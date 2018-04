Siemens SX1 - staré menu s novou grafikou (fotogalerie)

Siemens SX1 je chytrý mobil s operačním systémem Symbian založený na platformě Nokia série 60. Proto vám menu nejspíš bude připomínat Nokie. Ikony jsou ale barevnější a graficky lépe zpracované. Displej je aktivní, dokáže zobrazit až 65 tisíc barev.

Omlouváme se za barevné podání zobrazovaných fotografií displejů. Ve skutečnosti vypadají barvy lépe, ale aplikace, kterou používáme pro snímání obrázků, je uložila takto...

Pohotovostní obrazovka

Ikony jsou součástí obrázku na pozadí, tapety. Nemají žádný praktický význam. Obrázek si samozřejmě můžete měnit.

První úroveň menu

Na prvních dvou fotografiích vidíte první úroveň menu. Co nenajdete zde, bude s velkou pravděpodobností v Extra.

Nastavení

Vše co chcete nastavit máte zde. To co nenajdete na první stránce s ikonami je v seznamu pod položkou Nastavení.

Přehled o hovorech a informacích o hovorech

Textové zprávy

Kalendář

Hra Mozzies

Her v základu moc není, ale Mozzies stojí za to. A další si můžete stáhnout z wapu nebo doinstalovat z internetu.

Budíky

Budíků si můžete nastavit opravdu dost. Jen je nehledejte pod položkou Budík, ale World Clock.

Digitální fotoaparát a kamera

Nastavení komunikačních funkcí

Nastavení zvuku

Manažer aplikací

Rychlý přístup k položkám

Pokud chcete mít rychlý přístup k několika funkcím, můžete si nastavit rychlou volbu (kde je číslo, není zatím přiřazena funkce) nebo seznam oblíbených položek. U rychlé volby je symbolické, že přestože Siemens SX1 takové rozložení klávesnice nemá, používá je zde pro názornost jako přednastavené...

Perličky na konec