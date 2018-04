Šifrovací programy pro Nokii 9210

Code Vault

Aplikaci můžete získat na těchto stránkách.

Code Vault je asi nejznámější komerční aplikace pro ochranu citlivých dat na platformě Symbian, kterou využívá i Nokia 9210. V současnosti je k dispozici verze 2.2, která oproti předchozím přináší drobná vylepšení (i když starší verze jich moc nepotřebují). Přístup k datům zajišťuje program heslem, které může mít až 25 znaků. Uložená data ještě šifruje pomocí kryptografických algoritmů obsažených v OS Symbian.





Práce se software je velice snadná už proto, že němečtí vývojáři mají blízko ke střední a východní Evropě. Kromě anglické a německé verze nabízejí program také v ruštině, polštině a češtině. Čeština není dostupná v samostatném balíčku. Kompletní instalační soubor se všemi jazykovými verzemi nemá o moc více než 200 kB. Po instalaci a prvním spuštění je potřeba vytvořit novou databázi a zadat nové heslo. To je nejslabším prvkem v ochraně dat, takže je vhodné držet se obecných doporučení pro tvorbu bezpečných hesel. Zapomeňte tedy na datum narození své manželky i na jméno svého domácího mazlíčka.

Vytvořená databáze obsahuje sedm skupin, do kterých lze ukládat data. Pokud vám nestačí nabídka skládající se z bankovních účtů, telefonních karet, kreditních karet, informací o ISP, online nákupů, hesel a softwarových klíčů, můžete si vytvořit skupinu vlastní. Každá skupina nabízí k vyplnění několik polí; u bankovních účtů jich je k dispozici hned sedmnáct. Pokud by ani to nestačilo, lze ke každému záznamu přidat i krátkou poznámku. Snad pro potěchu oka obsahuje program i malé ikonky, které lze jednotlivým záznamům přiřadit. V případě více bankovních účtů v různých měnách je možné jednoduše určit typ účtu ikonkou příslušné měny.

Standardní umístění databázových souborů pro Code Vault je kořenový adresář hlavní paměti komunikátoru, ale lze zvolit i jiné umístění. V nastavení lze zvolit možnost automatického otevření databáze, se kterou se pracovalo. Code Vault podporuje i export dat ve formátech CSV, TXT nebo HTML.

Standardní zobrazení připomíná uspořádání kontaktů v ICQ, jednotlivé skupiny lze rozbalit a prohlížet kompaktní jednořádkovou verzi záznamu nebo si můžete záznam otevřít a uvidíte kompletní informace. Pro větší přehlednost je možné bez problémů vymazat nevyužívané skupiny nebo si vytvořit zvláštní databázové soubory pro každý typ dat.

Code Vault je téměř ideálním prostředkem pro správu citlivých dat, i když najdeme i nějaké nedostatky. Síla šifrovacích klíčů je malá. V případě, že by se někomu dostal komunikátor ministra vnitra s daty chráněnými Code Vaultem (a to alespoň věřme, že nějaké šifrování dat používá), by bylo možné silovým útokem ochranu poměrně rychle prolomit. Navíc lze chránit čistě textové údaje, zabránit přístupu k obrázkům, hlasovým poznámkám a dalším souborům Code Vault neumí.

Šestset korun za Code Vault se může leckomu zdát dost, i když za program podobných kvalit a s českým interface to není extra moc. Nerozhodní zájemci si navíc mohou aplikaci tři týdny zdarma zkoušet.

FreeCrypt

Co neumí Code Vault, to zvládá FreeCrypt. Tato jednoduchá aplikace nemá tak dokonalé grafické prostředí jako Code Vault a ani zdaleka mu nekonkuruje. Je to ale ideální doplněk. FreeCrypt totiž slouží k šifrování libovolných souborů pomocí obecně uznávaného algoritmu RC4.

Práce s programem je navýsost jednoduchá, stačí spustit aplikaci a vybrat soubor, který chcete šifrovat. Možnosti nastavení jsou prosté – zvolit lze umístění výsledného souboru a vybrat mezi zachováním původních dat nebo jejich smazáním, přičemž základní nastavení zdrojový dokument zruší. Přístup k dokumentu lze chránit šestnáctimístným heslem, u kterého platí stejná rada jako u Code Vaultu. Dešifrování probíhá spuštěním zašifrovaného dokumentu z file manageru a zadáním hesla, pokud si těch šestnáct znaků ještě pamatujete.

Jak už název napovídá, jedná se o freeware, dostupný je navíc i se zdrojovým kódem. Pro běh na komunikátorech potřebuje FreeCrypt OPL runtime, kterou je možné stáhnout na těchto stránkách.