Siemens válčí na mnoha polích

Úspěchy a stíny historie Siemens AG

Kořeny společnosti sahají do roku 1847a hned jsou nerozlučně spjaty s revolučním vynálezem – prvním ručičkovým telegrafem na světě. Tehdy se dali dohromady pánové, aby dali vzniknout společnosti Siemens und Halske jako. Během velice krátké doby už měla ale společnost ambice v dalších oborech a výčtem úspěchů by bylo možné popsat mnoho listů papíru. Tak například už v roce 1866 přichází společnost Siemens s prvním dynamem, v roce 1883 získal Berlín její zásluhou elektrické osvětlení. O devět let později postavil Siemens v Erdingu u Mnichova vůbec první městskou elektrárnu vyrábějící střídavý proud. Dalším oborem, ve kterém společnost vynikala nad své konkurenty, byla doprava. Pod značkou Siemens najdeme první elektrickou železnici, první podzemní dráhu v Evropě z roku 1896 stejně jako elektrické automobily, které spatřily světlo světa o šest let později. Světový rekord si na své konto připsal také elektrický vlak Siemens, který v roce 1903 uháněl rychlostí 210 km/h. Jen pro doplnění: v roce 1896 převzal Siemens první patent na rentgenové trubice, v roce 1939 začal sériově vyrábět elektronový mikroskop a v roce 1953 jako první vyrobil vysoce čistý křemík. A to jsou jen ty nejvýaznější úspěchy, které má společnostna svém kontě...

Prioritou celého vývoje společnosti Siemens AG byl ale výzkum a vývoj na poli komunikace. Dva roky po zmíněném ručičkovém telegrafu už byla na první elektrické telegrafní lince Siemens přenášena první zpráva, za necelou půlhodinu na vzdálenost 500 kilometrů. Hotová světová senzace přišla v roce 1870: přenos zpráv na indo-evropské telegrafní lince o délce 12 000 kilometrů za necelých dvacet minut! Také první telefonní ústředna má značku Siemens. Do provozu byla uvedena v Berlíně v roce 1881 a spojovala celkem osm účastníků. První automatickou centrálou pro velké město se zase od roku 1909 mohl pyšnit Mnichov.

Vadou na kráse vývoje společnosti Siemens AG je spolupráce a podpora Hitlerova režimu během 2. světové války, v továrnách společnosti byla nuceně nasazena také celá řada Čechů. Tuto kapitolu své historie by dnes vedení společnosti nejraději smazalo, v žádných oficiálních a propagačních materiálech o ní pochopitelně zmínku nenajdete. Tady je ale nutné připomenout, že tehdejšímu politickému vývoji podlehla celá řada dalších velkých společností, které dnes hrají významnou roli na světových trzích.

Siemens dnes – tažný kůň české transformace

Dnes se Siemens AG řadí s ročním obratem 135 miliard DM na přední místo v oblasti elektronického a elektrotechnického průmyslu, přesněji řečeno po amerických gigantech General Electric a IBM zaujímá třetí příčku. Společnost působí ve více než 190 zemích světa a zaměstnává na 400 000 lidí. Novodobé působení Siemens AG na území České republiky přichází s pádem komunismu. K loňskému roku působilo na území ČR už na 22 dceřiných společností Siemens AG, které zaměstnávají přes 11 000 lidí. Vloni také zaznamenala firma rekordní obrat 32 miliardy korun a zůstává tak jedním z nejvýznamnějších tahounů transformace české ekonomiky.

Významné postavení má značka Siemens také na tuzemském trhu s mobilními telefony, kde po Nokii a Motorole zaujímá třetí příčku. Po oblíbené řadě „pětatřicítek“ jsou současnými horkými novinkami telefony SL 45 a S 40.