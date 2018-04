Siemens SX1 – vynikající, ale špatně ovladatelný mobil (recenze)

Siemens vždycky dělal jen standardní telefony, ať už určené pro manažery (řada S) nebo pro běžné zákazníky, kteří mají spíše méně než více peněz na mobil (původně řada C, později ultralevné A). Siemens SX1 je chytrý mobil s operačním systémem Symbian, který je ale postavený na základech platformy Nokia série 60. Stejně tak mobily pro UMTS jsou postavené na Motorolách. Z toho vyplývá, že všechny tyto špičkové „Siemensy“ se musí lišit designem a musí nabízet o něco více, než původní originál. Jinak by o takové mobily nikdo neměl zájem, levných kopií se dá pořídit dost kdekoliv v Asii.

Tento složitý úvod je důležitý pro pochopení toho, proč vypadá Siemens SX1 tak, jak vypadá. Siemens rozhodně nečeká, že s tímto mobilem bude trhat prodejní rekordy, ten mobil se prodává proto, aby byl Siemens vidět. Je hezké, že u nás před Vánoci prodal víc A50 a A55 než někteří jiní výrobci s kompletní řadou za celý rok; pokud by neexistoval extravagantní SX1, Siemens by vypadal jako výrobce, který nedokáže přijít s pokročilým telefonem.

Pro Siemens je SX1 prvním chytrým mobilem a je důležité, aby se o něm mluvilo a aby se něj lidé dívali. Co na tom, že si pak možná koupí Nokii 6600 nebo něco jiného, na SX1 nezapomenou, a i když dají přednost ovladatelnosti, budou od svého mobilu chtít těch několik málo funkcí, které má SX1 navíc. Pokud Siemens tento segment neopustí (a to evidentně kvůli UMTS nehodlá), dá se předpokládat, že již letos na jaře nebo na začátku léta představí mnohem použitelnější nástupce. O ty by se ale nikdo nezajímal, pokud by předtím neviděl nebo něco nečetl o SX1.

Siemens SX1 je pro každého, kdo na něj má

Mobil Siemens SX1 umí vše, co může mobil této kategorie umět. Jde samozřejmě vylepšit ještě pár aplikací, nebo přidat některé, které si stejně stáhnete z internetu a doinstalujete, ale z hlavy vás asi nenapadne nic, co by vám u Siemensu SX1 chybělo. Na prvním místě jde o mobil, který lze perfektně synchronizovat s počítačem (především s Outlookem) a díky tomu budete mít po ruce svoji celou agendu a adresář.

Nebýt nepoužitelné klávesnice, hodil by se Siemens SX1 i pro psaní zpráv (textových i multimediálních) a používání e-mailů. V každém případě ale můžete zprávy alespoň přijímat a mít tak přehled o tom, o čem potřebujete. V mobilu je digitální fotoaparát s funkcí kamery. V seznamu software najdete i přehrávač hudebních souborů (AAC, MP3) a jednoduchý software pro úpravu obrázků. K dispozici je i rádio.

Stejně jako pro práci, se dá Siemens SX1 velmi dobře použít i jako multimediální zařízení, pro přehrávání hudby i pořizování obrázků a krátkých videosekvencí. To jsou zhruba všechny činnosti, které dnes mohou mobily umět. Zbývají ještě pokročilé kancelářské funkce, ale pro ty nemá SX1 displej, hardware ani operační systém. Pokud máte něco přes 18 tisíc, měl by SX1 splnit všechny vaše nároky.

Nabíječka Siemense SX1 je shodná s nabíječkou například pro S55, ale i dalších Siemensů posledních řad. Baterie v mobilu je Li-Ion, má kapacitu 1000 mAh. Siemens SX1 s ní vydrží až 200 hodin (přes 8 dnů) v pohotovosti nebo 240 minut hovoru (4 hodiny). Jde opravdu o extrémní hodnoty, baterie se dost rychle vybíjí; kvůli kapacitě se zase déle dobíjí (skoro tři hodiny). V praxi se setkáte s tím, že pokud mobil používáte pro víc než občasné telefonování, nevydrží vám déle než tři dny bez vypínání na noc. Pokud se ale párkrát připojíte k internetu, sesynchronizujete si data a provoláte hodinu denně, počítejte s tím, že je jistější každý den ráno mobil dobít, abyste večer nemuseli šetřit energii.

Je design logický, nebo jde o úlet?

Když se na Siemens SX1 podíváte, bude se vám s největší pravděpodobností líbit. Na prvním místě vás zaujme velký displej (už dnes ale není takovou výjimkou, jako by byl před rokem) a barevné provedení v kombinaci stříbrné a šedé. Plast s výjimkou klávesnice je dostatečně matný a mobil se dobře drží v ruce. Pomáhají k tomu i boční gumové části, díky kterým vám mobil nevyklouzne jen tak z ruky.

Po obou stranách displeje je číselná klávesnice. Funkční klávesy zabírají celý prostor pod displejem, uprostřed horní řady je pětisměrný ovládací joystick. U funkčních kláves by se podle nás dal použít mnohem lepší materiál, takto působí dojmem levné gumy. Na displejem je elegantní mřížka zakrývající reproduktor. Na horní straně mobilu je v levém rohu infraport, otvor pro uchycení v hands-free a napravo otvor pro provlečení poutka. Na levém boku je otvor pro kartu MMC (stačí na něj zatlačit a odklopit kryt, karta se dá měnit bez nutnosti restartu telefonu). Na pravé straně mobilu jsou tlačítka pro spuštění hlasového ovládání a fotoaparátu.

Objektiv fotoaparátu je na zadní straně v levém rohu, v pravém rohu je konektor externí antény. Umístění fotoaparátu vám možná přijde divné, ale má jednu velkou výhodu. Ani při držení mobilu v pravé či levé ruce si nestrčíte ukazováček před objektiv. Objektiv je zapuštěný asi čtyři milimetry dovnitř telefonu. Díky tomu jej nepoškrábete, jenže se na něj také bude lepit prach. A ten se kvůli zapuštění objektivu velmi špatně odstraňuje. Hadříkem se vám to nepovede, budete si muset vzít na pomoc malý štěteček a i s tím se budete muset velmi snažit.

Pokud srovnáte Siemens SX1 s jinými mobily, bude vám připadat velký (109 x 56 x 19 mm) a těžký (116 gramů). Ve srovnání s chytrými telefony stejné platformy ale odpovídá standardu této třídy. Na krku se Siemens SX1 nosit nedá, do kabelky a kapsičky u košile se také moc nevejde, ale v kapse kalhot, saka nebo v pouzdře už se nosit dá. Při nošení v kapse jistě budete používat zámek klávesnice. Ten je samozřejmě i automatický, odemykací a zamykací klávesa je #. Kvůli klávesnici ji ale budete hledat, i když víte, že je to úplně poslední klávesa jakékoliv klávesnice.

Dobrý displej, hezké ikony

Displej je barevný aktivní TFT (65 tisíc barev). Siemens SX1 má stejné menu jako Nokie série 60, ale má hezčí ikony. Pokud bychom měli použít přirovnání ze světa počítačů, tak zatímco Nokie série 60 odpovídají Windows 2000, Siemens SX1 jsou Windows XP. Schválně se podívejte na obrázky displejů, ikonky se vám jistě budou líbit.

Fotogalerii displejů si můžete prohlédnout v tomto článku.

První a druhá úroveň menu je plně grafická, využívá ikony. Ty si můžete zobrazit do matice nebo seznamu. Ten nás příliš nezaujal, v matici se lépe pohybuje (v první úrovni zobrazuje SX1 dvanáct ikon). Většina hlavních aplikací (telefonování, zprávy, fotoaparát) jsou zobrazeny hned v první úrovni menu, ty další najdete ve složce Extra. To, co nenajdete zde, je možná ve složce Nastavení (Bluetooth, infraport, modem apod.).

Co se Siemensu nepovedlo, je počeštění. Nad některými výrazy zůstává opravdu rozum stát (viz dále, u profilů) a vrtá nám hlavou, proč Siemens menu jen jednoduše neopsal od Nokie. Když už kvůli ničemu jinému, tak proto, že Nokia už tyto mobily vyrábí přes dva roky a české výrazy jsou logické. Počeštění nám trošku připomíná Siemens S55 (kde také byly nelogičnosti) a vypadá jako čistě strojový překlad bez následné kontroly někým, kdo skutečně mluví česky. Vzhledem k času, který na Siemens na přípravu SX1 měl, nám to přijde hodně zbytečné.

Klávesnice za trest?

Do menu vstoupíte stiskem klávesy pod joystickem. Dál už se v menu pohybujete právě joystickem, využít můžete i dvě funkční klávesy pod displejem (jejich použití je vždy popsáno na spodním řádku displeje). Pod funkčními klávesami jsou klávesy sluchátek, které ale nejsou barevně označené, musíte se orientovat podle ikony, zda jde o sluchátko zvednuté (zelené) nebo položené (červené). Zpočátku vám to bude dělat problémy, po pár dnech si ale umístění zapamatujete.

Když v menu stisknete červené sluchátko, dostanete se na pohotovostní obrazovku. Spuštěná aplikace se ale neukončí, to musíte udělat stiskem funkční klávesy konec (do aplikace se rychle dostanete podržením klávesy Menu, stejně jako u Nokií). Červené sluchátko slouží také pro vypnutí a zapnutí telefonu a přepínání profilů (počeštění je v tomto případě příšerné, anglický profil General je zde jako Všeobecné, u Nokií Normální, anglický Meeting je přeložený jako Mítink…).

Pod klávesami se sluchátkem jsou velké klávesy pro změnu velikosti písma (nebo přepnutí na číslice) a korekční klávesa c. Ty fungují jen tehdy, když zadáváte nějaký text. Podle nás je zbytečným luxusem dát těmto dvěma klávesám tak velký prostor; navíc klávesa c je dost neprakticky umístěná, při psaní je to k ní z číselné klávesnice příliš daleko.

Funkční klávesy se docela dobře mačkají, zabírají po celé ploše. Méně spokojení asi budete s joystickem. Je totiž dost zapuštěný a hodně tuhý. Nemůžete ho ovládat tak, že byste na něj položili palec a pohybovali jím, po dvou stiscích vždy musíte palec nadzvednout, přiložit na joystick a znovu začít mobil ovládat. U jiných mobilů je joystick vyšší, takže palec opřete o stranu a můžete joystick libovolně ovládat. U Siemensu SX1 vám za chvíli palec sklouzne (pokud jej nenadzvednete a znovu nepřiložíte). Ovládání vám přijde podivně strnulé.

Nepříjemnosti při používání funkčních kláves jsou ale velmi drobné při srovnání s číselnou klávesnicí. Je tuhá, takže ji musíte opravdu pečlivě zmáčknout, abyste si byli jistí, že stisk byl úspěšný. I tak některé klávesy i při psaní jednoduchých čísel budete muset tisknout dvakrát. Podsvícení je nerovnoměrné, takže na čísla a písmena není pořádně vidět. Ve tmě napíšete stěží čísla, písmena už jsou hodně rozostřená.

Hlavní problém je ale s rozmístěním kláves. Jak vidíte z fotek, číselná klávesnice nemá standardní mřížku 3 x 4 (na to si ostatně každý zvyká už ve škole s první kalkulačkou a počítačovou klávesnicí, stejně jako s prvním mobilem a pevným telefonem), ale nestandardní dvě řady po šesti klávesách. Díky tomu je prakticky nemožné psát bez dívání se na tisknuté klávesy. S normální klávesnicí přitom většina lidí dokáže psát bez pohledu na klávesnici, dívá se pouze na displej a po slepu se i opravuje. U Siemense SX1 se musíte dívat na klávesnici a pak ještě na displej – kontrolujete, zda se klávesa stiskla.

Spousta lidí, kteří tento telefon v životě nedrželi v ruce, tvrdí, že se na to dá jistě zvyknout. Zvyknout se na to jistě dá, ale naučit se rozumně psát rozhodně ne. Měli jsme Siemens SX1 přes měsíc a netroufneme si tvrdit, že na něm umíme psát. A to máme v mobilu českou T9 (nebýt jí, tak se textovka vůbec nedá napsat) a píšeme na mobilu oběma palci. Potom je stisk kláves ještě rozumný. Pokud držíte mobil jen v jedné ruce, nedokážete rozumně stisknout klávesy na opačné straně displeje.

Telefonování a používání

Už při procházení menu jistě zjistíte, že mobil má většinu funkcí, o kterých jen tušíte, jak je využít. Kromě toho, že klávesnice je opravdu nejslabší článek mobilu, ale asi zjistíte i to, že mobil je relativně pomalý. Občas se ho vyplatí restartovat. Samozřejmě víme, že všechny chytré telefony jsou v podstatě pomalé, ale Siemens SX1 je pomalejší i než Nokia 7650, která opravdu nepatří k nejrychlejším. Je to subjektivní pocit, ale všímali jsme si toho.

K samotnému telefonování nemůžeme mít výhrady. Zvuk v reproduktoru je dost kvalitní, na mikrofon si nestěžoval žádný volaný. Zvuk z reproduktoru se dá přepnout na hlasitý odposlech (je to kupodivu použitelné i za jízdy autem, ale když už nemáte hands-free sadu, použijte raději aspoň dodávaná sluchátka). V telefonním seznamu jste omezeni jen volnou kapacitou paměti a z počítače se vám do mobilu zkopírují kromě telefonních čísel i e-mailové a poštovní adresy a poznámky.

Siemens SX1 samozřejmě podporuje všechny možné druhy zpráv: textové, rozšířené, multimediální a poradí si i s e-maily. Je to standardní e-mailový klient pro Symbian, umí stahovat hlavičky i celé e-maily s přílohami, neporadí si s češtinou. V mobilu s českým firmwarem je i česká T9, která nepoužívá znaky s diakritikou. Diakritiku je možné používat, můžete si slova s háčky a čárkami vkládat do uživatelského slovníku, ale potom počítejte s tím, že budete moci psát jen velmi krátké zprávy. Na displeji ale vždy vidíte, do kolika zpráv se vám textová zpráva rozdělí.

Pro čtení všech typů zpráv (i multimediálních) je displej velmi dobrý. Klávesnice ale způsobí, že na zprávy nebudete odpovídat, ale raději zavoláte. Naštěstí to jde udělat jen joystickem, protože i zadávání čísel na klávesnici je nepohodlné.

Siemens SX1 v kanceláři

Jestli si pořídíte Siemens SX1 jako pracovní nástroj, budete velmi pravděpodobně spokojení. Má přehledný kalendář (s opakovanými událostmi), samostatný úkolovník, vestavěnou aplikaci pro zobrazení světového času (není ve složce Organizér, ale Extra), která umí i opakovaný budík (v Nokiích tato aplikace chybí). Budíků si zde můžete nastavit několik, s různou periodou opakování. Psát si můžete textové nebo nahrávat hlasové poznámky. Ve složce Organizér je i kalkulačka a konvertor měn.

Velmi dobrou aplikací je Today, která umí zobrazovat aktuální úkoly a nejbližší schůzky. Tato aplikace by podle našeho názoru měla běžet neustále na pozadí a zobrazovat tyto informace na pohotovostní obrazovce. Jenže tak tomu není, musíte ji vždy po zapnutí mobilu spustit (kromě zabrané paměti spotřebovává mobil více energie…).

Všechny údaje ze seznamu, kalendáře a úkolovníku můžete synchronizovat přes síť GSM se serverem, nebo se můžete připojit k počítači. Na výběr máte všechny možnosti: kabel USB, infračervený přenos nebo Bluetooth. Připojování k počítači ale považujeme za problematické. Musíte si nainstalovat aplikaci Siemens Data Suite, která po instalaci zabere přes 120 MB. To vše kvůli hromadě grafiky a složité spouštěcí aplikaci, která jen zpomaluje počítač a způsobuje problémy.

Synchronizace je bezproblémová, stejně jako samotné připojení k počítači, ale to možná jen proto, že to nejsou vlastní aplikace Siemense. Zbytek je hezký, ale graficky přeplácaný. PC Suite od Nokie umí sice polovinu (nemá třeba aplikaci na psaní zpráv a úpravu obrázků), ale po instalaci šlape a nezabírá tolik zdrojů. A výrazně rychleji komunikuje s mobilem, což poznáte při kopírování souborů. PC Suite posílá či stahuje jeden soubor za druhým a zvládá to docela svižně. Siemens Data Suite nejspíš všechny soubory nejdříve zkopíruje do paměti a pak tento velký balík pošle najednou. Což mu trvá několikrát tolik času.

Zbývá ještě dodat, že k internetu se připojíte přes GPRS třídy 10, tedy 4+2 (53,6 + 26,8 kb/s datového toku při CS2). V mobilu je wapový prohlížeč podporující standard WAP 2.0 a XHTML. Pro HTML si můžete doinstalovat prohlížeč Opera.

Siemens SX1 po pracovní době

V Siemensu SX1 je dobrý reproduktor a několik aplikací, které jej využijí. Samozřejmostí je polyfonní vyzvánění. Škoda, že nějaké hezké melodie nepřidal rovnou Siemens, takto si budete muset hledat vyzváněcí hudbu na internetu a zkoušet, jestli ji mobil dobře přehraje. To je ale problém i dalších chytrých telefonů. Škoda, že výrobci do těchto mobilů nepřidají povedené melodie z mnohem levnějších telefonů.

V mobilu je samozřejmě přehrávač hudby ve formátu MP3 nebo AAC. Hudbu můžete poslouchat přes reproduktor (hlasitý, ale logicky bude hudba dost zkreslená) nebo přibalená sluchátka. Ta využijete i při poslechu rádia (rozsah FM). Použít je musíte, pokud chcete naladit nějakou stanici, slouží totiž jako anténa. Na to vás ostatně mobil upozorní. Stanice si můžete ukládat do paměti (napočítali jsme paměť na šest stanic).

Hudební soubory můžete mít uložené na kartě MMC (ta se nedodává s telefonem) nebo v paměti mobilu (využitelná RAM je 4 MB, již předinstalované aplikace jsou v paměti Flash). Paměti jsou sdílené pro všechny aplikace, tedy pro kalendář, seznam, foťák, zkrátka pro všechno v telefonu. Mimochodem, paměťovou kartu lze vyměnit bez nutnosti restartu mobilu.

Největší fotografie, které z mobilu dostanete, jsou v rozlišení 480 x 640 bodů. Snímací aplikace umožňuje přepnout mezi třemi snímacími režimy (chybí noční), každý má jiné rozlišení. Kromě největšího máte dále k dispozici 160 x 120 a 80 x 96 bodů. Nastavit si dále můžete tři stupně kvality (komprese) snímků. Spoušť se ovládá joystickem (pro spuštění fotoaparátu je na pravém boku klávesa). Siemens SX1 má i digitální zoom (čtyřnásobný), ovládá se pohybem joysticku nahoru a dolů. Pohybem do stran se přepínají režimy, tedy rozlišení.

Siemens SX1 umí samozřejmě i video. To je ve formátu 3GP a má rozlišení 176 x 144 bodů. Standard zvládají i další mobily se Symbianem, kromě Nokií jsme zkoušeli i Sony Ericsson P800. U videa můžete zadat i titulky ke klipu. Ten může být dlouhý 95 kB (pro odeslání přes MMS) nebo jste omezení jen volnou kapacitou paměti či paměťové karty. Nahrávat můžete i zvuk. Ve standardní kvalitě se do 95 kB vejde 15 sekund bez zvuku, se zvukem je to 12 sekund. Přepnout se můžete jen do nejvyšší kvality, potom máte i se zvukem asi deset sekund.

V mobilu je aplikace pro úpravu obrázků – Image fun. Ta umí provádět základní operace s obrázky, jako je změna rozlišení, otočení, posun výřezu. Velmi chybí funkce oříznutí obrázku. Vedle toho můžete obrázky rozostřovat a především přidávat okolo nich rámečky nebo přidávat do obrázků další nebo ikony. Pro úpravu obrázků před posláním v multimediální zprávě jsou to dostačující funkce, byť by si tato aplikace zasloužila jisté vylepšení. Je to ale to nejlepší, co v mobilech Série 60 je, Nokie nic takového nemají.

Ve výčtu multimediálních či zábavních funkcí už zbývají jen hry. Ty je možné samozřejmě doinstalovat, ať už jako aplikace pro Symbian nebo v Javě. V mobilu je vynikající hra, která zaujala každého, kdo si Siemens SX1 chtěl aspoň na chvíli osahat. Je to hra Mozzies. Princip je jednoduchý – po displeji létají komáři, na které musíte zamířit zaměřovačem a stiskem joysticku je zastřelit. Zaměřovač je ale vždy uprostřed displeje a při zaměřování pohybujete celým mobilem. Komáři se totiž promítají na pozadí obrazu snímaného kamerou. Mobil sleduje, jak se mění obraz snímaný kamerou a počítá z toho pohyb zaměřovače. Takže to vypadá, jako by komáři byli u vás v místnosti a vy pohybujete mobilem jako pistolí. Možná to není nejlepší popis, chce to vyzkoušet, ale hra se vám bude určitě líbit.

Nakonec si možná zvyknete

Siemens SX1 si v tuto chvíli můžete koupit přibližně za 18 500 korun (najdete samozřejmě nižší i výrazně vyšší nabídky, cena je s DPH). Za funkce, které tento telefon nabízí, je to dobrá cena. Když se budete o koupit podobného mobilu rozhodovat, samozřejmě budete brát v úvahu podobně vybavené mobily od Nokie (6600, ale funkčně vystačíte i s 3650). Ty mají jednu obrovskou výhodu – ovládání a bezproblémový software. Pro spoustu uživatelů to bude důležité a hlavní kritérium pro výběr Nokie (tento týden u nás vyjde srovnání Nokia 6600 a Siemensu SX1).

Multimediální funkce Siemensu SX1 jsou rozhodně zajímavé, ale kvůli nim si nejspíš tento mobil nepořídíte. Jako stylový doplněk je příliš velký a těžký, na krku ho nosit nebudete, v kapse udělá velkou bouli a vejde se do málokteré kabelky. Véčka od LG nebo Samsung jsou vhodnější a mají podobné multimediální funkce (kromě paměťových karet pro MP3, ale dnešní přehrávače jsou také už miniaturní).

Takže při přemýšlení o SX1 nebo Nokii se jen musíte rozhodnout, jestli jste ochotní se naučit psát na klávesnici Siemensu (ani po měsíci používání to moc nejde…). Ale zvyknout se na to dá, pokud budete více volat, nebudete se nad klávesnicí tak často rozčilovat. A pokud z principu Nokii nechcete, tak vám ani nic jiného nezbude. V tom případě vám přejeme hodně štěstí a božskou trpělivost.

