Vypadá jak z minulého století a je velmi drahý. Kupují si ho politici

Jmenuje se poněkud krkolomně: Tripleton Enigma E2. Ne náhodou názvem odkazuje na jeden z nejznámějších šifrovacích strojů, který pro komunikaci používali nacisté (příběh šifry Enigma čtěte zde). I on totiž umí to, pro co Enigma byla stvořena, tedy šifrovanou komunikaci. A i když vznikl už před čtyřmi lety, stále je mezi odborníky považován za špičku.

To pravé kouzlo skýtá Enigma E2 v jednoduchosti použití. Nenosíte s sebou kufr plný různých profesionálních udělátek, ale obyčejný mobil. Kdo neví, s čím má tu čest, nemá ani šanci odhalit, jaký unikát drží. Pod baterií Enigma E2 skrývá slot pro speciální šifrovací kartu, která obstarává vzájemnou autorizaci přístrojů. Vedle ní do telefonu zastrčíte samozřejmě i svou běžnou SIM.

Po instalaci speciální karty si uživatel nemusí pamatovat žádná hesla či složité šifry. K zabezpečenému hovoru stačí stisknout speciální klávesu. Šifrovaný hovor může samozřejmě probíhat jen mezi stejně vybavenými přístroji, musí je tedy mít obě strany.

Šifra, kterou ještě nikdo neprolomil

Smyslem šifrovaného hovoru je fakt, že jej nelze nijak odposlouchávat. Díky speciální kartě se přístroje mezi sebou autorizují pomocí 2048bitové šifry typu RSA, kterou dosud podle výrobce nikdo neprolomil. V kartě se nachází ověřovací kód umožňující identifikovat obě strany. Díky tomu zabezpečení funguje nezávisle na síti operátora.

Klíč se přiřazuje anonymně, je certifikován a šifrovací karta se při pokusu o skenování nebo jiných pokusech o získání přístupu sama zničí. Výměnou autorizačních klíčů dochází k autorizaci hovoru. Tím telefon znemožní použití populární metody odposlechu hovorů GSM technikou „man in the middle“, která spočívá v maskování za základnu síťového operátora.

Po autorizaci telefon přechází do režimu šifrování zvukového přenosu, které používá velmi silný šifrovací algoritmus AES s 256bitovým klíčem. Tento klíč je u každého hovoru unikátní a některé jeho parametry se mění i během hovoru. Důležité je také to, že od stisknutí tlačítka do zahájení hovoru uplyne pouze 1,5 - 7 sekund, ať už je druhá strana kdekoli na světě.

Mobil jako z minulého století

Ale i přes vyspělou šifrovací technologii je to stále obyčejný telefon, který jste jistě i vy v minulosti používali. Barevný 2,4palcový displej a podporou 256 tisíců barev doplňuje rozměrná tlačítková klávesnice a výrazný kurzorový kříž. Telefon má i všechny funkce pro mobily tehdejší doby běžné: namátkou přehrávač MPEG 4, třímegapixelový fotoaparát, kalendář, FM rádio, Bluetooth i podporu paměťových karet (až 8 GB, v balení 2GB karta).

Přístroj nijak nevybočuje ani svými rozměry 116 × 50 × 14,65 mm či hmotností 94 gramů. Výdrž baterie stačí na 4 hodiny hovoru a 180 hodin v pohotovosti, u šifrovaných hovorů klesá zhruba na polovinu. Díky podpoře tří pásem GSM lze šifrovaný telefon použít kdekoli na světě, uvádí výrobce na svém webu.

Uplatnění najde tento speciál zejména mezi členy vlády, tajnými službami, ale třeba i u více či méně paranoidních podnikatelů. A žádaným artiklem bude i u u členů podsvětí, ač to výrobce pochopitelně neuvádí. Ani pro jednu zmíněnou skupinu zřejmě nebude problém ani cena, která byla na českém trhu byla stanovena na 46 718 korun.