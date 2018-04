Siemens útočí na Motorolu nebo jde o další fámu?

Fabulace a výmysly všeho druhu jsou ve finančním světě běžné - na jedné straně pomáhají zachránit akcie před pádem, na straně druhé pomáhají měnit cenu podle přání kupujícího - jde jen o to, jak brilantní a důvěryhodná fáma to bude.

Zatímco vloni touto dobou světem putovala zpráva o tom, že Microsoft má zájem zakoupit podíl ve společnosti Nokia, případně ji celou odkoupit, letos mají burzy o další vzrušení postaráno - Siemens se údajně rozhodl převzít společnost Motorola.

Nemožné? Ano i ne. Motorola je jedna z kapitálově nejsilnějších amerických společností, nicméně v rukou akcionářů je příliš mnoho akcií, jež nejsou vázány na loajalitu k firmě - tedy na zaměstnance a členy orgánů společnosti. Nebyla by to první fůze, která by byla násilná a proti vůli samotné firmy - konec konců poslední finanční operace v Čechách nasvědčují tomu, že i u nás jsme si tuto metodu přebírání vlivu velmi dobře osvojili.

Ano, pokud by to byla pravda, byla by to obrovská fůze - ale cožpak si Amerika i svět nezvykly na obrovké fůze? MCI převzata WorldComem za částku okolo 30 miliard dolarů, další fůze zvučí 61 milardy dolarů a jedná se přitom o firmy, o nichž většina z nás nikdy neslyšela: SBC Communication je ochotna tuto sumu investovat do pohlcení Ameritechu.

Motorola je obrovský koncern - vyrábí, na co se podíváte. Od mikročipů, procesorů, přes počítače, mobilní telefony, až po satelitní síť Iridium. V jejím vlastnictví či přímém vlivu jsou i další veliké firmy - Motorola je prostě americký pojem.

Takže o co jde?

Siemens se údajně rozhodl odkoupit divizi firmy Motorola vyrábějící telekomunikační zařízení a mobilní telefony. Zpráva o tomto obchodě okamžitě poslala akcie Motoroly nahoru, aby se vzápětí potácely okolo maxima 59,56 USD.

Podle některých analytiků by spojení Motoroly a Siemense bylo positivním: Siemens disponuje solidními ústřednami, zatímco Motorola má jisté problémy s implementací ústředen na technologii CDMA - zisk by na tom mohly mít obě firmy. Slabinou Motoroly jsou právě bezdrátové ústředny, silnou stránkou je naopak to, kde je slabší Siemens - vlastní buňky sítě.

Není ovšem neznámo, že po Motorole (respektive telekomunikační divizi) pošilhával i Alcatel Alsthom - i ten se vyznačuje silnou pozicí v oblasti ústředen, zato jeho celulární výbava sítě není tolik populární.

Siemens a Motorola jsou již nyní partnery v oblasti výroby a vývoje polovodičů, nedávno otevřely společou továrnu na polovodičové součástky v Richmondu (Virginia) a nyní začínají pracovat na nové továrně v Drážďanech. Naopak v oblasti bezdrátové komunikace si firmy konkurují.

Kde je pravda? Někde uprostřed. Počkejme si a uvidíme.