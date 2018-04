Silvestrovský PalmaReport

Palmy v samoobsluhách?

V souvislosti s prodejem $99 Zireho hledá Palm, Inc. další cestu, jak dostat svoje handheldy do klasických retailových obchodů. Svědčí o tom ostatně i obal Palmu Zire, který se namísto v tradiční krabici prodává v zataveném plastovém obalu, ve kterém jsme zvyklí vídat spíš zboží nižší cenové kategorie. V Mexiku prodává Palmy síť supermarketů Grupo Gigante SA, v Německu některé čerpací stanice a v Kanadě se palmy prodávají v drugstorech.

I u nás se příští rok objeví Palmy v samoobsluhách. PDA se už mohly údajně prodávat již dříve, odpovědní vedoucí se ale zatím neshodli na úseku či regálu, kam budou PDAčka umístěna.

Palm Uno - nová štika low-endu

Nový převratný handheld chystá na trh v lednu firma Palm, Inc. Jmenuje se Palm Uno a bude prodáván za dosud nevídanou cenu 79,95 USD, což je dosud bezkonkurenčně nejnižší cena, za kterou byl nový handheld prodáván.

Majitel Una ovšem za nízkou cenu zaplatí několika kompromisy. Paměť RAM má 512 kB, lze ji však rozšířit za $80 na 2 MB. Displej s třemi odstíny šedi má poněkud netypické rozlišení 120x160 pixelů a model má jen jedno tlačítko na spouštění diáře. Rovněž kurzorová tlačítka doznala jednoho kompromisu - mají jen tlačítko UP, DOWN je ale softwarově emulován. Displej nemá podsvětlení, za $40 lze ale dokoupit jako příslušenství speciálně upravenou firemní kapesní svítilnu. Model má jen půl tužky, druhou polovinu však budete moci dokoupit a přilepit. Handheld napájí plochá baterie 4,5 V (není součástí dodávky).

Růžové brýle

Zajímavou periferii k manažerským PDA nabízí firma IllusionWare. Jejich růžové brýle slouží k žádané úpravě reality při četbě různých výkazů, hlášení a bilancí. Brýlím se kupříkladu zcela daří eliminovat zobrazení nechvalně známých tzv. "červených čísel" svědčících o tom, že firma produkuje ztrátu.

Po brýlích je mezi manažery velká poptávka a firma Palm, Inc. uvažuje o tom, že je bude přikládat ke svým Tungstenům jako součást základního vybavení.

Virtuální PDA - hit roku 2003!

Po virtuálních klávesnicích, které jsme vám u nás už několikrát představili, přijde v druhé polovině roku 2003 na řadu první virtuální PDA. Firma Subsequently představí na CeBITu první prototyp a má to být naprostá bomba - všechno, co potřebujete, je stylus a vaše dlaň, na kterou si z vaší kapsičky u saka/košile promítnete virtuální obrazovku PDA a můžete začít okamžitě pracovat.

Podařilo se mám získat snímek ze zkušebních laboratoří v Los Palmos - dobrovolnice Ellise na nich zkouší jeden z prvních prototypů virtuálního PDA - vysílač je umístěn v náušnici, bohužel se ještě nedařilo patřičně usměrnit vysílaný paprsek, takže displej se promítal na všechny okolní předměty. Ještě nezbytné technické údaje - Ellise má míry 90 - 67 - 96.

Sony představí první handheld s čtyřmi sloty!

Sony představí v lednu nový handheld Clié NZ - bude pokračováním předchozí řady NR/NX a bude se pyšnit hned čtyřmi sloty různých formátů. Jediné omezení bude ovšem v tom, že paměťové karty bude možné zastrčit pouze do Memory Stick slotu.

Tedy kromě tradičního Memory Stick najdete v novém Clié tyto další sloty:

CF - slouží pouze k vložení firemní WiFi karty PEGA WL-100

SD/MMC slot - funguje pouze s připravovanou proprietální vibrační SD kartou PEGA UH-23, sloužící jako masážní stroj a rovněž jako elektrický zubní kartáček (štětiny nutno dokoupit)

SmartCard slot - je určen k použití originální Sony karty PEGA CT690334 k odpuzování krtků a komárů pomocí ultrasonických nárazů

Textware Solutions začne prodávat Pitomce

Textware Solutions založila slávu svých virtuálních klávesnic FITALY na rozložení znaků daném četností písmen v daném jazyce, čímž se ušetří cesta stylusu po displeji a napsání textu trvá kratší dobu než na klasické QWERTY klávesnici, u níž je rozložení kláves optimalizováno pro psaní všemi deseti. Firma nyní připravila českou lokalizaci této klávesnice, u níž rozložením četnosti znaků vznikl namísto anglického "FITALY" český "PITOMEC" - viz obrázek.

Paradoxně ale vznikl rozložením četností jiný problém, a tím je čtvrtý řádek klávesničky, kde vedle sebe skončily znaky tvořící slovo, jež zde nechceme ani citovat (viz obrázek). Generální ředitel výrobce trvá na tomto uspořádání, neboť byť jen drobnou úpravou by se rychlost vstupu dat zpomalila nejméně o 7 %, což by výrazně poškodilo komerční zájmy firmy.