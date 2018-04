Češi na Silvestra hlavně volali, operátoři spojili 60 milionů hovorů

"Telefonáty zůstávají nejoblíbenějším způsobem gratulace do nového roku," uvedla společnost T-Mobile s tím, že počet příchozích a odchozích hovorů v síti přesáhl 25,2 milionu. To je oproti loňskému Silvestru nárůst o 6,4 procenta. Nárůst mobilního volání hlásí i zbývající operátoři O2 a Vodafone.

Podle Telefóniky se forma gratulace, kterou lidé o svátečních dnech používají, odlišuje. "Počet hovorů, které lidé uskutečnili během Silvestra, je výrazně vyšší než v průběhu Štědrého dne, nicméně SMS zákazníci poslali zhruba jen polovinu. Veškerá spojení jsou ale mnohem více natěsnána do relativně krátkého časového úseku kolem půlnoci," řekl mluvčí Telefóniky Hany Farghali.

Loňský silvestr Letošní silvestr Volání 56 milionů hovorů 60,5 milionů hovorů SMS 41,9 milionů SMS 41,5 milionů SMS

V letošním roce výrazně vzrostlo množství datových spojení. Podle společnosti Vodafone se datový provoz na přelomu roku proti loňsku zvýšil o 84 procent. Největší množství dat uživatelé odeslali už mezi 15. a 16. hodinou 31. prosince.

Z volání do zahraničí bylo podle Vodafonu nejvíce hovorů uskutečněno na Ukrajinu, do Polska, Ruska, na Slovensko a do Německa. Nejvíce zahraničních uživatelů zaregistrovaných v síti Vodafonu se do značné míry kryje i se zeměmi, do kterých bylo nejčastěji voláno. Podle společnosti z cizinců v Česku nejčastěji volali Němci, Nizozemci, Poláci, Švédové a Slováci.