SIM Application Toolkit - co prosím?

Když před několika měsíci standardizovalo ETSI jako rozhraní SIM Application Toolkit, nezmiňovali jsme se o něm na stránkách Mobil serveru z prostého důvodu - byla to další nádherná technologie, u které bych tehdy musel napsat "Podpora v našich sítích se momentálně nepředpokládá."

O tempora, o mores - RadioMobil se touto technologií cítil být natolik osloven, že ji aplikoval dříve, než ji většina operátorů stihla byť jen pochopit (2/4 1998 - Paegas nechal explodovat bombu: smart messaging, Info Profily a SIM Toolkit!). Je třeba říci, že to, co RadioMobil předvedl ve čtvrtek - tedy praktické spuštění této služby - dokázal jenom jeden či dva operátoři před ním. Takže. ten pravý čas podívat se na to, co se skrývá pod oním slovním spojením SIM Application Toolkit.

SIM Application Toolkit je softwarové rozhraní, které umožňuje libovolně obměňovat menu mobilního telefonu, přidávat a ubírat v něm položky. Ovšem pozor - nejde o žádnou speciální novou funkci, jedná se pouze o něco, co my počítačoví známe pod jménem makra.

SIM Toolkit je také takovým makrem - nové funkce může tvořit jako zřetězení funkcí stávajících, nemůže ovšem definovat funkce, pro něž nemá ve specifikacích GSM Phase 2, 2+, v možnostech telefonu a GSM sítě oporu. Nelze jím například vysílat obrázky na GSM telefony, které je neumí zobrazit, lze ale takto spojit několik SMS zpráv dohromady a zobrazit je jako jedinou, je-li to v možnostech telefonu. Lze také přidat položku menu struktury menu a po jejím vyvolání provést nějakou akci.

Operátoři mohou využívat SIM Toolkit pro personalizaci menu mobilních telefonů - v menu se budou uživatelům objevovat pouze ty funkce, které mají aktivované a zaplacené, při aktivaci nové funkce stačí poslat via SMS aktivační příkaz a nová položka v menu je přidána.

Ale patrně prvním a nejvýznamnějším využitím budou rozšířené služby. Nejjednodušší aplikací je Paegas Info - z menu telefonu si vyberete požadovanou informaci, kterou chcete získat a ona vám přijde jako SMS zpráva. Složitější aplikace představuje homebanking - v principu je jednoduchý a hlavně bezpečný - na mobilním telefonu si vyberete položku Homebanking, jako podpoložku si vyberete jeden z účtů, k nimž máte dispoziční právo. Další položkou jsou činnosti, které s tímto účtem můžete provádět - zjištění zůstatku, nebo také on-line převod. Pokud zvolíte převod, vyplníte číslo účtu příjemce, do dalšího okna konstantní a variabilní symbol. Poslední okénko je ještě jedno autorizační heslo. Toto vše se odešle jako několik SMS zpráv, které se přeloží a v unifikovaném formátu se předají bance. Ta zjistí, zda byl požadavek odeslán z telefonního čísla, kterému je povolena dispozice s účtem a porovná heslo. Pokud souhlasí, provede požadavek na převod a za dvě korunky vám nazpět pošle potvrzení o provedení převodu.

Jak již název SIM Toolkit napovídá, je toto nastavení a tato akce svázána se SIM kartou. Je tedy možné si svoje personální nastavení přenést na SIM kartě do jiného telefonu. Funkci SIM Toolkitu musí podporovat jak mobilní telefon, tak sama SIM karta. SIM Toolkit standard totiž definuje řadu funkcí, které musí být obsaženy v ROM SIM karty. V praxi je nutno použít SIM karty s 16 KB paměti, aby se na ně vešly i telefonní čísla a další záznamy v nezkrácené podobě. Jedno mi není jasné - bude možno u RadioMobilu použít původní SIM karty nebo bude třeba žádat si o výměnu?

SIM karty vybavené podle SIM Toolkitu lze použít i ve starších telefonech, stejně tak starší SIM karty lze použít v nových telefonech vybavených SIM Toolkit funkcí - jen samozřejmě tato funkce nebude fungovat. Zatím největší problém této funkce vůči Smart Messagingu firmy Nokia je ten, že existuje velmi málo telefonů, které tuto funkci integrují - ale SIM Toolkit již hodlají podporovat i velké firmy. Existuje firmware pro Siemens S10, Toolkit obsahuje Alcatel One Touch Pro.

Smart messaging - GSMweb á la Nokia - informace o smart messagingu.

Poslední stroka: což takhle dostat vira na mobilní telefon přes SIM Toolkit? Stačí přeci napsat si rozhraní, které vám na telefon odešle definici nové funkce pro SIM Toolkit - tato funkce se "nelegálně" přidá za jinou funkci a například po odeslání požadavku na přehled tisku služby Paegas Info se na prvních dvacet telefonních čísel ve vašem adresáři rozešle zpráva "Hi, I´m Yenkee SIM Doodle"... a za ni se přibalí samotné tělo viru... Možné to samozřejmě je. Stačí mít počítač spojený s telefonem a moci po kabelu přenášet data a udělat si patřičný program. SIM Toolkit má sice funkci povinné autorizace uživatelem, to jest uživatel se rozhodne, zda přijme změnu funkcí svého telefonu SIM Toolkitem, ale v praxi většina lidí bezelstně odklepne klávesu OK. Konec konců, o funkci, která jim právě na mobil dorazila, nemají solidní možnost si zjistit, k čemu slouží.

Ale to už opravdu zabíhám do cyberpunku...