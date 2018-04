SIM karta pod lupou: co je v kartě uloženo?

Jak jsou na SIM kartě organizovaná data? Jak jsme už uvedli v ne příliš dobrém příměru v prvním díle našeho miniseriálu , data jsou organizovaná podobně jako složky a karty v zásuvkách s tím, že ke každé jsou přidělena přesná pravidla, za jakých podmínek a jakým způsobem se s nimi zachází. Složkami a šuplíky jsme se snažili naznačit stromovou strukturu dat na SIM kartě. Je to struktura známá z operačních systémů počítačů - kořen struktury, jednotlivé větve - adresáře a v nich jednotlivé soubory. Práva, která určují, který uživatel co může s jednotlivými soubory provádět a za jakých podmínek, jsou zadána podobným způsobem, jako v atributech souborů. Ty lze získat instrukcí GET RESPONSE (viz dále). Soubory se označují zkratkou EF-Elementary File, adresáře DF-Dedicated File a kořen MF-Master File.

Soubory se sice označují symbolickými jmény, ale při komunikaci s kartou jsou to jen čísla. Stejně je to i s jmény jednotlivých adresářů. Číselné označení najdete v tabulce, zde je struktura souborů na SIM kartě .

Příkaz pro přechod z jednoho adresáře do jiného je SELECT (viz tabulka kódování příkazů), ve kterém se v datové části uvede jméno podadresáře, do kterého se potřebujeme dostat.

Soubory mohou mít různou strukturu. Základním typem souboru je transparentní EF. Jedná se o klasický lineární soubor s náhodným přístupem (Transparent). Dalším typem je soubor s konstantní délkou záznamu (Linear Fixed) a konečně posledním je cyklický seznam (Cyclic).

Transparentní soubor má klasickou strukturu. Tvoří jej posloupnost bytů, když chceme určit místo v takovém souboru, poslouží nám k tomu offset, který určuje relativní adresu od počátku souboru. Tento soubor se označuje též jako Binary. Typický soubor pro tento typ je např. soubor IMSI (identifikační číslo karty).

Soubor s konstantní délkou záznamu (Linear Fixed) má data uložená do záznamů, jejichž velikost je předem definována a je stejná pro každý záznam v souboru. Při manipulaci se přistupuje k jednotlivým záznamům, které se adresují pomocí parametrů P1 a P2. Tohoto typu souboru se používá v případě telefonních seznamů (FDN, ADN) nebo též pro záznam SMS zpráv.

Cyklický záznam má stejnou strukturu jako soubor s konstantní délkou záznamu, pouze jeho záznamy tvoří cyklickou strukturu, takže po přečtení posledního záznamu se automaticky přesuneme zpátky na první. Využití je např. u souboru LDN (Last Dialed Numbers) používaného pro zapamatování posledně volaných čísel.

Jak fungují instrukce prováděné kartou? Je možné je rozdělit na příkazy pro práci se soubory, příkazy pro zápis a čtení dat, příkazy pro práci s kódy PIN/PUK1, PIN/PUK2, (CHV1/CHV2) a nastavení atributu INVALIDATED a instrukce speciální, např. RUN_A38 pro autentizaci karty a SLEEP pro její uspání. V tabulce kódování instrukcí jsou uvedeny navíc ještě příkazy TERMINAL PROFILE, ENVELOPE a TERMINAL RESPONSE, ty slouží ke spouštění, nastavování a běhu SIMtoolkitových aplikací a nebudeme se jimi v tomto článku zabývat. Tyto tři poslední instrukce jsou implementovány výhradně na SIM kartách fáze 2+. Podívejme se blíže na základní instrukce karty fáze dvě:

Jaké soubory jsou na SIM kartě? A jak jsou v nich uložena data? Kořen struktury souborů na SIM kartě je označen 3F00 a jsou v něm nejméně dva podadresáře DF. První se označuje jako TELECOM 7F10, druhý jako GSM 7F20. Na novějších kartách bývají podadresáře pro GSM dva - GSM900 7F20 a GSM1800 7F21. Soubory, které tyto dva podadresáře obsahují, jsou stejné. Struktura je vidět na přiloženém obrázku. Již jsme se zmínili o atributech jednotlivých souborů; ty mají klíčový význam pro jejich zabezpečení i bezchybnou práci s nimi. Obsahují totiž i informace o velikosti obsazené paměti, které si po přečtení musí telefon zapamatovat, aby se nepokoušel adresovat paměť karty mimo rozsah platných adres, což by mohlo vést k chybné funkci. Tyto atributy lze přečíst pomocí instrukce GET RESPONSE po provedení instrukce SELECT. Atributy se pak přirozeně vztahují na aktuálně vybraný soubor, ať je typu MF, DF nebo EF. V atributech jsou uložena přístupová práva k danému souboru. Práva jsou označena čísly od 0, kdy je možno k souboru přistoupit vždy, do 15, kdy to nelze nikdy. Hodnota jedna a dvě značí umožnění přístupu po úspěšné verifikaci CHV1 a CHV2, čtyřka úspěšnou externí autentizaci; více informací naleznete přímo v normě GSM11.11. Vlastní soubory potom obsahují data nutná k provozu GSM. Nejdůležitějšími soubory jsou zřejmě IMSI, ve kterém je uloženo číslo, kterým se karta hlásí do sítě, LOCI, ve kterém je uchovávána aktuální poloha telefonu, a Kc s klíčem k šifrování hovoru. Všechny tyto soubory jsou lineární. Důležitá je rovněž informace o fázi karty v souboru "Phase Identification" (6FAE) a SST (SIM Service Table). V souboru SST je totiž uložena tabulka s příznaky o tom, které funkce karta podporuje a které nikoli. Pokus o zápis do neexistujícího souboru nebo čtení z něj by mohl vést k chybovému stavu telefonu. Další soubory jsou uvedeny v tabulce: