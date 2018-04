Silák ve všech směrech za dobrou cenu – Samsung SGH-G800 (recenze)

Samsung SGH-G800 jsme vám již představili v poměrně podrobném preview. Tehdy však ještě šlo o testovací kousek s nefinálním firmwarem. Tentokrát se nám do rukou dostal přístroj, který disponuje verzí firmware se kterou se začal prodávat u operátora T-Mobile. Na telefon se tak dnes podíváme detailněji.

Špičkově vybavený telefon vysouvací konstrukce s pětimegapixelový fotoaparátem, xenonovým bleskem a trojnásobným optickým zoomem..

Samsung SGH-G800 ctí pro výrobce v dnešní době asi nejtypičtější vysouvací konstrukci. Jde o špičkově vybavený mobilní telefon nejvyšší třídy, který hodlá pořádně zatopit především Sony Ericssonu K850i. Tomu se totiž svými specifikacemi podobá téměř jako vejce vejci, přidává však i pár trumfů navíc.

Vhled a konstrukce – bytelná krabička

Podobně jako jeho konkurent, není ani Samsung SGH-G800 žádný střízlík. Svými rozměry 101,5 x 52 x 18,5 mm jej krom výšky v každém směru o nějaký ten milimetr překonává a to se do jeho tloušťky ještě nezapočítává masivní odsuvná krytka fotoaparátu. S ní je celková tloušťka dokonce 22,5 milimetrů. Těmito rozměry koketuje G800 třeba i s Nokií N95.

Ani v případě hmotnosti nepatří G800 mezi anorektiky – ba naopak, trpí lehkou nadváhou. Hmotnost 136 gramů už je opravdu znát a zmíněnou Nokii překonává o celých 16 gramů. Někdo by snad i řekl, že může v kapse vadit. My jsme nic takového nepozorovali, ovšem pravdou je, že o G800 v kapse spolehlivě víte, rozhodně se v ní neztratí.

Vyšší hmotnost je způsobena nejen rozměry, ale i použitými materiály. Velká část těla telefonu je totiž z kovu, tam kde kov není, najdete solidní plast. Zpracování Samsungu je tradičně na špičkové úrovni. Tentokrát si můžeme dovolit vyslovit soudy o tom, že G800 bude velmi trvanlivý telefon a ani po delší době používání na něm nikde nic nebude vrzat a vydávat pazvuky – testovaný kousek byl sice firmwarově aktuální, ale hardwarově se jednalo o jeden z velmi raných prototypů, který už toho hodně zažil. Přesto byl přístroj až na nějaké ty škrábance ve skvělém stavu a i vysouvací mechanismus a krytka fotoaparátu měly stále přesný a hladký chod.

SGH-G800 je tak velmi solidním telefonem, který nebude vypadat titěrně ani v pořádné chlapské ruce. Pokud toužíte přeci jen po menším přístroji podobné kategorie, má pro vás Samsung připraven model G600. U něj však budete muset oželet podporu 3G.

Rovněž design telefonu působí velmi solidním dojmem. Nekonají se žádné výstřelky v podobě senzorových kláves a neobvyklých linií, hlavním stavebním prvkem vzhledu G800 je obdélník s jen lehce zaoblenými hranami. Téměř celé tělo telefonu je stříbrné, jen čelní zrcadlová plocha, která zároveň kryje i displej má podklad černý.

Vrchní strana telefonu slouží pro vyluzování zvuků – najdeme zde mřížky reproduktorů. Na levém boku se pod krytkami nacházejí datový konektor a slot pro paměťové karty microSD, o trochu níže pak najdeme masivní očko pro provlečení poutka. Inu, to asi většinou zůstane nevyužité, protože vzhledem ke své hmotnosti se G800 zrovna moc jako šperk na krk nehodí. Spodek telefonu zeje prázdnotou a vpravo pak najdeme kolébkovou klávesu pro regulaci hlasitosti a samozřejmě tlačítko spouště. Zádům dominuje masivní krytka čočky fotoaparátu a rozměrný kryt baterie.

Displej a ovládání – zrcadlo zrcadlo

Model G800 nabízí stejně jako mnoho jiných stájových kolegů a konkurentů špičkový displej s rozlišením 320 x 240 bodů a schopností zobrazit 262 000 barev. Ve většině případů na něj budete pět jen a jen chválu, ovšem ve chvíli, kdy jej vystavíte přímému slunci ódy utichnou. Na přímém slunečním světle je totiž displej poměrně špatně čitelný, hlavní podíl na tom má již zmíněná zrcadlová plocha, které se můžete tak akorát ptát, kdo je tu nejkrásnější. Čitelnosti také nepřispívá černé pozadí menu. Barvu bohužel nelze změnit, barevná schémata a různá témata jsou tomuto Samsungu cizí.

Vyšperkovat si prakticky můžete pouze pohotovostní displej. Na něm nabízí Samsung svou specialitu – pozadí zvané Živý svět. Podle země, kde se nacházíte, se vám zde bude zobrazovat animovaná tapeta, která se k danému státu pojí. V případě České republiky je to pohled na Staroměstské náměstí. Až vás omrzí pohled na měnící se denní dobu a poletující ptáčky, případně komety, můžete si na pozadí displeje vystavit libovolný obrázek nebo ještě lépe, můžete si ze svých oblíbených fotografií vytvořit slide show.

Menu telefonu má podobu, kterou známe již z předchozích modelů – třeba U700. Vzhled je tedy velmi decentní, což oceňujeme. Navigace v menu je velmi podobná, jako u konkurence, jen si samozřejmě musíte zvyknout na umístění některých položek. Samsung také disponuje jednou specialitou, která vám procházení menu ulehčí. Jmenuje se Místní menu a výsledkem zapnutí této volby je to, že položky následujícího podmenu se vám zobrazí v malém okně, do kterého se přepnete stiskem navigační klávesy směrem vpravo.

Toto menu zlepšuje orientaci v nabídce telefonu a tak jediná výtka k ovládání a menu jako takovému směřuje k použitému písmu. To je totiž poměrně veliké (což je pro někoho samozřejmě výhodné) a mnohé popisky se na displej nevejdou a tak skrolují. Skrolování je ovšem hodně pomalé. Zde by Samsung měl zapracovat a mohl by nabídnout možnost měnění velikosti písma alespoň v několika stupních.

Mnozí z vás ví, že Samsung má ještě jednu zvláštnost. Při procházení menu se totiž v každé jeho podúrovni ocitnete vždy tam, kde jste se nacházeli naposledy. To opět někomu nemusí vyhovovat, nám se tato vlastnost docela líbí. Je pravda, že by Samsung nic nepokazil, kdyby uživateli umožnil toto chování vypnout.

Pochválit u G800 musíme také jeho klávesnici. A to jak její numerickou část, tak ovládací klávesy. Při daných rozměrech telefonu zbylo na všechna tlačítka místo a ta se tak nemusí nikde krčit. Ačkoli je numerická klávesnice plochá a jednotlivá tlačítka mají jen jemné hmatové oddělení, překlepy příliš nehrozí, protože jednotlivé klávesy jsou opravdu velké. Problém tedy nebudete mít ani v případě, že máte mohutné prsty, ztížen není ani přístup k horní řadě kláves, které mnohdy doplácí na vysouvací konstrukci. Jednu výtku přeci jen ale ke klávesnici máme. Jde o její podsvícení – to je sice pěkně rovnoměrné a přiměřeně intenzivní, jenže jaksi se zapomnělo na podsvětlení navigační klávesy a tlačítek kontextových. Dá se na to zvyknout, ale je to trochu nepříjemné a zhoršuje to orientaci ve tmě.

Baterie – ve velkém těle velká kapacita

Baterie Samsungu G800 má kapacitu rovných 1000 mAh. To je opravdu solidní hodnota, která překonává třeba i Nokii N95. Na výdrži telefonu se tento fakt pochopitelně projevuje velmi pozitivně. Samsungu svou výdrží uživatele nadchne – i při poměrně intenzivním využití nemá problém se třemi až čtyřmi dny výdrže. Pokud jej budete vysloveně šetřit, můžete se dostat i poměrně daleko za tuto hranici. Ovšem úplně vybít baterii během jednoho dne také samozřejmě není nemožné. To si už ale musíte s telefonem hrát téměř neustále – intenzivně využívat jeho fotoaparát s bleskem, pouštět si hudbu a hodně telefonovat. Za výdrž baterie si od nás Samsung tedy vysloužil velkou pochvalu.

Telefonování a zprávy – chybí něco?

Díky výborné výdrži baterie a kvalitní klávesnici je telefonování a psaní zpráv u G800 radostí. Tu nekazí ani téměř žádné nedostatky ve výbavě, i když prostor pro pár výtek tu je. Nejprve tedy ta výbava – G800 umí telefonovat ve všech pásmech GSM sítí a v sítích UMTS na frekvenci 2100 MHz, podporuje i videohovory. Zvuk při telefonování je kvalitní na není si nač stěžovat. Trochu podivná je standardní sada vyzváněcích melodií, ovšem nic vám samozřejmě nebrání zvolit si vaši oblíbenou mp3 skladbu. Telefonu nechybí ani vyzváněcí profily, ovšem filtrování hovorů už je problém. Přitom kontakty z tisícipoložkového adresáře lze řadit do skupin, ty ovšem k filtrování využít nejde.

Někteří z vás si jistě u Samsungů zvykli na šikovné vyhledávání v kontaktech pomocí slovníku T9 přímo z pohotovostního displeje. G800 touto možností disponuje také, ale je trochu skrytá a její použití je znesnadněno. Pokud totiž začnete psát, na displeji se objeví jen patřičné číslice a vyhledávaný kontakt nikde. Stačí ovšem dvakrát rychle za sebou stisknout levou kontextovou klávesu a ejhle, nabídka kontaktů odpovídajících dané sekvenci znaků je na světě. Někdy může být tento proces jednodušší, než vstupovat do kontaktů, ale jde o krok zpět. Škoda.

U Samsungů také poměrně tradičně chválíme vynikající přehled hovorů, který obsahuje snad všechny myslitelné údaje. Tedy nejen čas, datum a délku posledního hovoru, ale tyto údaje naleznete u všech hovorů v záznamu. Hovory od jednoho kontaktu se sdružují, ale stále si po jeho otevření můžete přečíst kompletní historii hovorů s tímto kontaktem. To je něco, co mnohá konkurence neumí.

Při psaní SMS zpráv nebudete mít rovněž žádné výrazné potíže. Slovník T9 píše bez diakritiky a je poměrně kvalitní a učenlivý. Editor vám neustále ukazuje, kolikátou zprávu píšete a kolik znaků ještě zbývá do konce celkového možného množství 2295 znaků. G800 si pochopitelně také poradí se zprávami MMS a s e-maily. Nechybí ani čtečka RSS zpráv.

Organizace a data – síla rychlosti

Ani v případě schopností organizačních a datových si není na co stěžovat. V sítích mobilních operátorů využijete vždy tu nejlepší a nejrychlejší technologii, která je k dispozici, G800 totiž podporuje jak EDGE, tak UMTS i s nadstavbou HSDPA. Vestavěný prohlížeč NetFront je dostatečně kvalitní na to, aby stačil na běžné prohlížení internetových stránek.

Krom slotu pro paměťové karty disponuje G800 i vnitřní pamětí o velikosti 140 megabajtů. To je poměrně solidní porce a i když nestačí na množství hudby, na rozumné množství fotografií určitě. Jenže pokud budete fotky ukládat do vnitřní paměti, narazíte na jeden problém – jak z ní fotky dostat do počítače.

Samsung se totiž sice přihlásí jako USB disk, ale přístupná je takto pouze paměťová karta. Takže buď musíte obrázky stejně na kartu přesunout, nebo data kopírovat pomocí programu Samsung PC Studio. V tom případě je ale kopírování neskutečně pomalé a zabere téměř celou věčnost. Vzhledem k testovací verzi telefonu pak nevíme, zda se s přístrojem dodává nějaká paměťová karta a když, tak o jaké kapacitě. Kabel pro propojení s počítačem a obslužný software samozřejmě chybět nebude. Dodejme, že k počítači G800 připojíte i pomocí Bluetooth, infraport chybí.

Organiazční výbava telefonu je také téměř kompletní. Samozřejmostí je přehledný kalendář, úkoly i hlasové a textové poznámky. U kalendáře je trochu zvláštní omezení počtu událostí – maximálně si můžete zadat 100 schůzek, 50 výročí, stejné množství svátků a po dvaceti záznamech označených jako důležité nebo soukromé. Události mohou být opakované. Jistě, pro mnohé bude toto množství dostačující, ale dovedeme si představit, že pro ty, kdož používají svůj telefon opravdu ke kompletní organizaci času, to rozhodně stačit nebude. Vždyť není problém mít třeba během jediného dne 5 schůzek. To se potom kalendář rychle naplní, obzvláště pokud jej budete synchronizovat s počítačem. Naštěstí však umí kalendář hromadně mazat záznamy od zvoleného data do minulosti.

Samsungu nechybí velmi komplexní budík, který může budit jen ve vybraných dnech a lze si nastavit, zda vás má probudit i v případě, že je telefon vypnutý. Navíc nemusí zůstat u budíku jednoho, celkem jich může být kolik se vám zlíbí. Další výbavu tvoří světový čas, kalkulačka, převodník měn a jednotek, časovač a stopky. Chybí snad jen zabezpečená schránka pro hesla, jinak je výbava naprosto vyčerpávající.

Velmi užitečným prvkem výbavy může v některých chvílích být prohlížeč souborů PDF a dokumentů Micorosoft Office. Na čtení článků rozhodně určený není, ale pro rychlé shlédnutí souborů za pochodu jde o výborný nástroj. Nenechte se zmást tím, že program nikde v menu telefonu nenajdete. Vybraný dokument stačí najít ve správci souborů a prostě jej zvolit.

Ještě jednu výbornou fuknci u G800 nalezneme – je jí možnost blokování přístupu k určitým záznamům telefonu. Zaheslovat tak můžete přístup ke zprávám, uloženým souborům, seznamu hovorů, kontaktům, kalendáři, poznámkám nebo úkolům. A to ke všem najednou, nebo jednotlivě.

Zábava – fotoaparát tahákem

Samsung SGH-G800 by měl zákazníky nalákat především na svůj fotoaparát. Ostatně, reklamy všude po městech o tom jasně napovídají. Pravdou je, že G800 fotí velmi obstojně, ale jaksi nenaplňuje papírové předpoklady. Tento model se totiž měl stát králem fotomobilů, ale zatím má na trůn poměrně daleko. Nepomůže mu ani trojnásobný optický zoom, ani xenonový blesk nebo softwarová stabilizace obrazu.

Výsledné obrázky jsou především poměrně bledé, jinak se s konkurencí mohou směle srovnávat. I když měl náš kousek finální firmware zdá se, že v případě fotoaparátu přeci jen ještě nastanou změny. Soudit tak můžeme podle toho, že stejně jako v případě předsériového vzorku i zde chybí kompletní EXIF informace o fotografii. Navíc dříve testovaný kus rozhodně tak bledé fotografie neprodukoval. Je dost možné, že operátorská verze firmwaru neklade na fotoaparát takový důraz a že software pochází z trochu dávnějších dob. Pro finální hodnocení kvality si proto budeme muset počkat až na verzi určenou pro volný prodej. Ostatně, podobně tomu je i u úhlavního konkurenta, Sony Ericssonu K850i.

Pokud bude fotoaparát softwarově doladěn, má jistě veliký potenciál. Ovládání je snadné a fotoaparát je poměrně rychlý. Optický zoom se ovládá tlačítkem hlasitosti, vybrané funkce lze zapínat a přepínat pomocí zkratkových numerických kláves nebo pomocí klávesy navigační. Zoomu si na plno užijete ovšem jen v opravdu ideálních světelných podmínkách – světelnost objektivu je při dlouhém ohnisku totiž poměrně tragická a tak nejen že není v horším světle příliš vidět, ale je i velký problém pořídit nerozmazanou fotku.

Fotoaparát ovšem není to jediné, čím se můžete u G800 bavit. Samsung nabídne i vestavěné rádio a kvalitní MP3 přehrávač. Je velká škoda, že Samsung k připojení sluchátek používá proprietární konektor, do velkého těla G800 by se jistě klasický jack vešel.

Poněkud překvapivě chybí Samsungu jakékoli hry, ovšem vzhledem k podpoře Javy lze tento nedostatek snadno a rychle napravit. Telefon také disponuje editorem pořízených videí a upravovat lze do jisté míry i pořízené fotografie.

Shrnutí – konkurence ať se bojí