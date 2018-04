Šikula s wi-fi a QWERTZ za pár kaček. Recenze Nokia C3

Nokia C3 spíše než do rukou manažerů patří do rukou mladých lidí, kteří žijí sociálními sítěmi a píšou spoustu zpráv. Kromě solidní funkční výbavy nabídne několik zajímavých aplikací, které jsou pro Series 40 nové. To vše zhruba za dva a půl tisíce korun.