Siemens SX1 - suverénně nejlepší mobil současnosti! (preview)

Siemensu se nový top model SX1 podařilo utajit do poslední chvíle. Když většina příznivců značky obdivovala první oficiální fotografie stylového modelu SL55 a spekulovala o chystaném vylepšení stávajícího modelu S55, Siemens vytáhnul znenadání svůj největší trumf. Toto označení si nový špičkový model SX1 plným právem zaslouží, neboť nabízí téměř vše, na co by i ten nejnáročnější zákazník pomyslel. Další body k dobru si nový Siemens připíše za velmi malé rozměry, tedy s ohledem na kategorii kam patří, a i za přijatelnou hmotnost. Jediné, co asi vzbudí vášnivé diskuse, bude jeho neotřelý design. Nejde ani tak o celkový vzhled, ten je docela povedený, ale o provedení klávesnice.

Klávesnice Siemensu SX1 je opravdu jiná. Tam, kde mají jiné telefony alfanumerická tlačítka, tam má nový Siemens jen funkční klávesy s joystickem ve svém středu. Alfanumerická klávesnice se ani nevysouvá, ani nevyklápí, je umístěna po obou stranách displeje. Místo běžného rozdělení na tři řádky, si budou majitelé tohoto telefonu muset zvyknout jen na řádky dva. Jak se pak na takové to klávesnici budou psát SMS zprávy, ví v této chvíli asi jen u Siemensu. Schválně si vyzkoušejte na svém mobilu imaginárně napsat textovku s klávesami okolo displeje. Že si prsty stíníte displej? Asi ano, ale zvyknout si snad nebude tak těžké. Po Nokii 3650 je tak Siemens SX1 další mobil s klávesnicí netradičních tvarů a rozmístění. Asi se bude jednat o nový trend, který dokazuje i stylový telefon Xelibri, který má klávesnici novému Siemensu velmi podobnou. Vždyť jsou to vlastně sourozenci, Xelibri je totiž novou stylovou značkou Siemensu pro „módní“ telefony.

Jestli se design přístroje a rozmístění kláves postarají o vzrušené debaty, tak všechny další parametry nového Siemensu jsou bez diskuse ty nejlepší. Začít můžeme u barevného displeje s rozlišením 176 x 220 obrazových bodů, se schopností zobrazit 65 000 barev a bude se jednat o aktivní displej se sníženou spotřebou energie, tedy o TFD displej. Dobrý displej se majitelům nového Siemensu bude hodit, protože s telefonem bude možné pořizovat jak statické snímky s maximálním rozlišením 640 x 480 obrazových bodů, tak videozáznamy při frekvenci 15 snímků za sekundu s rozlišením 176 x 144 obrazových bodů. Vše má na svědomí integrovaná kamera v zadní části přístroje, s kterou lze snímat od vzdálenosti třiceti centimetrů. Pokud dáváte přednost zvuku před obrázky, i v tomto případě vás novinka Siemensu nezklame. Má totiž integrovaný MP3 přehrávač a FM stereo rádio.

Ukládání obrázků, videí, nebo hudebních nahrávek nebude problém. Kapacita paměti přístroje bude totiž omezena jen použitou paměťovou, kartou konkrétně typem MMC. Spojení s dalším zařízením, tedy buď počítačem, nebo třeba jiným telefonem, zařídí buď Bluetooth, nebo infraport, popřípadě tradiční kabel. Vše Siemens SX1 podporuje. Už v této chvíli se jedná o jeden z nejlépe vybavených telefonů současnosti, přesto výčet funkcí a možností nového Siemensu zdaleka nekončí. SX1 totiž má například integrované hlasité handsfree, je třípásmový, takže s ním nebude problém cestovat i na druhou stranu Atlantiku, a množství dalších aplikací bude možné do přístroje nahrát díky podpoře javy. Operačním systémem nového Siemensu je Symbian a telefon je postaven na platformě „60“, kterou využívají třeba Nokie 7650 a 3650.

Samozřejmostí je u SX1 podpora SMS a MMS zpráv a i Smart Messagingu od Nokie. V přístroji bude i e-mailový klient s podporou protokolů POP3, SMTP a iMAP4. Telefonní seznam a plánovač bude možné synchronizovat s většinou známých kancelářských softwarů a přístup k internetu (vestavěný xHTML prohlížeč), či wapu zajistí GPRS v konfiguraci 4+2 timesloty. Stačí? Chybí vám snad ještě nějaká funkce? Snad jen HSCSD, jinak jsme si na nic v redakci již nevzpomněli.

Velmi příjemným překvapením jsou i rozměry a hmotnost přístroje. 110 gramů a 109 x 55 x 19 milimetrů jsou na tak vybavený telefon přímo skvostné parametry, které jej řadí stále spíše k telefonům, než mezi chytré telefony typu Sony Ericssonu P800. Energii bude novému Siemensu dodávat Li-Polymer baterie s kapacitou 1000 mAh, s níž by mělo být možné zůstat na příjmu až 200 hodin, tak to alespoň tvrdí sám výrobce. Pokud se nyní obáváte, že takhle vybaveného telefonu se můžeme dočkat tak na konci roku, máme pro vás poslední příjemné překvapení. Siemens slibuje SX1 již v polovině letošního roku, konkrétně se zmiňuje o zahájení prodeje v průběhu června. Pokud se mu to podaří, asi se bude moci pyšnit titulem nejlepšího současného GSM telefonu na světě. Papírové parametry na to bezesporu má.