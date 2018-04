Siemens usnadní vývojářům práci

Vytváření všech aplikací GSM modulů je z větší části založené na softwaru a nejrůznějších redukcích. Musíte zvládnout převod napěťových úrovní, ve většině případů si také poradit s různými, často miniaturizovanými konektory. To však celý vývoj výrazně zdržuje. Z tohoto důvodu proto valná většina výrobců začíná distribuovat tzv. vývojové kity, řešící problém komunikace s ostatními periferiemi. V jednom prostředí tak dokážete obsluhovat vše, co konkrétní model zrovna nabízí. Cestou usnadnění práce systémových integrátorů se vydal i německý Siemens, který nám k testu zapůjčil svůj Development Support Box, určený pro GSM moduly TC35.

Barevně nevýrazné šasi v sobě skrývá prvky, které ve své podstatě nejsou ničím jiným než soustavou nejrůznějších redukcí všech používaných rozhraní modulu TC35. Na přední straně najdete čtečku SIM karty, audio rozhraní, anténní výstup a především kabel pro připojení k systémovému čtyřicetipinovému konektoru samotného modulu. Najdeme na něm totiž všechny vstupy/výstupy TC35 kromě antény, která musí být vedena koaxiálním kabelem. DSB35 tedy nedělá nic jiného, než že tyto signály rozbočuje na jednotlivé konektory, v případě sériového rozhraní pak ještě převádí na napěťovou úroveň RS 232.

Sériová komunikace je vůbec vyřešena poměrně elegantně. Nejenže můžete produkt jednoduše připojit například k počítači, ale díky dvojici dalších konektorů současně sledovat, co druhá strana vysílá/přijímá (každý konektor představuje jeden směr). Oceníte to především tehdy, když modul připojíte proti jednočipovému mikroprocesoru. Nebudete totiž muset vyrábět provizorní redukce, abyste zjistili, co si obě zařízení mezi sebou skutečně posílají.

Pro dokonalé odzkoušení aplikací jsou vám k dispozici tlačítka pro vypnutí, resp. zapnutí modulu. Jejich prostřednictvím zjistíte, jak máte software připraven na nestandardní situace, kdy se například TC35 vypne, popřípadě zapne až s časovým prodlením. Stejně tak můžete vyzkoušet, jak si řídící jednotka poradí s nenadálým odpojením. V praxi se pak vývody Ignition/Power down (vypnutí/zapnutí) používají především v automobilech, kde modul aktivují až ve chvíli otočení startéru, popřípadě dostanou-li pokyn od řídící jednotky. Použijete-li například alarm s indikací poplachu prostřednictvím SMS, tak procesor zapne modul až ve chvíli, když jsou aktivována čidla. To je užitečné především z pohledu úspory autobaterie. Pohotovostní režim GSM modulů má sice minimální odběr, ale u starších akumulátorů se přesto může snadno stát, že například v zimě nenastartujete.

Součástí vývojového kitu je rovněž speciální software, určený především těm, kteří s GSM moduly začínají. Obsahuje totiž dvanáct jednoduchých ukázek aplikací, z nichž můžete nejen vyčíst všechny běžně používané AT příkazy, danou funkci si vyzkoušet, ale také naučit se ovládat základní schopnosti TC35. Každý příklad byl napsán tak, aby jeho jednotlivé části byly alespoň částečně využitelné v praxi a nemuseli jste pak nad vhodnou strukturou svého eventuelního obslužného softwaru přemýšlet. Mimo jiné si tak můžete vyzkoušet sestavení datového volání, běžného hovoru či konference. DSB35 vám prakticky pomůže se vším, ať už jde o simulaci mobilního telefonu, k čemuž poskytne telefonní sluchátko, či přenos dat.

Vývojový kit DSB35 je na pohled sice jen o něco schopnější redukce mezi GSM modulem Siemens TC35 a jeho vnějšími periferiemi, ale investice do ní rozhodně stojí za zvážení. O jejím pořízení by měli uvažovat zejména ti, kteří by se s moduly rádi naučili zacházet, ale dobré služby jistě nabídne i zkušeným vývojářům. Máte-li zájem o podrobnější informace, pak se podívejte sem.