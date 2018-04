Šílený 64jádrový procesor udělá ze smartphonů superpočítače

Společnost Adapteva hodlá přinést revoluci na pole chytrých telefonů. Díky jejímu čipu Epiphany IV by se z chytrých telefonů mohla stát neobvykle výkonná výpočetní monstra.

Díky 64 výpočetním jádrům by procesor měl urychlit veškerou práci s přístroji a přinést na pole chytrých telefonů zcela nové možnosti a funkce. Výrazně vylepšit by se prý mělo rozpoznávání gest, obličejů a obrazu vůbec.

Epiphany IV není klasický System On Chip (SOC) procesor, jaký známe z dnešních chytrých mobilů. SOC jednotky se snaží do jednoho čipu integrovat co nejvíce funkcí. V jednom čipu tak bývají integrovány výpočetní jádra procesorů, grafická karta a moduly pro řízení bezdrátových technologií.

Epiphany IV jde proti tomuto trendu. Jeho hlavním cílem bylo zjednodušit konstrukci mobilů, zmenšit prostorové nároky, snížit náklady a také spotřebu. Je to spíše jakýsi koprocesor, který pro kteroukoli samostatnou jednotku v telefonu spočítá to, co si bude žádat. Epiphany může teoreticky asistovat i současným procesorům, které už mobily pohánějí.

A asistovat může pekelně rychle. Dnes jeden z nejvýkonnějších mobilních čipů, procesor A5 z iPadu a nového iPhonu 4S, za sekundu provede 1,5 miliardy operací s plovoucí desetinnou čárkou. To odpovídá výpočetnímu výkonu nejvýkonnějšího počítače světa z roku 1985. Epiphany IV ale zvládne rovnou 70 miliard operací za sekundu, tedy 46,667 krát více. To vše při spotřebě 1 W.