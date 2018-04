Silvestr 2003 s troškou PDA erotiky

Možnost prohlížet hambaté obrázky sebou přinesla už od doby prvních palmů trošku erotiky i na displeje PDA. Vzpomínám si ostatně na jeden internetový článek z roku 1998, kde autor dokonce přisuzoval rozvoj kapesních počítačů právě erotice a PDA v podání jeho pera připomínalo nejvíce nástroj šíření pornografie mezi děti - inu, v oné době dožíval plastický obraz internetu jako nástroje destrukce takřka celé mládeže sexem a erotikou, takže i PDAčka to tak trošku odnesla...

Témata, podkladové obrázky - aneb určitě je to normální....

Schopnosti novodobých launcherů, Today obrazovek a jiných aplikací, podbarvit si fádní obrazovku podkladovým obrázkem/skinem, přinesla sebou i nabídku fotografií a erotika a akt tvoří v této nabídce nedílnou součást. Řada lidí dává prostě přednost pohledu na zvířátka, jiné uklidní snímek nočního města a leckdo z mužů dá zase přednost ladným ženským křivkám.

Křivky mohou být takříkajíc umělecké, jindy postačí pouze ty ladné, nicméně lze něco namítat proti tomu, když si jimi majitel PDA podbarví svůj nejpoužívanější TODAY program? Osobně se domnívám, že vůbec nic, a že se najde jen velmi málo odvážlivců, kteří budou tvrdit opak....

Návštěva downloadových serverů a databází skinů se vám v tomto směru určitě vyplatí, ostatně obrázky v tomto článku byly posbírány zcela volně na serverech Handango a podobných.

Četba s nádechem erotična

Ještě jemněji působí (zejména mezi neznalými cizích jazyků, což bývají nezřídka rodiče), literatura s jemně erotickým nábojem (na webu je ale i dost knih, které jsou v tomto směru až extrémně přímočaré).

Celkem nízké objemy prodejů těchto knih svědčí ale o tom, že četba upadá, ach jo. Zvedne ji elektronická jemně erotická kniha? Asi sotva, ledaže bych byl špatný prorok (a zde bych se opravdu rád mýlil).

Hry s náznakem sexu....

Downloadové servery jsou plné svlékacích her všeho druhu - nejčastěji svlékacích kostek a pokeru. Kdo jste někdy něco takového hrál (lépe řečeno - svlíkal), dáte mi jistě za pravdu, že to po chvíli začne být pekelná nuda a namísto chtivých pohledů na vaši drsnou karetní protivnici se začnete u lepších programů bavit hláškami, které milostivá na vaši adresu trousí.

A tak po počátečním rozmachu, kdy se už už zdálo, že budeme svlékat i šachovou dámu, se raketový rozvoj těchto aplikací velmi přibrzdil. Zájemce o tyto hry zavedeme k Belgičanům - firma AIM Productions má pro vás v tomto směru nabídku her všeho druhu....

Zcela z jiného soudku je ovšem virtuální nedávný sexsymbol Ameriky Pamela Anderson. Jejím fanouškům můžeme doporučit hru PortaPam od Eruptor Entertainment. Je jen za 5 USD (co byste pro svoji PAM neudělali).

Ale asi se víc pobavíte při stahování dema, když se vás na Handangu ptají, jestli opravdu máte 18 let a výš...

Hezké dívky z T3

O tom, že PDA (hračičky pro muže) a krásné dívky jsou k sobě, něco vědí tvůrci časopisu T3 (vychází i v české mutaci) - obrázky se to u nich jen hemží a řadu z nich si můžete stáhnout jako pozadí do Windows.

Vysvětlivky - dívka vlevo nabízí k výměně za základní potraviny svůj zastaralý černobílý Palm Vx. O její tíživé finanční situaci svědčí i kritický nedostatek šatstva. Dívka vpravo, to je takový malý podvod - nedrží totiž v ruce PDA, poznáte, co to je?

P ro příslušníky klanu zajíčků

Fanoušci časopisu Playboy a majitelé PDA, zbystřete pozornost - máme tu pro vás jeden dost dobrý odkaz - najdete na něm všechny titulní stránky vašeho oblíbeného měsíčníku od sedmdesátých let.

Jmenuje se PocketPlayboyCovers a je přizpůsoben pro malé displeje handheldů!

A kdo chce jít ještě dál, aneb Adults Only

Na internetu najdete docela obstojné množství stránek se střední i daleko průbojnější erotikou a pornografií. Tato témata nejsou v zaměření tohoto článku a nebudeme zde ani uvádět odkazy a dělat těmto severům reklamu (vesměs se jedná o placené služby). Ostatně, jestli vás takovéto stránky zajímají, najděte si je sami....