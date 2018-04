Šílené mobilní kreace míří do Evropy

Na domácích trzích jsou poměrně úspěšní. Jenže to jim nestačí a snaží se proniknout i na další trhy. Do Evropy, na severoamerický trh a nebo do Ruska či na Blízký východ. Na těchto trzích je ale konkurence obrovská a velké značky zde mají silnou pozici. Proto asijským výrobcům nezbývá než zaujmout něčím novým, neokoukaným.

Na veletrhu Cebit jsme navštívili stánky několika ambiciózních asijských výrobců mobilů. U některých se jejich expozice mohla rovnat stánkům velkých značek, jiní se krčili v malých stáncích na krajích výstavních hal. Všem ale nechybí tvůrčí invence a chuť prorazit.

VK Mobile - král tenkých mobilů

Poměrně velkým stánkem se na Cebitu prezentovala společnost VK Mobile. Tento ambiciózní jihokorejský výrobce se prosadil již do katalogu Vodafone a je poměrně úspěšný třeba i na ruském trhu. U nás se produkty VK Mobile neprodávají, ale s příchodem Vodafone na náš trh se to může změnit.

VK Mobile sází ve svém novém katalogu především na jednu kartu. A to téměř doslova, protože mnoho modelů právě jako karta vypadají. Většina modelů patří mezi extrémně tenké mobily s tloušťkou pod jeden centimetr. V tomto směru je VK Mobile opravdovým expertem a snad jedině tenké Motoroly se s jeho produkty mohou měřit.

Nám se z portfolia VK Mobile nejvíce líbil miniaturní model VK2010, který jsme vybrali i mezi nejhezčí mobily na letošním veletrhu Cebit. Tento ultratenký mobil nemá integrovaný fotoaparát, ale poradí si s MP3 skladbami a má i 1 GB paměti. Jinak výbava této miniatury nikterak nevybočuje z průměru ostatních modelů výrobce.

Asi nejvíce pozornosti poutal na Cebitu nový model VK2200. Opět se jedná o velmi tenký mobil. Sice má tloušťku přes jeden centimetr, ale díky 4 megapixelovému fotoaparátu mu to asi každý odpustí. Telefon má 1 GB paměti a poradí si i s videosoubory MPEG4. Nás u této novinky příliš nezaujala asymetrická klávesnice, telefon se s ní neovládal dobře. - více o VK2200

Hned čtveřice modelů VK Mobile se zjevně inspirovala u tenkých Motorol řady Slvr. Nejlépe vybaveným z této skupiny je model VK7000. Ten podporuje sítě třetí generace, má 1,3 Mpix fotoaparát a poměrně bohatou výbavu. Modely VK2000 a VK2020 pak patří mezi průměrné zboží střední třídy a model VK200 mezi stylové low-endy. Jen dodejme, že VK2000 se může pochlubit titulem nejlehčího mobilu na světě, 48 gramů opravdu žádnou kapsu neutrhne.

Mnohem větší dávku tvůrčí invence projevil VK Mobile u modelu VK5000. Výbavou se zhruba rovná výše zmíněnému telefonu VK2010, navíc má 1,3 Mpix fotoaparát. Tento model dobře ukazuje, že tenký mobil nemusí nutně vypadat jako kopie některých Motorol.

VK4500 nepatří mezi supertenké mobily. Má nezvyklou vysouvací konstrukci: Funkční klávesy totiž nejsou na horní straně telefonu, ale na spodní pod numerickou klávesnicí. U zavřeného telefonu to žádnou změnu nepřináší, u otevřeného jsou ale ovládací prvky přehozené. Ničím jiným tento model zajímavý není, stejně jako další produkty z portfolia VK Mobile.

Pantech - mobil nebo fotoaparát?

Značka Pantech sice není v našich končinách příliš známá, ale ve skutečnosti to rozhodně není žádné béčko. Naopak, Pantech & Curitel, jak se firma celým jménem nazývá, se pere o pozici jihokorejské dvojky s u nás mnohem známějším LG. Pantech dobře prodává v Asii, v Rusku, je velmi silný v segmentu CDMA mobilů a prý je těsně před podpisem kontraktu s Vodafone.

Množství mobilů od Pantechu nás nezaujalo. Jsou to průměrné mobily co se vzhledu i výbavy týče. Několik jich ale za pozornost rozhodně stojí.

Pantech PG-8000 v každém případě nepřehlédnete. Z jedné strany vypadá jako fotoaparát, což dnes ale není již nic výjimečného, z druhé strany ovšem také mobil příliš nepřipomíná. Drží se totiž na šířku a klávesnice není pod, ale vedle rozměrného displeje. Kontextové klávesy jsou taktéž na boku displeje a vertikálně rozmístěné.

Ovládání telefonu nebylo tak nepříjemné a nepohodlné, jak by se na první pohled zdálo. Klávesnice je poměrně velká, takže v tomto směru problémy nehrozí. Telefon jde ovládat jen pravou rukou, levou se o to nemá cenu ani pokoušet.

Dalším fotomobilem, který ani jako mobil nevypadá, je model PG-6100. Naopak, pokud si chceme představit levný digitální fotoaparát, asi by vypadal právě takhle. Platí to o přední i zadní straně telefonu, přístroj je opět orientován na šířku. Překvapí absence jakýchkoliv ovládacích prvků telefonu. K nim se dostaneme až po otevření přístroje.

Pantech PG-6100 je totiž véčko a tělem klame jen vnějšími částmi telefonu. Uvnitř nic objevného nenajdeme, prostě mobil jako každý druhý. S nadprůměrnou výbavou by tento produkt měl mít šanci uspět. Má 2 Mpix fotoaparát, MP3 přehrávač, Bluetooth a podporuje paměťové karty.

I třetí zajímavá novinka Pantechu těží ze své nezvyklé konstrukce. Pantech G-3700 je véčko se dvěma displeji. Potud nic překvapivého, snad jen s pochvalou pro elegantní dvoubarevný design. Jenže vnější displej najdeme na spodní části přední strany přístroje a po jeho rozevření zjistíme, že není na vrchu, ale pod klávesnicí na spodní straně.

Zajímavé řešení, ovšem neodpustíme si poznámku, že jej výrobce použil spíš pro efekt, než aby s ním přinesl vylepšené ovládání. Výbava telefonu nevybočuje z průměru střední třídy. Telefon má MP3 přehrávač, 1,3 Mpix fotoaparát a Bluetooth.

Posledním Pantechem, který si zaslouží pozornost, je model G-3600V. Tento vysouvací hudební mobil zaujme stereofonním Bluetooth profilem, MP3 přehrávačem, 1,3 Mpix fotoaparátem a především pak ovládacím dotykovým kolečkem ve stylu iPodu. - více zde

X-Cute - nadupané monstrum

Tchajwanský X-Cute se na asijských trzích proslavil mnohamegapixelovými fotomobily se složitou vyklápěcí a otáčecí konstrukcí. Nyní se výrobci zachtělo i na evropské trhy a tak se vydal vystavovat na Cebit. Stánkem se nemohl měřit s jihokorejskými výrobci, ale trumfnul je ochotnou a milou obsluhou.

X-Cute vystavoval několik zajímavých maket a pěkné počtení o připravovaných produktech najdeme i v pohledném skládacím katalogu. Reálně ale výrobní program společnosti stojí v současné chvíli na jediném modelu DV2. Toto monstrózní véčko již asi nemohlo mít komplikovanější konstrukci. Vyklápí se, otáčí se, v kloubu je objektiv a ovládací prvky, prostě monstrum na první pohled.

Úspěch tohoto modelu stojí především na schopnostech telefonu. Má displej se schopností zobrazení 16,7 milionu barev a s rozlišením 640 x 240 obrazových bodů! Fotoaparát je dokonce šestimegapixelový a má 22 snímacích režimů. Podle všeho se ale jedná o interpolované rozlišení. - více o DV2 zde

X-Cute chystá ještě lepší fotomobily, většinou již s mnohem konzervativnějším designem, než jakým nás ohromil model DV2. Jenže makety nemá cenu hodnotit a tak si na další novinky tohoto ambiciózního výrobce ještě budeme muset počkat. Možná na příští Cebit...