Siemensem C65 se dá připojit k internetu

Při uvedení mobilního telefonu Siemens C65 překvapilo mnoho našich čtenářů, že ačkoliv tento model má modem a podporuje dokoce GPRS třídy 10, výrobce modem záměrně blokuje, aby odlišil C65 od vyšších modelů. Výsledkem tohoto blokování je, že Siemens C65 se nedá připojit k internetu.

Zdá se ovšem, že blokovaný modem měly jen první verze. Jednomu z našich čtenářů, Petrovi Martináskovi, se totiž podařilo Siemens C65 fw 12 a fw 25 zakoupený u Oskara k internetu připojit. Zde uvádíme přepis jeho dopisu, který nám dorazil do redakce:

Jako čerstvého a nadšeného majitele přístroje Siemens C65 mě poněkud vyvedl z míry článek "Siemensem C65 se nedá připojit k internetu" uveřejněný na vašem serveru. Připadalo mi opravdu zvláštní, že by telefon střední třídy s jinak velice slušnou výbavou nedisponoval modemem. Na druhou stranu – marketing je marketing, Siemens asi potřeboval nějak podpořit prodej vyšších modelů, tak modem zablokoval.

Ale co když ne...

Nedalo mi to, telefon jsem připojil sériovým kabelem k PC, stáhnul sw Mobile Phone Manager ze stránek Siemensu, jal se instalovat a po chvilce jsem poprvé narazil. Siemens GPRS Modem Assistant nahlásil, že C65 nepodporuje GPRS připojení.

Napadlo mě, zda-li jedinou překážku v GPRS brouzdání náhodou netvoří právě instalační průvodce Siemens GPRS Modem Assistant, který po detekci C65 nepustí uživatele dál. Průvodce jsem tedy ukončil a pustil se do ruční konfigurace. Jak jsem později zjistil, s Mobile Phone Managerem se nainstalují i normální drivery k modemu, které fungují a marketingovou sabotáž skutečně existujícího modemu v C65 naštěstí neprovozují.



Nejdříve je třeba přidat ručně modem:

Start\ Nastavení\ Ovládací panely\ Možnosti telefonu a modemu



Záložka Modemy -> Přidat...



Zaškrtnout nerozpoznávat -> Další



Výrobce: Siemens AG, Modely: GPRS via COM (nebo jiný druh spojení s PC). V dalším okně je třeba zaškrtnout Vybrané porty a vybrat port, kam je telefon připojen (v našem případě COM1)

Vybrat nově nainstalovaný modem a kliknout na Vlastnosti



V záložce Upřesnit zadat do políčka Zvláštní inicializační příkazy následující AT příkazy:

AT+CGDCONT=1,"IP","internet". To “internet” představuje APN, které se podle operátora liší. Eurotel má stejné, ale T-Mobile používá internet.t-mobile.cz

Dále je potřeba vytvořit nové připojení a přiřadit k němu tento modem. Start\ Nastavení\ Ovládací panely\ Síťová připojení. Vytáčené číslo je *99***1#, pak už stačí kliknout Připojit a uvidíte co se bude dít..

