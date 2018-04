Silné a dravé komunikace

České Radiokomunikace a.s. oznámily své hospodářské výsledky za rok 1999. K překvapením nedošlo, nekonal se však ani smuteční obřad. Naopak.

Včera, 4. dubna 2000, oznámily na tiskové konferenci České Radiokomunikace a.s (ČRa) své hospodářské výsledky za rok 1999. Výsledky neobsahují žádná velká překvapení, přesto ale potvrzují ČRa na jejím předním místě v žebříčku telekomunikačních společností působících na území České republiky.

Společnost dosáhla za rok 1999 výnosů ve výši 2.281 mil Kč a čistého zisku 607 mil. Kč, což je o více jak 18% více než předchozí rok. Většinu provozních výnosů sice pohltily provozní náklady v čele s náklady na odpisy (projev mohutných investic), o černá čísla ve výsledovce ale zajistily téměř rovným dílem vysoké finanční výnosy a zisky z podniků s rozhodujícím vlivem (dceřinné společnosti apod.), převážně RadioMobilu a.s.

Není divu, že na zisku ČRa se valnou měrou podílejí právě její dceřinné společnosti. ČRa se již delší dobu prezentují nejen jako dominantní subjekt na českém trhu šíření televizního a rozhlasového signálu, ale prostřednictvím zmíněných dcer se také valnou měrou zabývají na poskytováním telekomunikačních a datových služeb.

Zdá se, že ČRa berou svůj boj o dosažení a udržení silné pozice na telekomunikačním trhu vážně. Zbavily se všech podílů ve společnostech, ve kterých neměly podstatný vliv, a o to více se věnují svým vlastním dcerám. Také většina investic míří mimo původní aktivity ČRa - na šíření televizního a rozhlasového signálu byla určená pouhá desetina z investovaných 1.504 mil. Kč.

Velká část telekomunikačních a datových aktivit je soustředěna do dvou nejperspektivnějších dceřinných společností RadioMobil a.s. a Contactel s.r.o. Jejich pozice je diametrálně odlišná, a to jak vzhledem k poli působnosti, tak i k pozici na trhu.

RadioMobil, provozovatel mobilní sítě Paegas, je na trhu více než dobře zaveden, za minulý rok získal tři mezinárodní ocenění, překonal pomyslnou bariéru 500.000 aktivací mobilních telefonů za rok a má reálné ambice stát se vedoucím hráčem na poli mobilní telefonie v ČR (za rok 1999 dosáhl na trhu GSM podílu 48%). Výnosy RadioMobilu jsou z celé rodiny společností kolem ČRa se změnou čistého zisku 63% oproti roku 1998 nejrychleji rostoucí, jeho provozní zisk se dokonce zdvojnásobil. Pokud nedojde k nečekaným závažným změnám, nemělo by jeho místo na trhu nic ohrozit.

Oproti RadioMobilu je letos založená společnost Contactel stále ještě na startovní čáře. ČRa si od něj však slibují obdobné úspěchy jako od RadioMobilu a většina snah a investic je vyvíjena právě tímto směrem. Contactel, který se v současné době zaměřuje především na poskytování datových a internetových služeb, by se měl po celkové liberalizaci telekomunikačního trhu věnovat poskytování komplexních hlasových a datových služeb. ČRa a Contactel zde vsázejí především na vhodnou a lákavou nabídku služeb a správnou segmentaci trhu.

Bylo by zajímavé sledovat, jakým způsobem by se po celkové liberalizaci telekomunikací snažily ČRa zamezit nezdravému vnitřnímu konkurenčnímu boji právě mezi RadioMobilem a Contactelem, zvláště přihlédneme-li ke skutečnosti, že mobilní komunikace a pevné hlasové sítě se k sobě začínají svými produkty velmi přibližovat. K této situaci však nejspíš nedojde, neboť rok 2001 není jen rokem uvolnění telekomunikačního trhu a možným rokem privatizace státního podílu v ČRa, ale také rokem, ve kterém CMobil, dosavadní vlastník 49% akcií RadioMobilu, využije svou opci na navýšení základního jmění této společnosti o 30%. Stane se tak majoritním vlastníkem a ČRa zbude jen 39,8% akcií. Lze tedy očekávat, že tyto aktivity částečně opustí a bude se věnovat své jiné, v té době již nejspíše dobře prosperující dceřinné společnosti Contactel.

Zdá se, že při rozumném a citlivém řízení čekají ČRa jen světlé zítřky. Podobný názor má i generální ředitel ČRa Miroslav Čuřín: "Hospodářské výsledky a celkový vývoj společnosti v roce 1999 jsou dobrým příslibem pro úspěšnou budoucnost společnosti České Radiokomunikace a.s. na českém i mezinárodním telekomunikačním a kapitálovém trhu."