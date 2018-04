Siemens TC35 Terminal: tradice především

Rozumné ceny krátkých textových zpráv, rostoucí rychlosti datových přenosů i zvyšující se poptávka po vzdáleně obsluhovaných systémech vedou ke stále větší oblibě GSM modulů. Skutečně převratným obdobím jsou však až poslední dva roky, kdy došlo k několika výrazným inovacím. Největším pokrokem bylo zmenšení fyzických rozměrů vysílací jednotky a s tím související snížení hmotnosti. Tento vývojový krok nahrál na smeč především menším výrobcům mobilních telefonů, kterým tak odpadly problémy s vytvářením vlastní vysokofrekvenční části. Nyní si vystačí s komerčním GSM modulem. Lukrativnosti tohoto trhu si však všimlo i několik dalších výrobců a začali Siemens doslova dusit svými novými produkty. Ten jim odpověděl TC35, jejíž terminálové provedení jsme otestovali.

Oproti svému předchůdci, Siemensu M20 terminál, přináší TC35 mnohá zlepšení. Konečně se zavděčí i majitelům SIM karet Oskara, neboť podporuje provoz v pásmu 900/1800 MHz, což uvítají především ti, kteří chtějí z modulu v menším množství odesílat SMS a platit co nejméně. Stačí jednoduchá aplikace informující například šestkrát za den o stavu vody v nádrži. Proč tam jezdit, když to za pár haléřů zjistí elektronika? Jistý posun vpřed je patrný i z pojetí samotného šasi. Přibližně o třetinu menší velikost potěší především při integraci ve stísněných prostorech. Největší zlepšení však zaznamenala samotná rozhraní. Zatímco M20 se proslavila svým prasečím ocáskem s anténním konektorem FME typu samec, což znemožňovalo přímé připojení naprosté většiny prodávaných antén, TC35 už má integrovánu samici. Potěší přitom i lépe zvládnutým rozmístěním jednotlivých prvků. Všechno, co přímo souvisí s provozem, tedy napájení, devítipinový konektor sériového rozhraní i zmiňovaná anténa jsou na jedné straně, šuplíček SIM karty a výstup pro telefonní sluchátko naproti. Všemu kraluje zelená LED dioda rozlišující dvěma režimy blikání, zda je terminál zaregistrován do sítě, respektive nevzniknul-li problém (chybí SIM, není síť, …).

Ovládání má z větší části společné s M20 v podobě rozšířené sady AT příkazů. Přibylo jen několik dalších instrukcí pro obsluhu nových funkcí jako například integrovaného hands-free, které potlačuje nežádoucí echo a omezuje okolní ruch. Tyto schopnosti mají velký vliv na výslednou kvalitu zvuku, o nichž lze mluvit jenom v superlativech. Zvlášť patrné je to u GSM bran (TC35 v běžném provedení), kde rozdíl poznáte skutečně okamžitě. Podpora vylepšeného kódování řeči EFR je už spíš jen takovým doplňkem.

Hlavní využití terminálového provedení TC35, ve své podstatě běžného GSM modemu, ale spočívá v datových přenosech. S novým firmwarem dostupným od poloviny roku dokáže přenášet rychlostí až 14,4 kbps a poradí si s digitálním protokolem V.110.

Siemens TC35 terminál najde své využití například v telemetrii, vzdálené obsluze zařízení či monitoringu provozu. Oproti svým konkurentům však nabídne menší počet funkcí, mimo jiné chybí podpora SIM Toolkitu a GPRS. Pokud se bez nich obejdete, můžete na oplátku těžit z výhod zázemí velkého koncernu v technické podpoře i marketingu. Vyvinete-li kvalitní produkt založený na modulech Siemens, tak české zastoupení firmy vám pomůže s prosazením i na evropském trhu.

Technické specifikace:

Pásmo: 900/1800 MHz



Napájení: 8-30V



Rozměry (š x v x h): 65 x 74 x 33 mm



Hmotnost: 130 g



Hlas: HR, FR, EFR



Data: 14,4 kbps



Fax: G3, třída 2



SMS



Automatická detekce rychlosti sériové linky Rozhraní:

Integrovaná čtečka SIM



Výstup pro telefonní sluchátko



Anténní konektor FME