Šílené statistiky z WP Marketplace. Pětina aplikací je klonovaných

Uživatel se jménem Justin Angel využil rozporuplné bezpečnostní díry v Marketplace a na disk si k sobě stáhnul všech 24 505 aplikací o celkové velikosti 108 GB. Stažené aplikace navíc podrobil důkladné analýze, kterou následně zveřejnil. Níže uvedená čísla tak nejsou oficiální a platí ke dni 14. srpna, kdy aplikace stáhl.

Nejvíce překvapujícím číslem je, že zhruba pětina aplikací je klonovaných. To znamená, že daná aplikace se objevuje na Marketu ve více kopiích, které se liší pouze ve svojí funkčnosti. Jsou to například různé demoverze, trial-verze či plné verze té samé aplikace.

K tomu si přičtěte aplikace, které se odlišují pouze v rámci určitého regionu a jazykové mutace. Můžete tak nalézt po funkční stránce naprosto totožné aplikace, které jsou rozdílné pouze datovou základnou, jako jsou knihy, časopisy, jízdní řády apod.

Výsledný počet aplikací je tak dosti zavádějící a uživatelé mohou být z těchto klonovaných aplikací zmatení. Ostatně podobně je na tom i AppStore nebo Android Market, o kterých jsme nedávno přinesli obdobný článek.

David proti Goliášovi

Zajímavý je také fakt, že na Marketplace jsou úspěšní především malí tvůrci, kteří vytvořili jednu až pět aplikací. Ti jsou autoři 43 % všech aplikací a mají 61 % aplikací mezi TOP 2 000 aplikacemi. Naopak větší konkurenti (více než 51 aplikací na Marketplace) vytvořili 23 % všech aplikací a pouze 6 % z nich je v TOP 2 000. Nejvíce zastoupeny na Marketplace jsou samozřejmě hry následované knihami a nejrůznějšími nástroji pro úpravy funkcí telefonu.

Z technického pohledu je zajímavé, že 90 % aplikací bylo naprogramováno pomocí Silverlight. Ten má na stolních počítačích podobný význam jako Adobe Flash a na Windows Phone 7 je to jedna ze dvou podporovaných vývojářských platforem. Tou druhou je XNA (Xbox New Architecture), která je mimo jiné využívána pro tvorbu her na herní konzole Xbox 360.

Otázka do diskuze: Setkáváte se často s podobnými klonovanými aplikacemi, které vám znesnadňují vyhledávání v obchodech s aplikacemi?