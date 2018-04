Siemens uvádí své véčko CL50 do Evropy

Když Siemens letos v červnu na veletrhu CommunicAsia slavnostně představil svůj první véčkový telefon, tvrdil, že je určen jen pro asijské trhy. V kuloárech na singapurském výstavišti sice šla zaslechnout slova, že se véčko možná dostane i do Evropy, ale oficiálně tuto informaci představitelé firmy dementovali. Na druhou stranu samotné označení telefonu mnohé napovídalo. Již při jeho představení výrobce telefon označoval jak jako model 8008, tak jako CL50. První označení je výhradně určeno pro některé asijské trhy a podobně jsou označovány i jiné telefony Siemens (třeba model C55 má asijské označení 2128). Naopak CL50 je označení pro Evropu a okolní trhy, takže se přeci jen dalo očekávat, že by se jednou toto véčko mohlo objevit i zde.

Přání bylo vyslyšeno a na přelomu roku uvede Siemens model CL50 na vybrané západoevropské trhy. Jejich rozsah bude zřejmý z počtu podporovaných jazyků, v kterých bude menu přístroje. Bude se jednat o angličtinu, italštinu a němčinu. Pokud vám ve výčtu chybí čeština, musíme vás zklamat. Podle vyjádření zástupců společnosti Siemens pro Českou republiku se zatím s tímto telefonem oficiálně na našem trhu nesetkáme.

Komu by se však první véčko Siemensu líbilo natolik, že by oželel české menu, nemusí házet flintu do žita. Telefon lze přes nezávislé dovozce zakoupit již nyní, ale za poměrně vysokou cenu okolo 15 000 Kč. Stejnou cenu ale pro tento telefon nasadili nezávislí dovozci i na západ od našich hranic. S podporou prodeje přímo od výrobce ale lze čekat pokles ceny, přibližně o jednu třetinu výše uvedené sumy. Zatím však její výše přesně stanovena nebyla. Pro tuzemské zájemce bude asi nejbližší příležitostí ke koupi tohoto telefonu cesta do sousedního Německa, kde se začne prodávat v lednu příštího roku.

Siemens CL50 je čistě stylový telefon a, ač se tím výrobce přímo nechlubí, asi nepochází z jeho vývojových dílen. Přesto má klasické menu známé z ostatních telefonů Siemens a ani na ovládání si nebudete muset zvykat. Telefon se dodává ve dvou barevných kombinacích, šampaňské zlaté a perleťově bílé. Oba displeje a klávesnice mají jasně modré podsvícení. Oba displeje pak podporují čtyři odstíny šedi. Největším lákadlem přístroje jsou jeho kompaktní rozměry 73 x 39 x 22 mm a hmotnost 70 gramů.

Výbava není příliš bohatá, ale nechybí v ní polyfonní melodie, wapový prohlížeč, vibrační vyzvánění, kalendář, vnitřní paměť na kontakty a některé další funkce. Naopak v něm nenajdete datový konektor, ani infraport a telefon nepodporuje ani GPRS. Pokud vás tento miniaturní stylový telefonek zaujal, můžete si přečíst jeho preview, které najdete zde.