Silverlight: zázrak Microsoftu brzy pro Symbian a Windows Mobile

Nokia minulý týden oznámila, že možností nového rozhraní Silverlight od Microsoftu budou moci využívat i smarpthony s OS Symbian S60, které si dlouhodobě drží pozici světové jedničky mezi chytrými telefony. Kromě této skupiny se chystá i rozšíření pro Nokie Series 40 a internetové tablety této značky. Silverlight umožní vývojářům více využít hardwarového potenciálu daných zařízení.

Zástupci Nokie věří, že úzká spolupráce s Microsoftem bude znamenat především nové netušené možnosti chytrých telefonů se Symbianem a telekomunikačního průmyslu obecně. Silverlight je multiplatformní plugin pro internetové prohlížeče, který zajistí bohatší interaktivitu webovým aplikacím. Výhod Silverlightu již dnes využívají tisíce organizací po celém světě, zmiňme jen ta nejzvučnější jména, mezi která patří Entertainment Tonight, NBA nebo NBC Universal.

K těm díky kooperaci Nokie a Microsoftu brzy přibudou stovky milionů zařízení, mezi kterými budou symbianové telefony řady výrobců, Nokie Series 40 a internetové tablety Nokia. Microsoft demonstroval schopnosti Silverlight na platformě S60 během nedávné konference v Las Vegas. Předpokládá se, že Silverlight pro S60 bude k dispozici ještě letos.

Tento krok umožní vývojářům aplikací využití širší řady vývojových prostředí a nástrojů. Dnes se aplikace pro S60 programují v C++ nebo S60 Web Run-Time (podpora standardních webových technologií jako Ajx, JavaScript, CSS a HTML). Používá se samozřejmě i jazyku Java nebo rozhraní Flash od firmy Adobe. Dostupnost pro dvě ostatní platformy, tedy Nokia Series 40 a Nokia tablety bude upřesněna později.

A jak je na tom Windows Mobile, operační systém, který by měl být pro Microsoft alfou omegou? Ještě lépe než konkurenční Symbian. První prezentace Silverlight pro WM proběhla již loni v květnu, pak se na dlouhou dobu přestalo o novém rozhraní v souvislosti s mobilními Windows mluvit. To se však změnilo tento víkend, kdy Microsoft oficiálně prohlásil, že Silverlight pro Windows Mobile 6 bude k dispozici během druhého čtvrtletí tohoto roku. Uvidíme, zda budou výhody spojené s nástupem Silverlight do mobilních OS skutečně takové, jak nám jeho autoři slibují.