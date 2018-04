Šílené výtvory designérů: neviditelný mobil či displej ve formě kapesníku

Asi nejoriginálnějším konceptem, který přitom není zcela nereálným, je přístroj Nokia CLIPit. Na jeho návrhu se podílelo hned pět mladých designérů. Unikátní malá krabička je vyrobena z kombinace oceli a tyrkysu a mobilní telefon na první pohled rozhodně nepřipomíná. Už jen podle toho, že mu chybí displej i standardní tlačítka.

Obojí ale telefon má, jen v poměrně netradiční formě. Tlačítka a ovládací prvky se objeví podsvětlené pod ocelovým povrchem, který je citlivý na dotyk. Displej zase může uživatel k tomuto telefonu doslova přicvaknout. A vybrat si může ze dvou variant.

Klasický "malý" třípalcový displej má používat technologii Lumalive, kterou nedávno představil Philips. Jde vlastně o látkový displej, který lze libovolně skládat. Velký dvanáctipalcový displej je pak dalším vývojovým stupněm. Má kombinovat látku Lumalive a takzvané chytré látky – to jsou látky, které jsou citlivé na dotyk. Dvanáctipalcový displej, který složíte do kapsy jako kapesník, je tak zároveň dotykový.

Telefon CLIPit je tak malý, že sám o sobě může být nošen na uchu místo Bluetooth sluchátka. Uživatel jej může rovněž zavěsit na krk, a to s pomocí dodávaných sluchátek.

Molekuly

Další zajímavý koncept mobilního telefonu přineslo nizozemské designové studio Tjep. Jeho mobil nazvaný O2 molecular phone těží ze známého pořekadla "v jednoduchosti je krása". Inspirací pro nizozemské designéry byla samotná identita značky nadnárodního mobilního operátora. Ať už má telefon ztvárňovat molekulu, jak jeho název napovídá, nebo tolik známé bubliny, v každém případě mu to sluší.

Tento koncept navíc nemá daleko k reálnému přístroji, při troše snahy by se jím mohl operátor klidně inspirovat a v nejbližších letech ho začít komerčně prodávat. Designéři totiž sáhli po jednoduché konstrukci, u které by v době miniaturizace neměl být problém umístit veškerou potřebnou elektroniku do části s dispelejem. Netradiční klávesnice by telefon už jen odlišovala od současných unifikovaných mobilů.

Vzhůru nohama

Koncept s názvem Blackhole má na svědomí designér Seunghan Song. Telefon velmi neobvyklým způsobem kombinuje dva displeje pro ovládání i zobrazování informací. Ve chvíli, kdy uživatel především informace z displeje čte, disponuje telefon rozměrným dotykovým displejem a pod ním najdeme v kruhové oblasti menší displej, kde se zobrazují proměnné ovládací prvky. Ve chvíli, kdy ale uživatel potřebuje především zadávat text, stačí telefon otočit vzhůru nohama. Rázem je z velkého dotykového displeje virtuální klávesnice s malým kulatým displejem.

Okno do světa

LG se skleněnou klávesnicí nebo Nový Sony Ericsson Pureness s průhledným displejem jsou proti konceptu Windows Phone malé prozaické nic. Tento mobil je totiž jeden velký a přitom průhledný dotykový displej. Velký důraz byl kladen na informace o počasí, které telefon zobrazuje velmi názorně. Zajímavě je také řešeno zadávání textu – uživatel dechem aktivuje psaní SMS a píše jakoby na zamlženou okenní tabulku. Elegantní, krásné, romantické, ale v dnešním světě bohužel nereálné. Koncept má opět na svědomí Seunghan Song.

Konečně pořádný android

Takhle by měl podle představ designéra Tryi Yeh vypadat pořádný mobilní telefon s operačním systémem Google Android. Koncept s názvem G0 nabídne neobvyklý prohnutý displej a vysouvací mechanismus, který odhalí čtyři velká ovládací tlačítka a čočku fotoaparátu. Zajímavostí je také rozměrná dokovací stanice, která přemění telefon na tablet s velkým displejem.

Magický oblázek

Hodně futuristická představa vzešla z pera Aleksandra Mukomelova. Jeho Magic Stone Phone by si mohl zákazník objednat prakticky v jakémkoli tvaru a jakékoli barvě. Displej, který pokrývá horní stranu telefonu, slouží pouze pro základní interakci. Hlavním zobrazovacím i vstupním prvkem je zabudovaný holografický projektor, který je zároveň schopen zaznamenávat uživatelovu interakci s obrazem. Holografické videotelefonování na způsob Hvězdných válek je v tomto případě samozřejmostí.

Chameleon

Tenký a lehounký telefon Kambala se dá díky výklopnému středu klávesnice nasadit na ucho. Další zvláštností tohoto konceptu, jehož autorem je Ilshat Garipov, je schopnost maskování – senzory zachytí obraz na vnitřní straně telefonu a promítnou jej na stranu vnější. Při používání jako handsfree tak telefon doslova splyne s majitelem.

Telefon bez displeje

Mobilní telefon Trou z dílny Maca Funamizua postrádá klasický displej. Na jeho místě najdeme jen prázdný otvor. Díky tomu se dá telefon nosit třeba na zápěstí jako náramek. Ve chvílích, kdy je telefon používán, ale přeci jen prázdný prostor jako zobrazovací plocha slouží. Lasery totiž vytvoří holografický obraz.

Alkoholický mobil

Mobilní telefon Cheers, jehož autorem je opět Tryi Yeh, získává energii z palivových článků. Kapsle s alkoholem, který slouží jako palivo, se zašroubuje do těla telefonu. Přístroj tak vypadá jako klasická "placatka".

Konkurent iPhonu od Sony

Jak by vypadal dotykový mobil v samostatné režii Sony, to ukazuje designér Jaren Goh. Jeho Black Tribute je asi nejrealističtějším konceptem z dnes představených. Eleganci mu jistě upřít nelze.