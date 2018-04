EU chystá změnu zákona: policie má mít právo číst vaše zprávy přes chat

Policie by měla mít právo nahlížet do šifrovaných konverzací v chatovacích aplikacích. Umožnit jim to má změna legislativy, kterou v souvislosti s teroristickým útokem v Londýně připravují europoslanci. Útočník, který 22. března najel na Westminsterském mostě autem do lidí, totiž komunikoval přes WhatsApp.