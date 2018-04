Siemens T-View

Přípojky euroISDN se začínají pomalu prosazovat i v našich končinách a s nimi přichází nová éra vzájemné komunikace. V ní se může stát příjemně praktickým videotelefon, s nímž lze během okamžiku uskutečnit plnohodnotnou konferenci, či doplnit rozhovor o neverbální část našeho projevu. S novým videotelefonem firmy Siemens, příznačně pojmenovaným T-View, je to doslova hračka.

Na první pohled

Dominantním prvkem rozměrného šasi je vertikálně umístěný, částečně sklopný TFT displej o úhlopříčce cca. 14 cm (5,5"), vedle něhož vás snímá integrovaná, mechanickou záklopkou vybavená kamera CCD. Nechtěnému přenášení portrétu tak lze zamezit snadným pohybem, nevyžadujícím sebemenší nároky na technické znalosti obsluhy. Tato část však na starosti pouze zprostředkování obrazu. Informační servis (přístup do menu, identifikace, ...) totiž přenechává horizontálně situovanému displeji LCD.

Ovládání bylo vytvořeno v duchu koncových zařízení pro pobočkové ústředny Hicom, využívajících čtveřici funkčních tlačítek (Ok, stop, šipky) a stejný počet volně programovatelných. Jedinou nadstavbu jim tvoří ovládací prvky nejpoužívanějších parametrů videa spolu s módy integrovaného záznamníku.

Instalace&rozhraní

Samotná instalace se sestává ze čtyř základních kroků, kdy postupně připojíte sluchátko, jednotku s displejem, kabel pro vnější linku a síťový napáječ. Zkrátka nic složitého. Svou pozornost pak můžete přeorientovat na externí rozhraní, s nimiž přístroj propojíte s okolním světem. Především při organizování konferencí za účasti většího počtu osob jejich výhod nedoceníte, neboť prostřednictvím konektorů cinch propojíte T-View s audio a video zařízeními (dle libosti televize, video, kamera, věž, minidisc, ...). S trochou nadsázky tak hovor může sledovat celá firma.

V další fázi následuje nedílné softwarové nastavení. Nemá smysl zde popisovat vhodnost zadání aktuálního data, času, či jazyka (není podporována čeština), proto rovnou zmiňme vícenásobná účastnická čísla (MSN). Po správném připojení videotelefonu vás hned "uvítá" hláškou "MSN missing", signalizující absenci jejich zadání, tedy neznalost čísla(el), na něž má reagovat. Pokud je připojen k pobočkové ústředně, přijde v úvahu i definování kódu pro přestup do veřejné sítě (v našich krajích obvykle 0). K správnému zobrazení telefonních čísel příchozích volání je navíc nutné nastavit meziměstský (0)/mezistátní (00) přestupný znak.

Videotelefon

V naprosté většině uskutečněných hovorů se přístroj chová jako běžné koncové zařízení určené pro přípojku euroISDN, a pokud na druhém konci vedení nenajde kompatibilní videotelefon, tak nikomu nedá poznat, s kým že má tu čest komunikovat. Podstatně veselejší situace ovšem nastane ve chvíli, kdy se po vyzvednutí sluchátka rozsvítí displej s obrázkem protistrany. V tento čas začne přicházet do úvahy použití tlačítka přepínajícího mezi různými módy zobrazení, s nimiž můžete celých 320x240 obrazových bodů využít k zobrazení protistrany, sebe popř. asi nejpraktičtějšího kompromisu v podobě PIP (Picture In Picture- v pravém rohu zobrazeno to, co posíláte dál). Svůj půvab má i tlačítko pro zastavení vysílaného obrazu. Protistrana tak vidí poslední záběr před tím, než jste funkci aktivovali, a nemá možnost zjistit, co právě konáte. Zkrátka ideální příležitost k vyhrazení malé chvilky času např. pro upití kávy.

Velmi zajímavou funkcí je bezpochyby synchronizace pohybu rtů, kdy se přístroj snaží o eliminaci nepříjemného efektu, při němž slova volajícího nekorespondují s obrazem. Nutno podotknout, že tak činí vcelku úspěšně a po aktivaci příslušné položky menu rušivý element zmizí.

Pochvalu si zaslouží i provedení hlasitého telefonu, které pro opravdu náročné telefonisty nabízí tři režimy odvozené od charakteru dané místnosti-normální, místnost s dozvukem resp. tlumená místnost. Trochu zajímavě však působí schopnost monitoringu, kdy sice máte k dispozici zvuk i obraz z místnosti s umístěným T-View, ale při jeho dálkové aktivaci přístroj poměrně hlasitě pískne, čímž rozhodně upoutá pozornost přítomných. Na druhou stranu pokud vám budou vykrádat kancelář, je dosti nepravděpodobné, že by přehlédli právě videotelefon. Pak by mu i sebetišší provoz nebyl nic platný. Zkrátka k bezpečnostním prvkům ho rozhodně nelze přidávat, spíš jako určitou kontrolu zaměstnanců, dětí (z práce sledovat, co dělají doma nemusí být zcela od věci), apod.

Při uskutečňování spojení pomáhá 127 položkovým telefonní seznam, rozdělitelný na veřejnou a soukromou část, z nichž posledně jmenovanou chrání přístupové heslo. Ve své paměti navíc uchovává informace o posledních 10 odchozích resp. 20 příchozích volání, doplněných časovým údajem. Za zmínku nepochybně stojí i maximální možná podpora služeb euroISDN, zahrnující kromě zmiňované identifikace parkování resp. střídání dvou hovorů, zobrazení tarifikačních jednotek, předání hovoru, konferenci tří účastníků, upozornění na druhé volání, přesměrování a automatické zpětné volání v případě obsazenosti volaného čísla.

Každému ze tří podporovaných MSN umí přiřadit odlišný vyzváněcí tón, jehož podoba se odlišuje pouze rozdílnou rychlostí přehrávání a drobnou úpravou melodie. Uživatel navyklý na projev většiny novodobých bude muset chvilku přivykat zvukům ohlašujícím hovor, které mají s líbivostí pramálo společného, alespoň dle mého subjektivního názoru.

Telefonní záznamník

Další velmi užitečnou funkcí je digitální telefonní záznamník, odděleně zpracovávající hovory z jednotlivých MSN, přičemž každé z nich má přiřazeno svůj vlastní ohlašovací vzkaz, max. délku zanechané zprávy v sekundách (30, 60, 120, neomezeno) a počet zazvonění, po nichž má reagovat. Uloženým vzkazům automaticky přiřazuje hlasovou hlavičku sestávající se z data a času, kterou na displeji navíc doplňuje o tel. číslo volajícího spolu s volaným MSN.

Vadou na kráse je však bez sebemenších pochyb použitá paměť. Při využití nižšího stupně kvality nahrávaných vzkazů (snížená vzorkovací frekvence) disponuje desítkou minut pro všechny vzkazy, a pokud zvolíte plnohodnotné vzorkování (v praxi vesměs zbytečné), tak dokonce jen 7 minutami, což opravdu není mnoho. Vezmeme-li navíc v úvahu možnost nahrávat své vlastní vzkazy (poznámky, ...) popř. samotný hovor, indikační sloupec volného prostoru bude i v běžném využití stále v poloze -plno-. Možnost dálkového ovládání prostřednictvím telefonu s tónovou volbou je samozřejmostí.

Další využití

Pomineme-li pořádání samotných videokonferencí, na nichž snad ani není nic zajímavého k popsání, tak se hned nabídne provoz s dnes již finančně dostupnou dveřní kamerou. Zazvoní-li návštěvník u vašich dveří, dojde k sestavení spojení z dveřní soupravy např. ke stolu sekretářky s T-View a zapne se jeho obrazovka. Vnější videokamera ovšem musí být připojena k externímu videovstupu a samotný přístroj k digitální pobočkové ústředně.

Velmi zajímavou, avšak poněkud finančně náročnou zábavou se může stát připojování k tzv. veřejným videokonferencím, vzdáleně připomínajícím internetové kamery. Rozdíl spočívá především v možnosti pohybu, kdy se po blízkém okolí porozhlížíte prostřednictvím tónové volby. Osobně znám pouze kameru areálu brněnského Výstaviště, nacházející se pod tel. číslem 05 43246203. Další zdroje jsem zatím nenašel. Při troše dobré vůle by T-View mohl ještě sloužit jako prostředník ve vzdálené komunikaci mezi sluchově postiženými.

Závěr

Představovaný přístroj je maximálně vybaven a nebýt poddimenzované paměti záznamníku, nešetřil bych pochvalnými slovy. Již na první pohled z něj doslova čiší preciznost německého výrobce a cena 39 990,- Kč včetně DPH se jeví také relativně příznivá, zvážíte-li samotnou cenu použitého displeje. Osobně bych si jej představil především ve firmách s pobočkovou ústřednou (eliminace záznamníku), avšak ani separátnímu využití rozhodně v cestě nic nestojí.