Siemens následuje Nokii, Sony Ericsson, Samsung a Motorolu a ve svých mobilních telefonech nabídne technologii BlackBerry od společnosti Research In Motion (RIM). Licensovaný software umožní uživatelům mobilních telefonů Siemens přístup do jejich korporátních e-mailových schránek přes servery RIM. Siemens by měl nabídnout takto vybavený telefon postavený na platformě 65 ke konci letošního roku.