestliže karta reaguje, je nadále na vývodu RESET ustálena ta hodnota, při které nastala událost ATR. Data přitom karta vysílá asynchronně. Přenos jednoho byte je vidět na následujícím obrázku:

Obr.3 Komunikace se SIM kartou a ošetřená paritní chyba

Rychlost komunikace na datovém rozhraní je 9600 bitů za vteřinu pro karty s vnitřním zdrojem hodin, nebo CLK/372 u karet, které vyžadují externí zdroj hodin. Když tedy použijeme externí zdroj hodin 3.58 MHz, bude karta s vnitřním zdrojem komunikovat stejnou rychlostí jako karta se zdrojem vnějším.

Data jsou přenášena sériově, po START-bitu v pořadí od nejnižšího do nejvyššího. Přenos je zabezpečen sudou paritou a následuje STOP-bit. Ten je dvojnásobné délky oproti ostatním a v jeho druhé polovině časového průběhu umožňuje hlášení chyb na straně příjemce. Případná chyba je ohlášena vysílajícímu stržením úrovně na vývodu DATA z 1 do hodnoty 0. Vysílající pak zopakuje tento špatně přijatý byte ještě jednou. Chyba se určí pomocí paritního bitu. Co se skrývá v ATR? Prvním bytem po události RESET, který SIM karta vyšle, je byte TS. Ten definuje způsob kódování následujících byte. Začíná vždy posloupností bitů "0110". Následující tři bity jsou buď 111 nebo 000 a rozlišuje se pomocí nich konvence, podle níž probíhá další komunikace s kartou. Stav 000 označuje inverzní konvenci, stav 111 konvenci přímou. Jaký je mezi nimi rozdíl? Přímá konvence má bity ve vyslaném byte seřazeny stejně jako při ATR - od nejnižšího k nejvyššímu - a logická 1 na vývodu DATA vyjadřuje stav 1, inverzní konvence je skutečně inverzní: datové bity jsou váhově otočeny, přenášejí se v opačném pořadí a logická 1 na vývodu DATA značí stav 0.

Další byte, který karta při ATR vyšle, je T0. Definuje strukturu ATR. Když má pátý bit v byte T0 nastaven do jedničky, je vysílán byte TA1, šestý bit v jedničce znamená vysílání TB1, sedmý TC1 a osmý TD1. Stejnou informaci pak ve své horní polovině nese byte TD1, takže se tyto znaky mohou v ATR několikrát opakovat. Ukončení vysílání těchto byte poznáme podle toho, že v TDn nejsou příslušné bity nastaveny do hodnoty jedna (jsou nulové), nebo není byte TDn vůbec vyslán. čtyři spodní bity byte T0 a TDn. V těch je v případě protokolu T0 (což je i případ SIM karty) počet byte T1...Tk, které se označují jako historářové. Zde by měly být uloženy informace o výrobci čipu, operačním systému a další služební data.

Obr.4 Struktura ATR

V ATR je ale zakleto více informací. Týkají se maximálního proudu Vpp, programovacího napětí a dalších záležitostí týkajících se hardware karty. Pro bližší informace odkazujeme na normu ISO7816. A jak se se SIMkou komunikuje dál? Dodržuje se příslušná konvence, která byla definovaná v ATR sekvenci. Protokol T0 staví SIM kartu jednoznačně do pasivní role, příkazy vždy zadává telefon (a jemu zas GSM síť nebo uživatel). Příkaz do karty se skládá z hlavičky, datové části a dvojice byte SW1 a SW2, které určují, jaký je stav operace po jejím provedení (indikace chyb). Hlavička má strukturu: CLA, INS, P1, P2, P3 CLA je třída instrukce, v případě GSM má vždy hodnotu A0. INS je instrukční kód, nejnižší bit tohoto byte je je vždy nulový, vyšší polovina nesmí obsahovat hodnotu šest nebo devět. P1, P2 závisí na typu instrukce a slouží k adresování. P3 určuje počet datových byte, které se budou přenášet. Zde je malá záludnost v tom, že při přenosu dat ze SIMky do telefonu nulová hodnota tohoto byte znamená přenos 256ti byte. V opačném směru pak nejsou přeášena žádná data (P3=0).

P říkaz

INS

P1

P2

P3

směr přenosu dat

SELECT

AČ

00

00

02

I/O

STATUS

F2

00

00

délka

O

READ BINARY

B0

offset vyšší

offset nižší

délka

O

UPDATE BINARY

D6

offset vyšší

offset nižší

délka

I

READ RECORD

B2

číslo záznamu

mód

délka

O

UPDATE RECORD

DC

číslo záznamu

mód

délka

I

SEEK

A2

00

typ/mód

délka

I/O

INCREASE

32

00

00

03

I/O

VERIFY CHV

20

00

CHV1/2

08

I

CHANGE CHV

24

00

CHV1/2

10

I

DISABLE CHV

26

00

01

08

I

ENABLE CHV

28

00

01

08

I

UNBLOCK CHV

2C

00

*

10

I

INVALIDATE

04

00

00

00



REHABILITATE

44

00

00

00



RUN GSM ALGORITHM

88

00

00

10

I/O

SLEEP

FA

00

00

00



GET RESPONSE

C0

00

00

délka

O

TERMINAL PROFILE

10

00

00

délka

I

ENVELOPE

C2

00

00

délka

I/O

FETCH

12

00

00

délka

O

TERMINAL RESPONSE

14

00

00

délka

I



*) Pro CHV1=00; pro CHV2=02

Tabulka 1. Kódování příkazů pro SIM kartu

Nadřízený tedy pošle do karty hlavičku. Ta mu odpoví bytem ACK,NULL nebo SW1. Význam těchto byte je v tabulce:

Odpověď Hodnota byte Význam ACK INS INS+1 NOT( INS) NOT(INS+1) Vpp neaktivní, následuje přenos všech dat (podle P3) Vpp aktivní, následuje přenos všech dat (podle P3) Vpp neaktivní, přenáší se 1 byte dat Vpp aktivní, následuje přenos 1 byte dat NULL 60 bez přenosu dat, Vpp beze změn SW1 SW1 Vpp neaktivní, následuje přenos SW2

Tabulka 2. Odpověď karty, hodnoty byte ACK

Byte, který je přijat jako odpověď má význam pro telefon, který se podle jeho hodnoty a významu v daném okamžiku zachová (zapne nebo vypne programovací napětí, vyšle příslušný počet byte do karty ap.). Jak je vidět z tabulky, SIM karta si může říci o čas, jestliže je její procesor zaměstnán zpracováním dat. Už samotný zápis do paměti EEPROM totiž trvá nějakých 10ms, což může při zápisu do většího počtu buněk trvat poměrně dlouho. Dělá to tak, že odpoví bytem s hodnotou not (INS) nebo not (INS+1); telefon (nadřízený) pak může do karty poslat jen jeden byte. Ten karta kvituje opět tímto bytem. Má-li opět stejnou hodnotu, přenese se po datové lince opět jen jeden byte, a procesor v kartě tak získává čas. Když ale dojde v průběhu této komunikace ke změně ACK byte na hodnotu INS nebo (INS+1), dojde k přenosu všech zbylých dat (podle parametru P3).

Když karta zpracovává data, nebyl dokončen příkaz a všechna potřebná data byla již přenesena, signalizuje to vysíláním byte NULL. O průběhu zpracování příkazu vyšle karta návratový kód složený z byte SW1 a SW2. Obecně platí, že správně vykonaná instrukce vrátí tento kód s hodnotou 90 00. GSM11.11 pak definuje pro dobrý průběh ještě návratový kód 9F XX. V tomto případě je navíc k dispozici ještě odpověď, kterou lze získat instrukcí GET RESPONSE s délkou dat XX. Některé jiné hodnoty SW1 a SW2 a jejich významy jsou v tabulce níže:

hodnota SW1 hodnota SW2 Význam 92 0X příkaz správně proveden, ale až po použití vnitřní UPDATE RETRY rutiny, která byla Xkrát spuštěna. (problémy při zápisu do EEPROM) 92 40 problém s pamětí 94 00 nebyl vybrán soubor EF 94 02 špatná adresa (adresa mimo rozsah) 94 04 nenalezen identifikátor souboru 94 08 soubor nekonzistentní s příkazem 98 02 neinicializovaný CHV (nebyl zadán příslušný PIN) 98 04 - nespněná přístupová podmínka - neúspěšná verifikace CHVpři posledním pokusu - neúspěšná verifikace UNBLOCK CHVpři posledním pokusu - chyba autentizace 98 08 v rozporu se stavem CHV 98 10 v rozporu se stavem IVALIDATE 98 40 - neúspěšná verifikace CHV, nezbývá žádný pokus - neúspěšný pokus o UNBLOCK CHV, nezbývá žádný pokus - CHV zablokován - UNBLOCK CHV zablokován 98 50 INCREASE nemůže být provedena, Max. hodnota překročena 67 XX nekorektní parametr P3 (špatná délka) 6B XX # nekorektní parametr P1 nebo P2 ## 6D XX # neznámý instrukční kód v příkazu 6E XX # špatná třída instrukce v příkazu 6F XX # technický problém bez bližší specifikace # Tyto hodnoty „XX“ jsou specifikovány v ISO/IEC; jejich hodnota je předdefinovaná a je vždy „00“. ## Pokud nastane chyba v P1 nebo P2 v případě adresování záznamu (mimo rozsah), je vyslán návratový kód 94 02.

Tabulka 3. význam návratových kódů SW1, SW2