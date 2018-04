Silver Screen 3.0 - takhle vypadá budoucnost PalmOS launcherů?

Naše nedávná recenze SilverScreenu poukázala na některé problémy a omezení tohoto launcheru. SilverScreen po letech absolutní dominance opustil displeje mnohých palmů, a to ve prospěch produktů ZLauncheru, LauncheruX, MegaLauncheru a Yishow. Byl jsem proto zvědav, zda se PocketSensei podařilo v nové verzi dostat svůj produkt o kus dál.

Po zhruba hodinovém testování jsem došel k závěru, že PocketSensei vrhla veškerou svoji invenci na multimediální udělátka, efekty a ozdůbky a na launcher jako takový se prostě nedostalo. Budu dokumentovat na seznamu změn, který deklaruje sám výrobce svoji novou verzi:

nové styly a vzhled posuvných lišt (ano, je zde opravdu na výběr mnoho posuvných lišt. Fanoušci různých lišt budou skákat blahem)

do pix sheet lze načíst GIF/JPG z karty Skutečně je to tak, potvrzuji. Dolní část displeje si můžete v tomto launcheru opravdu zakrýt obrázkem .

. defaultní 16-bitová grafická hloubka na OS5 ( opravdu velkolepá novinka)

( dialogy, okna, tlačítka ve stylu PalmOS6 . Vidíte to na obrázcích. Tlačítka jsou vystínována. jen jich jaksi nepřibylo...

. Hires fonty jako popisky ikon - na výběr jsou čtyři fonty a další stovky jich můžete doinstalovat pomocí FontBucketu. Kde ale je barva tabs, fontů u ikon na úrovni kategorií apod.?

animované efekty, intro jako videoklip, funkce ZoundFX - vždyť říkám. Po spuštění se můžete podívat na animovanou sekvenci, až vás bude přecházet zrak.

- nová témata. Opravdu hezké. Soubor vHiRes má ale 839 kB.

atd. atd.

Podtrženo a sečteno: Kdo čekal od nového Silver Screenu pastvu pro oči, bude asi spokojen. Kdo ale čekal prostě lepší launcher, asi se bude ohlížet jinde. Naštěstí je kde...

Silver Screen 3.0 stojí 24,95 USD, upgrade ze starší verze pořídíte za 9,95 USD.

Tři typy zobrazení aplikací a souborů. Nic, co by tu už nebylo a co by neměly jiné launchery. Či přece - všimněte si toho elegantního orámování "do ztracena" podkladového obrázku! A ty zajímavé fonty - obzvlášť ten spodní bych chtěl u někoho na displeji vidět...

Nastavení kontrastu na černobílých strojích a preference. Tlačítka jsou krásně stínovaná a milovníci roztodivných posuvných lišt si přijdou na své.

Ani ve spodní liště není cekem nic nového. Ouška kategorií bez barev, ikon a změny polohy. Zbytečně obrovské ikony v Gadgetu. Ticker, ze kterého po chvilce bolí oči.