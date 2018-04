Kdo se těšil na Siemens SX1 pod vánočním stromečkem, bude zklamán. Siemens opět oddálil uvedení tohoto chytrého telefonu na trh. Měl by se začít prodávat v prvním čtvrtletí příštího roku, doufejme, že spíš v lednu a ne až v březnu. To by totiž už byl rok od oficiálního představení. Neoficiálně je důvodem zdržení optimalizace softwaru telefonu. Jen jestli v tom nebude něco úplně jiného.