Silvestr v kruhu mobilním aneb pod vlivem SMS

Již několik silvestrů, především pak ty poslední dva, se nesou v duchu zcela jiném, než na jaký jsme byli běžně zvyklí. Telefonování se k půlnočním přáním používá již dlouhé roky, ale teprve divoký nástup mobilních telefonů přinesl šílenství plné minutových hovorů „tak tedy štěstí a zdraví ... tobě taky“ a hlavně textovek. Zkuste si sami vzpomenout, jak vypadalo prvních dvacet až třicet minut po Silvestrovské půlnoci před pěti nebo deseti lety. Trávíte první chvíle nového roku stejně jako tehdy? Jestliže ne, nedivte se, patříte do velké skupiny těch, kteří oslavují nejznámější půlnoc v roce s mobilem. To dokazuje 25 milionů SMS zpráv poslaných na silvestra.

Pochopitelně, stejně jako dřív má většina lidí stále silvestr spojený s divokou noční oslavou, kterou je nejlépe prožít s lidmi blízkými a příjemnými. Ovšem jakmile se ozve známé „pět, čtyři, tři, dva, jedna ... Hurá!“, bouchne šampaňské a všichni si připijí a popřejí, začnou pípat mobilní telefony a společnost se rozpadne na jednotlivce s jejich mobily. Předsevzetí počkají, přání přítomným se odkládá, zábava se teď ruší. Hudba se pokud možno vypne („Počkej moment, hraje nám tu rádio. ... CVAK! ... Už je to lepší.") a hovor se stočí na jediné téma - sítě a jejich průchodnost.

„Jak to, že služba není dostupná? Jenom posílám blbou esemesku.“

„No jo, to já jsem v klidu, Eurotel tu je bez problémů.“

„To vykládej někomu jinýmu, nemůžu se z něj dovolat už deset minut. To se máma zblázní. Poslala mi textovku už o půlnoci.“

„Já jsem v kopru, ani se nechytnu.“

„Paegas je bez problémů, už jsem rozeslal třicet zpráv, a teď se snad i dovolám.“

Zkuste si vypnout telefon a takovou společnost sledovat. Je to zábavné, ovšem musíte se spokojit s chvilkovou samotou, protože pokus nastolit jakékoliv jiné téma konverzace než fungování mobilu je marné. Proto je lepší si v takovém případě vzít láhev šampaňského a tiše se v koutku opíjet.

Přestože je půlnoc a období kolem ní tím hlavní telefonním časem, především textové zprávy chodí většinou již během celého 31. prosince, někdy dokonce i dříve. Těm, kteří celou záležitost s přáními odbudou takto dopředu, nelze než poděkovat. Přesto je množství SMS zpráv chodících na konci roku zarážející, odesílatelé jsou totiž často lidé, které si sotva pamatujete, protože jste s nimi po celý rok, a někdy i déle, ani nemluvili.

Asi největší metlou na majitele mobilních telefonů, kteří přáním zvláště neholdují, jsou telefony umožňující hromadné rozesílání textovek. Odesílatel napíše univerzální zprávu a tu pak rozešle všem v seznamu, nebo alespoň těm, kteří se nacházejí v určité skupině kontaktů. Pokud se takový kobercový bombardér navíc není schopen srovnat s myšlenkou, že mu někdo neodpoví, stává se ze zdvořilostního přání spíše hádka.

Přestože myslet na všechny jistě každého člověka šlechtí, není dobré nechat se jen díky mobilnímu telefonu ovládnout snahou kontaktovat ihned všechny. Vždyť jestliže na ně myslíme, není přeci nějaká minuta nebo hodina rozhodující. Raději si v oné jedinečné noci všímejme lidí, se kterými se právě bavíme. Už jen proto, že si pak nebudete v hodině mezi půlnocí a jednou hodinou ranní připadat jako bláznivá banda textujících odborníků na stabilitu mobilních sítí. Věřte nám, není to příjemný pocit, to vám můžeme my všichni v redakci potvrdit, protože se s ním setkáváme běžně během roku.