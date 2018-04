Siemens: UMTS bude pokrývat celou ČR (rozhovor)

Jste spokojeni se současným stavem implementace technologie EDGE v infrastruktuře mobilních operátorů? Považujete EDGE spíše za šetřič timeslotů, nebo spíše za urychlovač datových přenosů? Kdy budete podporovat EDGE i pro hlasová volání?

Se současným stavem implementace EDGE u operátorů jsme spokojeni, máme kontrakty na celém světě, v severní i jižní Americe a také v Evropě. Vnímáme EDGE spíše jako urychlovač datových přenosů. Již nyní podporujeme EDGE také pro hlasová volání. Domnívám se, ze EDGE je velmi dobrou technologií pro země, kde již byly vydány licence pro mobilní sítě třetí generace (3G), je velmi výhodné prozatím instalovat EDGE v řídčeji osídlených oblastech, dokud 3G nepokryje celou zemi. EDGE také velmi dobre podporuje datové aplikace na nových trzích, kde by bylo příliš brzy vydávat licence pro 3G, zejména pokud penetrace mobilních telefonů na místním trhu není dostatečně vysoká pro spuštění 3G.

Předpokládáte, že se vůbec podaří úplné pokrytí zemí jako Německo či Česká republika?

Předpokládám, že bude dosaženo úplného pokrytí. Bude to trvat nějakou dobu, je samozřejmě těžké předpovědět konkrétní termín, ale k úplnému pokrytí signálem 3G určitě dojde.

Nebude úplné pokrytí signálem 3G vyžadovat vyšší hustotu základnových stanic oproti současným sítím GSM?

O trochu. Bude vyžadovat o něco málo vyšší hustotu, ale ne o mnoho vyšší.

Plánujete přidat nějaké nové vlastnosti do vaší infratruktury pro GPRS, jako jsou třeba služby Push To Talk (PTT)?

Vyvíjíme řešení pro Push To Talk na bázi standardu, takže bude fungovat na všech systémech IMS (Internet Protocol Multimedia System), což je standard prosazovaný 3GPP (3rd Generation Partnership Project). Objevily se také některé proprietární aplikace pro PTT, ale domníváme se, že je mnohem lepší podporovat standardy místo vnucování proprietárního řešení zákazníkovi. Stejně by nakonec musel přesedlat na standardní řešení.

Bude tedy operátor muset instalovat ekvivalent SMSC ci MMSC pro PTT?

Ano. Ale bude založen na standardu.

Proc vyvíjíte technologie pro UMTS společně s japonskou firmou NEC a s čínskými partnery?

Kooperace s NEC na vývoji W-CDMA pro UMTS trvá již pět let, rozhodli jsme se pro ni ze dvou důvodů. Můžeme sdílet náklady a enormní zkušenost s vývojem, který japonský trh zatím prodělal. Náš časný start v Japonsku je důvodem, proč nyní tvrdíme, že naše řešení pro UMTS je nejstabilnějsí.

Kooperovali jste s NEC na řešení pro japonskou síť Docomo?

Ano.

Myslíte si, že podíl technologie TD-SCDMA na trhu by se mohl rozvíjet na úkor podílu W-CDMA?

V Číně kooperujeme s Datangem a s Huawei. S Huawei jsme podepsali dohodu o společném podniku před dvěma týdny, technologie TD-SCDMA byla vyvíjena v Číně a v Německu. Takže TD-SCDMA je zčásti čínský domácí standard.

Nebyla TD-SCDMA vyvíjena irskou pobočkou Siemensu? Viděl jsem nějaké prezentace na stránkách irského Siemensu.

Nemyslím, že to byla irská pobočka, ale vyvíjeli jsme TD-SCDMA také v Anglii... Předpokládáme, že minimálně jedna z čínských licencí pro 3G bude udělena pro síť využívající TD-SCDMA, takže jsme si vybrali Huawei jako partnera pro čínský trh.

Bude Siemens dodávat také telefony pro TD-SCDMA?

To nebude bezpodmínečně nutné. Bude k dispozici dostatek výrobců mobilů, úzce spolupracujeme s výrobci čipových sad pro TD-SCDMA, a jakmile je na trhu čipová sada, výroba telefonu není problém.

Objeví se TD-SCDMA za hranicemi Číny?

Ano, zejména TDD (Time Division Duplex) se objeví i mimo Čínu. Všude, kde byly uděleny licence pro 3G, jsou k dispozici také licence pro TDD umožňující rozsírení kapacity W-CDMA. Také se domníváme, že po instalaci v Číně má TD-SCDMA dobrou šanci na export.

Máte nějaké plány na využití pásma 450 MHz / 480 MHz pro digitální provoz a počítáte s novými technologiemi jako OFDM a UWB?

V současnosti vyvíjíme infrastrukturu pro OFDM, již dlouho do ní investujeme. Investujeme do WiMAX a také do HSDPA a HSUPA. Další technologie se mohou objevit v budoucnu, ale nepříliš brzy. Vyvíjíme řešení pro pásmo 450 MHz, ale ne na principu CDMA.