Siemens SXG75 - multimediální manažer s GPS

Siemens SXG75 je po modelech U10 a U15 třetím modelem výrobce určeným pro provoz v sítích třetí generace UMTS. Siemens připravoval ještě jeden nový model SG75, ten však ale zrušil bez náhrady - prodávat se nebude. Siemensy U10 a U15 se nedočkaly komerčního úspěchu. Model U10 se do komerčního prodeje takřka vůbec nedostal a model U15 se prodával pouze výjimečně za velmi vysokou cenu. Oba dva jmenované Siemensy však nebyly původní modely výrobce. Jednalo se o převzaté Motoroly A830 a A835. Měly pouze nové kryty a graficky pozměněné menu. Novinka SXG75 je již originální Siemens. Výrobce u něj poprvé použil operační systém postavený na Linuxu a aplikační prostředí BREW. Nejedná se však o smartphone, telefon je možné rozšířit pouze pomocí Java aplikací. Siemens SXG75 má šanci zaujmout více než jeho předchůdci pro sítě třetí generace, jedná se o plně použitelný přístroj patřící mezi špičku současné produkce. Pod značkou Siemens se bude v blízké době nabízet další 3G model SFG75, jedná se však o převzatý model od nového vlastníka Benqu.

Vzhled – elegance bez oblin

Design nového Siemensu SXG75 je ve znamení ostrých úhlů. Jediné oblé tvary na telefonu zastupují pouze čočky fotoaparátů. Designéři dali novému Siemensu do vínku konzervativní vzhled, který však nemusí být po chuti všem. Přílišnou strohost doplňují pouze kovový spodní díl čelního krytu obepínající klávesnici, pochromovaná obruba navigační klávesy, zajímavě řešené boky telefonu a děrovaný kryt externího reproduktoru na zádech telefonu. Kryt displeje je v úrovní těla telefonu a tak hrozí jeho snadné poškrábání.

Nový Siemens SXG75 nepatří mezi malé telefony, se svými rozměry 111,5 x 53 x 20 milimetrů se však bez problémů vejde i do kapsy. V kapse je však nový Siemens cítit, jelikož jeho hmotnost 134 gramů není rozhodně nejmenší. Díky vyšší hmotnosti asi telefon nikdo nebude nosit přivázaný přes poutko na krku, přestože je to možné. Očko pro připoutání poutka však není na vrchu telefonu, ale stejně jako u ostatních modelů výrobce slouží pro připoutání poutka kryt baterie.

Telefon se dobře drží v ruce, jeho ergonomie je dobrá. Z počátku jsme měli výtky k funkčním klávesám umístěným vedle displeje na boku telefonu, po několika dnech strávených s telefonem jsme si však bez problémů zvykli. Stejně jako ostatní modely výrobce má i model SXG75 konektor pro externí anténu umístěný na vrchu zad telefonu. Konektor však nekryje žádná krytka. Siemens SXG75 se bude dodávat ve dvou barevných provedeních: v námi testovaném Metallic Black kombinujícím černé plochy se stříbrnými a bílém Metallic White.

Displej – špičková podívaná

Displej Siemensu SXG75 je aktivní (TFT) a má rozlišení QVGA (240 x 320 obrazových bodů). Displej dokáže zobrazit 262 144 barev a nabízí špičkové zobrazovací schopnosti, které jsou patrné zejména při aktivovaném fotoaparátu, kdy displej velmi plynule překresluje snímanou scénu. Rastr displeje je oproti ostatním modelům výrobce velmi jemný. Displej je také velmi rozměrný, jeho úhlopříčka je 2,2 palce (5,6 centimetru).

Na displej je možné tradičně zvolit některé z barevných témat. Samozřejmostí je nastavení libovolné tapety a spořiče. Jako spořič je možné nastavit také zobrazení hodin a to v digitální nebo analogové podobě. Nastavit je možné i obrázek, který nahradí logo operátora.

Grafické provedení hlavního ikonového menu hodnotíme, narozdíl od předchozích modelů výrobce, jako povedené. Jednotlivé ikony mají stejné grafické provedení jako další nové modely S75 a SL75. U displeje je možné nastavit jas v deseti krocích a dobu podsvícení v intervalech pět, 15, 30 a 60 sekund. Nastavit je také možné vypnutí displeje po jedné, pěti nebo 10 minutách. Zvolit je také možné permanentní zapnutí displeje.

Baterie – standardní výdrž

Siemens SXG75 používá Li-Ion baterii s kapacitou 1000 mAh, se kterou by měl podle údajů výrobce vydržet až 400 hodin v pohotovostním stavu, nebo až 360 minut hovorového času v sítích GSM, respektive až 300 minut v sítích třetí generace. V našem testu při běžném používání především v síti GSM vydržel Siemens SXG75 tři a půl dne. Jako energeticky náročné se nám jevilo především použití vestavěného pozičního systému GPS, kdy indikátor stavu nabití baterie znatelně ubýval. Nabíjení telefonu je dlouhé a u námi testovaného vzorku trvalo přes čtyři a půl hodiny.

Ovládání – hlasové ovládání chybí

Hlavním ovládacím prvkem nového vrcholného modelu od Siemensu je čtyřsměrná navigační klávesa s potvrzovacím tlačítkem uprostřed. K ovládání dále slouží dvě kontextové klávesy umístěné tradičně pod displejem a další dvě funkční klávesy umístěné pod nimi. Pravá funkční klávesa slouží pro editaci-mazání textu, levá umožňuje rychlý přístup do hlavního menu a na hlavní displej, případně pro vstup na hlavní nabídku pravě vybraných funkcí.

Tlačítka pro přijetí a ukončení hovoru se nacházejí netradičně na boku telefonu vedle displeje (tlačítko s červeným sluchátkem slouží rovněž pro zapnutí a vypnutí telefonu). Nad těmito tlačítky jsou klávesy pro aktivaci videohovorů (vlevo) a pro spuštění internetového prohlížeče (vpravo). Ovládací prvky doplňují na pravém boku dvě tlačítka pro regulaci hlasitosti a na levém boku tlačítka pro aktivaci fotoaparátu a pořizování snímků a tlačítko pro aktivaci multimediálního přehrávače. Telefon má rychlou odezvu na stisk kláves, ale klávesnice je dost tvrdá, což platí především o funkčních klávesách.

Kontextovým klávesám je možné vybrat libovolné funkce, stejně jako stiskům navigační klávesy do všech stran v klidovém stavu. Funkci rychlého přístupu k vybraným funkcím je možné nastavit i jednotlivým klávesám alfanumerické klávesnice. Hlavní menu nového Siemensu SXG75 je stejně jako u modelů S75 a SL75 v rozložení 3 x 4 ikony. I zde slouží logicky přiřazené alfanumerické klávesy pro rychlý přístup.

Další podmenu jsou již textová řádková a stiskem klávesy alfanumerické klávesnice je opět možný rychlý přístup. Telefon však nezobrazuje číselné pořadí jednotlivé funkce a tak je takovéto ovládání trochu zmatené. Siemens SXG75 již také není možné ovládat pro výrobce typickým způsobem s potvrzením položky stiskem navigační klávesy vpravo. To již ale neumí ani modely S75 a SL75. Některé položky, jako například výpis hovorů nebo multimediální přehrávač, mají strukturu řazenou nejen vertikálně, ale také horizontálně, kdy se stiskem navigační klávesy vpravo dostaneme k dalším položkám.

Ovládání nového Siemensu je uživatelsky přívětivé a logicky řazené. Výtku pouze máme k příliš tuhému navigačnímu tlačítku. To však může být vlastnost pouze námi testovaného přístroje pocházejícího z předprodukční série. Menší výtku také máme k nepříliš silně podsvíceným klávesám pro ukončení a přijetí hovoru spolu s dvěma funkčními tlačítky nad nimi. Klávesnice je jinak kvalitně a dostatečně podsvícena modrým světlem. Siemens SXG75, stejně jako ostatní modely výrobce, nenabízí hlasové ovládání.

Telefonování – přehledný seznam

Telefonní seznam Siemensu SXG75 má kapacitu omezenou volnou vestavěnou sdílenou pamětí. Ke kontaktu je možné přiřadit vyčerpávající množství položek zahrnující čtyři telefonní čísla, jméno, příjmení, dvě soukromé a dvě pracovní e-mailové adresy, soukromou a pracovní internetovou adresu, dvě faxové čísla, soukromou a pracovní adresu, dvě poznámky, jméno zaměstnavatele, funkci a datum narození, které funguje jako připomínka. Ke kontaktu je také možné přiřadit specifické vyzvánění (to může být ve formátech MP3 nebo AAC) a pořízenou fotografii nebo libovolný obrázek. Zvolit lze také specifické jméno jakým se bude kontakt zobrazovat nezávisle na zadaném jménu a příjmení.

Kontakt je možné zařadit do jedné ze skupin volajících, jejichž počet je omezen pouze volnou sdílenou pamětí. Čtyři skupiny volajících jsou přednastavené, i ty je možné libovolně přejmenovat a přiřadit k nim libovolnou vyzváněcí melodii a obrázek. Telefonní seznam má čtyři sekce, mezi kterými se pohybuje horizontálně. V první se zobrazují všechny kontakty, ve druhé skupiny volajících, ve třetí kontakty uložené na SIM kartě a ve čtvrté kontakty, které je možné vybrat pomocí filtru. Filtr je možné nastavit na několik kritérií: e-mail, narozeniny, internetová adresa, videohovory atd.

V telefonním seznamu je možné vytvářet distribuční listy pro hromadné rozesílání textových zpráv. Jednotlivé kontakty ze seznamu je možné přímo odesílat pomocí MMS zpráv, e-mailu, nebo přes Bluetooth respektive infračervený port. Vyhledávat v telefonním seznamu je možné postupným zadáváním znaků. Potěšil nás dostatečně hlasitý a kvalitní hlasitý odposlech. K jednotlivým telefonním číslům lze přiřadit hlasové vytáčení. To je však velmi citlivé a v hlučném prostředí telefon téměř vždy ohlasí chybu.

Siemens SXG75 podporuje videohovory, pro které je určen druhý fotoaparát umístěný nad displejem s rozlišením CIF. Při videohovorech však není k dispozici celá plocha displeje, ale pouze docela malé okénko. Vlastní obraz je ještě menší a je jej možné přibližovat a zesvětlovat. Lze zvolit zobrazení pouze volaného nebo obraz vlastní. Je také možné nastavit úrovně bílé barvy a snímkování videopřenosu. Při videohovoru je možné přepnout na hlavní fotoaparát. Jednotlivé videosekvence není možné ukládat. Námi testovaný telefon nepodporoval službu Push-to-Talk.

Siemens SXG75 je třípásmový (900/1800/1900 MHz) a tak je použitelný i při cestách za oceán. Nechybí samozřejmě vyzváněcí profily, kterých je osm. Šest profilů je připravených, dva další je možné libovolně pojmenovat. V profilech je možné deaktivovat i zvuk her a také nastavit stav klienta pro Insatant Messaging s textem, který se zobrazí komunikujícímu. Šikovnou funkcí je možné kopírování nastavení z jednoho profilu do druhého. Siemens SXG75 nabízí i profil letadlo, který je však nutné aktivovat z nabídky po stisknutí klávesy s červeným sluchátkem a ne přímo z menu telefonu.

Zprávy – editor jak má být

Při psaní textové zprávy se na displej Siemensu SXG75 vejde šest řádků textu. Při čtení řádků sedm. Při zvoleném menším fontu písma se na displej vejde sedm řádků při psaní a osm při čtení. Zvolit je také možné velký font písma, pak se na displej vejdou pouze tři řádky opravdu velkého písma při psaní a čtyři při čtení. Telefon podporuje vícenásobné textové zprávy, počet znaků se zobrazuje v pravém horním rohu displeje. V levém horním rohu displeje se zobrazuje pořadí právě psané zprávy.

Námi testovaný telefon nebyl vybaven českou lokalizací a tak nevíme jak to bude s prediktivním zadáváním znaků v češtině. Podle dostupných informací by telefon neměl zprávy zkracovat. Nechybí doručenky. U textových zpráv je možné nastavit automatické vkládání hlavičky a podpisu a zvolit automatické mazání došlých zpráv. Nechybí možnost posílání přednapsaných zpráv. Ty si však uživatel musí napsat sám, v námi testovaném telefonu žádná připravená zpráva nebyla.

Siemens SXG75 podporuje vedle klasických textových zpráv také multimediální zprávy MMS. Do multimediálních zpráv je mimo libovolný obrázek, fotografii nebo videonahrávku také možné vkládat kontakty z telefonního seznamu. Přímo z editoru multimediálních zpráv je možné pořizovat fotografie nebo nahrávat videosekvence a zvukové záznamy. Editor multimediálních zpráv je přehledný a především příkladně rychlý. Nechybí možnost automatického vkládání podpisu.



Porovnání se Siemensem CX75.

Siemens SXG75 je také vybaven POP3/IMAP4/SMTP e-mailovým klientem, který podporuje SSL/TLS. E-mailový klient nabízí pět účtů a SMTP autentifikaci. Můžeme si zde nastavit, zda má telefon stahovat pouze hlavičky, celé zprávy, nebo se na způsob stahování vždy zeptat. Nastavit také lze maximální velikost stahované zprávy. U e-mailů můžeme zvolit požadavek na informování o přečtení. Do e-mailů je možné automaticky vkládat podpis a je možné vkládat libovolné přílohy včetně MP3 skladeb a kontaktů z telefonního seznamu. Siemens SXG75 je vybaven i klientem pro Instant Messaging.

Další funkce – poziční systém GPS a multimediální přehrávač

Siemens SXG75 je vybaven přehledným kalendářem s měsíčním, týdenním a denním náhledem. Při měsíčním a týdenním náhledu se aktivní položky konkrétního data zobrazují ve spodní části displeje, to je praktické. Nastavit je možné začátek týdne a dne. Počet upomínek je limitován pouze volnou sdílenou pamětí. U upomínek je možné zadat začátek a konec události a nastavení upozornění v několika časových úsecích předem. Nechybí možnost opakování. Jako upomínku není možné použít zvukový záznam.

Nahrávky hlasového záznamníku jsou v délce omezené pouze sdílenou vestavěnou pamětí nebo je možné zvukové nahrávky ukládat na paměťovou kartu. Zvukové nahrávky je možné použít jako vyzvánění. Budík Siemensu SXG75 má nastavení pro každý den v týdnu zvlášť, nebo je k dispozici každodenní buzení. Budík budí i při vypnutém telefonu. Ve výbavě se dále nachází kalkulačka s pokročilými funkcemi (Java aplikace, spuštění trvá delší chvíli), převodník měn a veličin (opět Java aplikace), stopky a světový čas.

Siemens SXG75 vedle Motoroly A780, Benefonu Esc a komunikátorů s operačním systémem Microsoft Windows Mobile Pocket PC nabízí jako jediný GSM telefon vestavěný plnohodnotný poziční systém GPS. Telefon podporuje i funkci A-GPS v síti třetí generace, ta je však podmíněna podporou operátora. Poziční systém je vyroben ve spolupráci se společností VDO Dayton a jedná se o Java aplikaci. Problémem testovaného telefonu je absence českých map. Navigační systém upozorňuje na změny v cestě také ženským hlasem, k přehlednosti přispívá rozměrný displej. Poziční systém nabízí dva druhy zobrazení: detailní a jednoduchý.

Vyhledat je možné libovolnou adresu, speciální destinaci nebo adresu přiřazenou ke kontaktu v telefonním seznamu. V nabídce je možné zvolit typ navádění (nejrychlejší, nejkratší) a povolit přejezdy zpoplatněných cest a dálnic. Navigační systém umí brát ohled i na dopravní situaci. Grafické zpracování je kvalitní a přehledné, maximální hlasitost zvukových informací by mohla být vyšší. To platí zejména při použití navigace v automobilu.

Siemens SXG75 je vybaven stereo FM rádiem s funkcí RDS. Rádio nabízí možnost automatického uložení všech dostupných stanic, nechybí manuální nebo samočinné ladění. Přepínání mezi uloženými stanicemi je možné pomocí alfanumerické klávesnice. Poslech rádia je možný i přes reproduktor - ovšem ten je pouze monofonní. Telefon je také vybaven hudebním přehrávačem s podporou formátů MP3, AAC, AAC+, AAC++ a Real Audio 8/9. Multimediální přehrávač je společný pro zvuky, fotografie, videa (formáty H.263, 3GP, MPEG4) a uložené internetové adresy. Mezi jednotlivými složkami se pohybuje horizontálně stiskem navigační klávesy vpravo nebo vlevo.

Hudební přehrávač dokáže vytvářet playlisty ve formátu M3U, ve kterých je možné přesouvat jednotlivé skladby. Přehrávač zobrazuje ve svých složkách všechny skladby v paměti nebo naposledy hrané skladby. Telefon má také funkci History, která zobrazuje naposledy otevřená multimédia včetně fotografií a videí. Kvalita přehrávané hudby do stereofoních sluchátek (Siemens SXG75 má standardní konektor výrobce Slim Lumberg) je velmi kvalitní včetně dostatečných bassů.

Poslech přes vestavěný reproduktor je překvapivě také kvalitní, přestože je reproduktor pouze jeden a tudíž je poslech monofonní. Poslech přes reproduktor je také dostatečně hlasitý. K telefonu je možné použít doplňkové příslušenství Mobile Music Set, které zvládá stereofonní poslech. Mínusem přehrávače je nemožnost vyhledávání přímo, to je možné pouze v položce Soubory. Přehrávač také nedokáže posun v rámci jedné skladby.

Siemens SXG75 má vestavěnou uživatelskou paměť s kapacitou 72 MB. Paměť je možné rozšířit pomocí paměťových karet formátu RS MMC. Slot pro paměťovou kartu je na levém boku telefonu a tak je možné karty měnit za provozu bez nutnosti telefon vypínat. Paměťová karta se vkládá do šuplíčku, jehož vyjmutí z telefonu je možné pouze pomocí nehtu. Telefon je možné připojit k počítači přes Bluetooth, infračervený port (ten je umístěný na pravém boku v dolní části) nebo pomocí datového kabelu. Nový Siemens SXG75 podporuje USB Mass Storage. Synchronizační a obslužný software pro osobní počítač jsme neměli k dispozici a tak jsme ho nemohli vyzkoušet.

Nový top model Siemensu podporuje vedle rychlých dat v síti UMTS pouze datové přenosy GPRS třídy 10. Podpora EDGE bohužel chybí. Datové přenosy je možné použít pro wapový 2.0 xHTML prohlížeč. V prohlížeči je možné nastavit zobrazování obrázků, přehrávání zvuků a zakázat stahování položek. Nastavit je také možné tři velikosti fontu písma.

Siemens SXG75 podporuje Javu MIDP 2.0 a v jeho výbavě je několik předinstalovaných aplikací a her. Aplikace zastupuje překladový slovník, který dokáže překládat z angličtiny, němčiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny a portugalštiny. Slovník nabízí několik připravených nejpoužívanějších frází a umožňuje také přidání nových slovíček. Další aplikací je editor pořízených fotografií. Ve výbavě rovněž nechybí prohlížeč Office dokumentů (Word, Excel) a formátu PDF. Prohlížeč neumožňuje editaci dokumentů, šikovnou funkcí je vyhledávání slov v dokumentu. Prohlížeč umožňuje zobrazení dokumentu přes celou plochu displeje. Hry jsou v telefonu čtyři a nechybí mezi nimi legendární Bomberman. Jedna z her dokonce využívá poziční systém GPS. Tuto funkci se nám však nepodařilo zprovoznit.

Fotoaparát – slušná kvalita

Fotoaparát Siemensu SXG75 má maximální rozlišení 1600 x 1200 obrazových bodů, tedy dva megapixely. Fotoaparát má sedminásobné digitální přiblížení a jas je možné nastavit v sedmi krocích. Vyvážení bílé je možné ve třech stupních (automatické, uvnitř, venku). Telefon nemá vestavěný blesk, ten lze přikoupit jako příslušenství.

Chybí také zrcátko pro pořizování autoportrétů, to nahrazuje možnost přepnutí na druhý fotoaparát s rozlišením 352 x 286 obrazových bodů. Nechybí automatická spoušť. Kvalita pořízených snímků je na velmi vysoké úrovni, pořízené fotografie nejsou deformovány v rozích a barevné podání je věrné. Námi testovaný vzorek Siemensu SXG75 přidával do pořízených fotografií pruh v levé části, tato vada jistě bude v prodejní verzi odstraněna.

Siemens SXG75 také umí pořizovat videosekvence a to v maximálním rozlišení 176 x 144 obrazových bodů, k dispozici jsou pro videonahrávky oba fotoaparáty. U videosekvenci je možné zvolit frame rate (7 fps nebo 15 fps) a nastavit je možné vyvážení bílé stejně jako u fotoaparátu. Videosekvence lze pořizovat se zvukem nebo bez a celková délka je omezena pěti minutami.

Sečteno podtrženo

Proč ho koupit? Bohatá výbava

Špičkový displej

GPS

Multimediální funkce Proč ho nekoupit? Absence EDGE

Chybí hlasové ovládání

Tvrdá klávesnice Kdy? 1Q/2006 Za kolik? cca 12 000 Kč

Siemens SXG75 je velmi povedený mobilní telefon nejvyšší třídy, který má jak manažerské tak i multimediální schopnosti. Velkým plusem je vestavěný poziční systém GPS a potěší také kvalitní fotoaparát. Dalším plusem je nové menu, které je přehledné a uživatelsky přívětivé. Mínusem je tedy pouze absence EDGE, přeci jenom síť třetí generace UMTS zatím nabízí pouze jediný operátor a pokrytí není všude.

Strohý design telefonu se také nemusí zamlouvat všem, ale v této kategorii telefonů je většinou méně více. Zpracování telefonu je na velmi dobré úrovni, stejně kvalitní jsou i použité materiály. Siemens SXG75 se opravdu povedl a lze jej označit za vůbec nejlepší model výrobce. Špatnou zprávou je, že se telefon nezačne prodávat v původním termínu, tedy do konce letošního roku. Nový Siemens SXG75 se začne prodávat až v prvním čtvrtletí roku příštího. Cena telefonu by se měla pohybovat okolo přijatelných 12 000 Kč včetně DPH. S telefonem by se měla v standardním balení dodávat 1 GB paměťová karta.