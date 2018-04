Siemens uvedl

Pokud někoho předem nevarovala stylově provedená pozvánka s množstvím vyobrazených rytířů, procitl ve chvíli, kdy se příbliž k místu konání celé akce. Chodcům se dařilo procházet vcelku poklidně, ovšem všichni řidiči dostali dobový doprovod. Dvojici pážat na koních, která je dovedla až na parkoviště. Po počátečním překvapení však řada z nich konstatovala, že takový doprovod "skutečně ještě neměli".

Rytířský sál, místo oné slavné kratochvíle, byl uspořádán tak, jak to známe z filmů historických. Bytelné stoly podél stěn, uprostřed sálu dostatek místa pro případné taškařice či jiné příhody na takové slavnosti možné. Podél stěn tak s postupujícím časem zasedlo téměř veškeré představenstvo hrabství Siemens i všichni jeho významní vazalové, jakož i jejich manželky. Pro větší slávu události této bylo přizváno i několik škrabálků, pročež i naše redakce může vám přinésti obrázky tyto. Ovšem přítomní se nechtěli zjevně omezit jen na tlachání společenské a rádi se nechali strhnout k činům u nich jinak nevídaným.

Zpřízněnci i vazalové Siemensu se ovšem nechtěli nechat zahanbit a byli, ve svých odvážných činech, mnohdy ještě nápaditější.

Ledva pážata a pikolíci roznesli krmi staročeskou, vstoupila do sálu důstojně skupina rytířů v plné zbroji. Jejich příchod vyvolal přivodil několika neopatrncům zaskočení špejle z jelítka, ale všichni ostatní byli potěšeni. Uvedení telefonu sice bylo stále v nedohlednu, ale bylo nač se dívat a co jíst i pít a tak to nikomu nevadilo.

Jedním prvních počinů rytířské družiny byl výběr královny večera. Sami můžete posoudit, zda se jim volba vydařila. Můžeme jen potvrdit, že královna dostála všem povinnostem a její chování, v závěru večera zejména, bylo daleko důstojnější, než většiny ostatních hostí. Ostatně, jak jinak by se měla královna chovat?

Pod bedlivým dohledem královny svedli rytíři mezi sebou několik lítých soubojů, při nichž z jejich zbroje sršely jiskry na všechny strany. Veřte, že je rány opravdu bolely. Po odklizení posledních následků soubojů se na prostranství mezi stoly vrhly dívky, středověce oděné. I jaly se tančit. Po chvíli jim však bylo málo tančit jen se sebou a svou přízeň zaměřily na přítomné panstvo, které tímto způsobem na parket a k tanci vylákati chtěly. Nakonec se to každé z nich, dlužno podotknout, že všechny byly sličné panny, podařilo a tak se záhy prostranství mezi stoly zaplnilo tanečním rejem. Byla to však jen klamná předehra a lest. Rytíři se mezitím rozptýlili po sále a vybírali laické bojovníky pro turnaj hostí této akce velkolepé. Jak je z obrázku patrné, jejich snaha byla nakonec také korunována úspěchem.

Jak uvidíte vzápětí, žádné z přítomných dam tato poněkud obhroublá zábava nevadila a spokojeně a pobaveně zároveň ji sledovaly.

Věčer již notně pokročil, když na prostranství mezi stoly vešla uvážlivě dvojice zbrojnošů, z níž se posléze vyklubal Fanánek Hagen, doprovázející hlavní postavu večera, Pavla Raucha, na jehož bedrech ležel nelehký úkol předvést návštěvtěvníkům všem spanilé nové telefony C35i z dílen Siemensovských.

Když se skončila bravurní ukázka telefonů, nastal již ničím nerušený čas pro zábavu kratochvilnou. A protože jsme byli ve středověku, nemohla chybět ani Johanku z Arku.

Jak asi vstoupí na trh příští model Siemensu? Už aby tu byl!