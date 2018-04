Siemens v ČR předvedl svůj první telefon třetí generace

Společnost Siemens si deštivé úterní odpoledne zvolila pro svoji demonstraci řešení UMTS (Universal Mobile Telecommunication System, také sítě třetí generace, 3G) v České republice. Součástí této demonstrace byla ukázka praktické funkčnosti UMTS sítě a dokonce i UMTS telefonu. Pokud ale nyní očekáváte fotografie sexy telefonu, budete zklamáni. UMTS telefon Siemensu je zatím tak veliký, že zabírá velkou část prostoru v dodávkovém vozidle Volkswagen.

Novináři nejdříve dostali spoustu informací o tom, co je UMTS. My vás tentokrát ani technologickým, ani ekonomickým popisem UMTS zdržovat nebudeme, ty si můžete podrobně přečíst jinde u nás na serveru, a půjdeme rovnou k informacím specifickým pro Siemens.

Siemens očekává, že do roku 2010 bude datové přenosy používat přes 50 procent uživatelů mobilních telefonů a právě jejich hlad po datových službách bude hnacím motorem 3G sítí. Datové služby budou podle něj tvořit servisní pozadí naprosté většiny aplikací, jež se na mobilní uživatele pomalu chystají.

Petr Doerner z české pobočky Siemensu sice připustil, že většina vyvíjených aplikací by fungovala i na zmodernizovaných sítích GSM 2,5 generace, ale zároveň zdůraznil, že "opravdový uživatelský komfort bude možno si vychutnat až se sítěmi 3G". Avizované zrychlení přenosu dat v sítích GSM pomocí technologie EDGE se tak stane spíše nouzovým východiskem pro operátory, kteří nemají UMTS licence – EDGE totiž zřejmě přijde příliš pozdě na to, aby mohla výrazně zasáhnout ve prospěch sítí GSM.

Aplikace pro uživatele

Pro uživatele není ale nejzajímavější ani tak technologické pozadí, jako spíš aplikace, které UMTS nabídne. Siemens si udělal rozsáhlý průzkum v deseti státech Evropy včetně ČR a na vzorku celkem 10 000 respondentů (polovinu tvořili běžní uživatelé, druhou polovinu firemní zákazníci) zkoumal názory uživatelů na jednotlivé aplikace a na 3G.

Výsledky průzkumu zkresluje to, že uživatelé vlastně nevědí, co mohou od nové technologie očekávat a jak budou nové služby vypadat. Přesto je ale takový průzkum pro orientaci zajímavý - přes 40 procent uživatelů uvedlo, že jsou ochotni změnit operátora, pokud jim nabídne nové služby. K nim patří obsah závislý na lokalizaci polohy, dopravní informace, videokonference nebo multimediální e-maily.

Například 81 procent uživatelů uvedlo, že by ocenilo dopravní informace založené na lokalizaci uživatele.

Pouze 15 procent uživatelů naopak vůbec nehodlá měnit operátora, a to i v případě, že jim žádné nové služby nenabídne.

I na základě těchto výsledků Siemens prezentoval funkční aplikace na svém „UMTS mobilním telefonu“: prohlížení webu, videokonference, bankovnictví, e-mail s multimediální přílohou, lokalizaci polohy City On Air a mobilní kancelář. Siemens také definoval tři pilíře budoucích služeb UMTS: lokalizaci polohy, multimédia a personalizaci služeb.

UMTS terminály

UMTS prototyp Siemensu má jméno SX45, je kulatý, rozklápěcí – a vejde se do dlaně. Siemensjej hodlá oficiálně dodávat v polovině roku 2002 s hi-res displejem, kamerou a multimode provozem. Ceny UMTS telefonů budou prý podobné jako dnes u modelu SL45.

Siemens patří mezi firmy s vysokým počtem UMTS kontraktů a je ve trojici největších dodavatelů, kam patří kromě něj Ericsson a Nokia.

Přes četné prezentace výrobců dává UMTS zatím stále více otázek než odpovědí – mnoho z jeho úspěchu závisí na tom, jak se k UMTS a jeho službám postaví mobilní operátoři, a také na tom, kdy se podaří uvést na trh kvalitní a cenově rozumné mobilní terminály pro UMTS.

Samotná technologie sítě již je v podstatě k dispozici – velké UMTS Node-B (základnové stanice pro UMTS) nabízí Siemens již nyní, pikocelly nabídne do konce roku. Horší je to ale právě s terminály – zatím mají velikost kontejnerů a termín polovina roku 2002 pro jejich dodávky v rozumné velikosti se přeci jen nyní zdá příliš optimistický. To je ovšem problém, který se týká všech dodavatelů technologie UMTS bez výjimky.

Pokud chcete fungující UMTS vidět na vlastní oči, budete mít šanci na ComNetu (22.-24.5.). Právě kvůli tomuto veletrhu Siemens svou prezentační sestavu přivezl.