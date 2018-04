OBRAZEM: Byl to nejlepší mobil na světě, ale nedalo se na něm psát

Od představení Siemensu SX1 uběhlo letos 10 let. To samo o sobě není mnoho, ale v případě mobilů je to nepředstavitelná doba.

A navíc můžeme zavzpomínat na operační Systém Symbian, který si postupem času přivlastnila Nokia a loni ho nechala umřít. Ale asi to nešlo jinak, systém dnes už nebyl konkurenceschopný. Čest jeho památce a čest památce mobilů Siemens. Obojí je dnes už dávná minulost.

Dobovou recenzi Siemensu SX1 si můžete přečíst zde.