Siemens uvedl jednoduchý mobil A40

Po uvedení několika typicky high-endových telefonů, tedy SL45 a S40 a S45, která má premiéru na CeBITu, si Siemens opět vzpomněl na ty méně zkušené a majetné uživatele. Na hannoverském CeBITu představil další telefon z řady A, tentokrát s číselným označením 40. Jak uvádějí představitelé Siemensu, jde o přístroj pro začínající uživatele, kteří nepotřebují mnoho funkcí, ale k těm, které telefon podporuje, chtějí mít co nejsnadnější přístup.

Telefon nepatří k nejlehčím, ale ve své kategorii je srovnatelný s konkurencí - hmotnost přístroje je 122 g. Výdrž baterie je 150 hodin v pohotovostním režimu nebo 240 minut hovoru. Nabízen bude v sedmi různých barevných provedeních, přičemž tímto počtem barev uživatel není omezen. Před displej je možné nalepit transparentní fólii s libovolnou barvou či obrázkem. Tento kryt displeje Siemens nazval CLIPit. V budoucnu bude možné si tvořit i vlastní verze těchto fólií, neboť v prodeji budou prázdné, potisknutelné exempláře.

Menu je vybaveno jasnou a intuitivní nápovědou, která provede i naprosto nezkušeného uživatele všemi úskalími spojenými s telefonováním a posíláním SMS. A40 nabídne vibrační zvonění i mnoho nových melodií. Jinak má tento telefon má pouze základní funkce jako hodiny, seznam posledních deseti volaných a přijatých hovorů a pěti zmeškaných telefonátů.

Na tento klasicky low-endový telefon, určený především k prodeji v předplacených sadách, již nebudeme muset dlouho čekat. Na trhu by se měl objevit v červnu tohoto roku. Uvidíme, jak A40 uspěje, protože oproti konkurenci, která i do svých levnějších telefonů implementuje co nejvíce nových funkcí, je tento model až neuvěřitelně jednoduchý. Pokud bude ovšem cena kromobyčejně příznivá, zákazníci zmatení přívalem neznámých funkcí rádi sáhnou po prostém telefonu s intuitivním ovládáním.