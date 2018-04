Silvestrovská hitparáda nejvtipnějších hlášek z infolinek operátorů

Naše mobilní operátory jsme koncem tohoto roku požádali o zaslání vtipných rozhovorů z jejich infolinek a musíme uznat, že ve svém snažení byli skutečně úspěšní. Vybrali jsme ty nejpovedenější kousky, které jsme společně s dalšími příspěvky původem z nejrůznějších zákoutí internetu (jinými slovy jejich autentičnost není potvrzena) připravili do tohoto článku. Rovněž musíme dodat, že práce na infolinkách není žádná procházka růžovým sadem. Například v chrudimském Call Centru Vodafone je operátorů přibližně 400 a každý z nich dokáže v průměru odbavit zhruba 11 hovorů za hodinu. O tom, co všechno se dá na infolince zažít, si můžete přečíst v tomto článku. - čtěte T-Mobile: práce asistenta infolinky je těžší než práce kosmonauta

My vám za celou redakci Mobil.cz přejeme skvělého Silvestra a vynikající start do roku 2009.

Co Internet dal

Operátor: Kam je zapojený ten kabel?

Zákazník: Jak to myslíte?

Operátor: Když půjdete po tom kabelu, kam dojdete?

Zákazník: Asi k vám na ústřednu do Brna.

Operátor: Pane, jestli na mě budete pořád takhle křičet, tak vás upozorňuji, že to položím.

Zákazník: No to si zkuste! To pak teprve začnu řvát!!

Operátor: To je možné, ale už ne na mě.

Operátor: Vy jste přímo zřizovatel té linky?

Zákazník (cca 80let): Jak to myslíte?

Operátor: Na koho je ta linka psaná.

Zákazník: Jako kdo tu je?

Operátor: Hmm, dejme tomu.

Zákazník: Já a můj pes.

Operátor: Ale já bych potřeboval jméno.

Zákazník: Ťapina.

Zákazník: Já seberu ten modem a omlátím vám ho o hlavu!

Operátor: Myslíte tím přímo mne?

Zákazník: Ne. Vy jste jedinej trochu ochotnej. Vás jenom švihnu kabelem.

Operátor: Linka je vedena na jméno Šun Jun Čung Ťin Han? Cože? Aha, takže na pana Nováka…

Zákazník: K vám se dovolat, to je umění! Prosim vás, vy tam jste sám?

Operátor: Někdy mám ten pocit.

Zákazník: U telefonu pan Koláček! A nebude to tak sladký hovor, jak si myslíte!

Zákazník: Já jsem výslovně říkal, ať mi sem neposílají toho technika, co tu byl minule! Jdu ke dveřím, vodevřu a co myslíte? No byl to von!

Zákazník: Pošlete sem konečně někoho, kdo tomu rozumí, jinak na to pustím manželku a to teprve budete koukat!

Zákazník: Já bych rád věděl, proč se mi nezobrazuje číslo volaného.

Operátor: Velice se omlouvám, ale tohle řeší kolegové z hlasových služeb.

Zákazník: A kde jsem teď?

Operátor: Na technické podpoře internetového připojení.

Zákazník: Výborně! Já si objednával O2TV a rád bych věděl, kdy to bude.

Operátor: Velice se omlouvám, ale tohle řeší kolegové z obchodního oddělení…

Zákazník: Tak to bych rád věděl, proč mi v Mozille nefunguje aktualizace.

Operátor: Je mi líto, ale tohle já neřeším, protože….

Zákazník: Ježíši! Vaší práci bych chtěl mít!

Zákazník: Já jsem technik!

Operátor: Já vím. Takových techniků sem hodně volá…

Operátor: Máte tam ten kurzor?

Zákazník: Já nevím. To mělo být v tom instalačním balíčku?



Infolinka O2

Zákazník dobíjel O2 kartu u terminálu SAZKY a volá na *11

Zákazník: „Dobrý den, já nabíjel přes Terminátora Sazky a zatím se mi nepřipsal kredit.“

Zákazník nabíjí O2 kartu prostřednictvím operátora

Operátor: “…doručíme Vám zprávu o nabití“

Zákazník: “To asi nepřijde, protože u nás neprohrnuli sníh a listonoška se k nám nedostane.“

Zjišťování typu zákazníkova telefonu

Operátor: Jaký máte typ telefonu?

Zákazník: „jútú“

Odchozí hovor

Operátor: Dobrý den, chtěli bychom Vám nabídnout naši speciální podzimní nabídku…

Zákazník: Počkejte, počkejte, já tady mám návštěvu – zavolejte v létě.

Infolinka Vodafone

Zákazník: Máte to THC? (myšleno mobilní telefon HTC)

Operátor:…ale marihuanu opravdu u Vodafonu nenabízíme...

Operátorka mluví se zákazníkem: „...pane inženýre, takže jsem domluveni! Já Vám to nejdříve změřím a potom i prodloužím.“



Operátor nabízí zákaznici program „Kamarádi“, zákaznice odpovídá, že nemá v blízkosti žádného kamaráda, jen svoji tchýni.. Na to operátor odpoví: „I z tchýně můžeme udělat kamaráda.“

Zákazník volá a říká: ,,Potřebuji, abyste mi zrušili službu Honem-honem.“ Operátorka později zjistila, že zákazník měl na mysli službu „Připojení na skok“.Operátor se představí: ,Dobrý den, u telefonu Petr Novák, jak vám to mohu udělat?“Operátor při aktivaci služby popřeje zákazníkovi: „Tak Vám přeji, aby vám to dlouho fungovalo.“ Zákazník odvětí: „Tak to doufám, že to bude ještě dlouho a dobře.“Na zákaznickou linku volá zákazník, pan Trouba, představí se jménem a na to operátorka přivítá zákazníka: „Dobrý den, Trubko.“

Přes linku operátora se seznámilo přes 40 párů.



Operátoři mají i své oblíbené zákazníky, kteří zavolají i 300krát měsíčně a ještě posílají pohledy a čokolády.

Infolinka T-Mobile

Zákazník se chtěl připojovat pomocí internetu 4G, ale nevěděl, jestli má notebook nebo klasický počítač. Asistentka mu doporučila se podívat, jestli má odděleně obrazovku, klávesnici, myš...

Operátor: Jakým způsobem jste dobíjel kredit? Zákazník: Nooo, dobíjel jsem si kredit přes ten terminátor!

Zákazníkovi nešel wap přes vytáčené číslo - standardní hláška je „Chyba spojení CSD“ ... pán nám řekl, že mu to hlásí „Chyba spojení ČSSD“.