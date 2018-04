Signál v metru je jen hudbou budoucnosti

Metro, staré domy, ale i moderní budovy jsou stále místy, kde se v hlavním městě z mobilního telefonu nedovoláte. Pražané si navíc stěžují, že signál se jim ztrácí i na některých venkovních prostranstvích.

„Když si chci zavolat, musím se pořádně vyklonit z okna obýváku. Jinde v bytě signál zkrátka nemám,“ říká Pavla Veselá, která bydlí v Máchově ulici na Vinohradech. A dodává, že signál se jí občas ztrácí i ve městě.

„Kolikrát se setkám s tím, že mi signál vypadne uprostřed věty například na Andělu nebo na Karlově náměstí,“ kroutí hlavou Veselá.

Život bez mobilního telefonu si přitom už téměř nikdo nedokáže představit. Každý výpadek signálu tak Pražané sledují se značnou nelibostí. Operátoři přitom shodně tvrdí, že pokrytí v Praze je již téměř stoprocentní.

Odborníci však dodávají, že signál bývá horší i uvnitř některých budov - hlavně u těch se silnými zdmi - dále pak v garážích nebo suterénech. Na otázky odpovídal Martin Zikmund, redaktor serveru Mobil.cz

* Tato situace nemá žádné řešení?

Je to pro operátory velmi nákladné. Vysílače se totiž musí ukrýt, aby nerušily celkový památkový ráz místa. Na Staroměstském náměstí je takto schovaný jen jeden vysílač ve věži. Ale všude ho prostě postavit nemůžete. Například v Dejvicích to zase nepovolila armáda.

* Na jakých dalších místech se Pražané nedovolají?

Další problémy jsou například v parcích, v lesoparcích, údolích. Typickým příkladem může být třeba Prokopské údolí. Tam nikdo postavení vysílače nedovolí.

* Existují obecně místa, kde signál není a nebude?

Problémy jsou ve starých domech, které mají stěny někdy až půl metru silné. Tam signál prostě nepronikne. Dalším problémem jsou i železobetonové stavby, které známe například z nákupních středisek. Operátoři to pak řeší tím, že umisťují vysílače přímo dovnitř. Tam, kde se to však operátorům nevyplatí, jako třeba v některých obytných domech, se ale zřejmě lidé signálu nedočkají. Problémy pak někdy nastávají i se samotným umísťováním vysílačů na střechách soukromých majitelů - ti totiž někdy požadují za umístění vysílače zcela nehorázné sumy. Takže tam pak ve finále není nic.

* Čím může být způsobené, že lidem vypadne signál například na Karlově náměstí nebo na Andělu?

Lidem tam nejčastěji signál vypadne, když právě vystupují z metra. Operátoři totiž ještě neumějí vyřešit problém tzv. předávajícího hovoru, lidí je navíc strašně moc a pak to má ještě jedno technické opodstatnění, které se zatím těžce řeší. Není to zkrátka snadno řešitelný problém.

* Proč není možné telefonovat například v metru, když v jiných evropských městech to lze?

Ano, v některých západních metropolích to je možné, ale pouze tam, kde není metro příliš hluboko pod povrchem a signál tam pronikne svrchu. To ale není případ pražského metra. U nás tímto způsobem proniká signál pouze třeba u Černého Mostu.

* Zavedení signálu do metra není tedy možné?

Operátoři to již jednou testovali - ještě před povodněmi v roce 2002 - mezi Muzeem a Můstkem. Zjistili ale, že uvnitř metra se nedá vůbec telefonovat, protože tam je veliký hluk. Jediné, co by šlo, by bylo posílat esemesky, ale to by se zase nevyplatilo mobilním operátorům, protože zavedení signálu do metra je velmi nákladné.