Siemens SX1 – konečně je tady (minirecenze)

Na Siemens SX1 čekají všichni fanoušci značky i nároční uživatelé mobilních telefonů a chytrých telefonů hodně dlouho. Konečně je můžeme potěšit – SX1 máme v redakci a do prodejní sítě by měly první dvě stovky kusů přijít mezi svátky. Zatím neznáme zaváděcí cenu, budeme vás včas na stránkách Mobil.cz informovat.

Chytrý na první pohled

Siemenes SX1 už od prvního pohledu budí dojem chytrého telefonu. Polovinu přední strany tvoří velký barevný a aktivní displej, pod ním je několik velkých funkčních kláves. Skoro jistě ze začátku přehlédnete, že po stranách displeje je dvojdílná číselná klávesnice (tento design vám později při ovládání bude činit problémy). Pokud dáte na první dojem, budete mít jasno – SX1 je chytrý a elegantní mobil, který díky nejen dobře vypadá, ale díky použitým materiálům a designu působí dojmem mobilu přecpaného moderními funkcemi.

V tomto hodnocení nebudete daleko od pravdy. V Siemensu SX1 budete jen těžko hledat funkci či technologii, kterou by nezvládal. Ostatně vývojáři Siemensu měli funkční vzorek již před více než rokem, takže měli dost času na to, aby z prototypu udělali použitelný telefon. Nicméně na první pohled neuvidíte to, čeho si všimnete již po pár půlhodinách – SX1 má velmi líbivý design, a to nejen telefonu, ale i menu. Ale s ergonomií používání už je to horší. I tak jde ale o lepší standard.

Každý chce volat a posílat zprávy

Pokud pomineme velké zpoždění SX1, nejkontroverznější na tomto mobilu je jeho klávesnice. Není to klasická matice 3 x 4, ale po obou stranách displeje je šest kláves. Mají velmi hezké modré podsvícení, ale po pohledu na ně budete mít problémy – u SX1 se budete vždy setkávat s perfektním designem a trošku problematičtější ergonomií. Rozložení 2 x 6 je možná lepší než 3 x 4 nebo jakékoliv jiné. Ale je nezvyklé. Můžete mu sebevíc fandit a dlouho se ho učit, ale vnímání klasického modelu klávesnice se jen tak nezbavíte. Vždyť rozložení číslic v matici 3 x 4 se učíte už na základní škole s první kalkulačkou. Zatímco na číslice si možná zvyknete po pár týdnech, při psaní textu budete tápat mnohem déle.

Trošku vás asi zmate, že číselné klávesy mají velmi malý zdvih. Nebyl by to problém, kdyby ty pod displejem neměly zdvih mnohem větší. Při psaní vás to bude trošku mást. Ale jen trošku, protože vzhledem k nezvyklému rozložení budete psát pomalu, takže stejně budete mačkat klávesy velmi pomalu a pečlivě, abyste měli jistotu, že jste se nespletli.

Siemens SX1 má operační systém Symbian, prostředí je funkčně shodné s platformou Nokia Série 60. Liší se jen uživatelské prostředí. Nicméně pokud stisknete joystick směrem dolů, dostanete se do telefonního seznamu, ve kterém můžete hledat i části textového řetězce (tzn. pokud zadáte mar, zobrazí se vám ve zkráceném seznamu všichni Martinové, Martiny a lidé, kteří mají řetězec mar ve jméně i příjmení; zadáním dalších znaků se doberete ke konkrétnímu jménu). Klávesy pro přijmutí a odmítnutí hovoru nejsou odlišené barevně (zelená, červená), ale graficky. Po chvíli práce s mobilem se jejich rozložení naučíte a tak budete hovory přijímat zpaměti. To je dobré. Špatné je, že klávesnice po stranách displeje se ukáže jako limitující faktor a bude vás i při tak jednoduché operaci jako je zadání čísla nebo hledání v seznamu brzdit.

Zadat devět číslic telefonního čísla ale není takový problém jako napsat textovou zprávu. Naše SX1 neměla češtinu, proto jsme nemohli vyzkoušet systém rychlého psaní T9 s českým slovníkem. Pokud se vám dostane do ruky podobný mobil, potom se připravte na to, že raději budete volat, než abyste na textovou zprávu odpovídali nebo ji dobrovolně vytvořili sami od sebe. A přitom toho se zprávami neumí SX1 zrovna málo – vybrat si můžete mezi SMS (krátké, dlouhé, obojí s diakritikou), MMS (včetně videa, pro které existuje v SX1 slušná aplikace) nebo e-maily.

Mobil pro práci

Pokud patříte mezi náročné uživatele mobilů, potom asi budete při pohledu na parametry SX1 spokojení. Důstojné místo v menu má skupina aplikací sdružené pod položkou Organiser. Pod tímto označením se skrývá kalendář (umí od denního po měsíční zobrazení), seznam úkolů, možnost dělat si textové i hlasové poznámky, kalkulačka, aplikace Today (zobrazuje aktuální události a přehled úkolů) a najdete zde i aplikace Converter, která vám bude 99 % času připadat zbytečná, než budete potřebovat přepočítat pár cen z euro na koruny.

Siemens SX1 nezaostává ani v připojení k internetu. Bluetooth obsahuje všechny potřebné profily, takže připojíte počítač, hands-free sadu v automobilu i sluchátko. Na levém horním rohu mobilu je infračervený port a v krabici najdete i kabel pro USB. Údaje z organizéru můžete synchronizovat s počítačem. Bohužel jsme to během krátké chvilky s SX1 nestihli vyzkoušet, ale pokud je software podobný jako pro Nokii 6600 (má stejný operační systém a umí totéž co SX1), potom by oboustranná synchronizace s Outlookem měla být bezproblémová. Zbývá už jen dodat, že k internetu se připojíte přes GPRS třídy 10, tedy 4+2.

Mobil po práci

Jestli se vám občas stane, že přestane pracovat a posloucháte hudbu či řeči z rádia, stačí do SX1 jen připojit sluchátka (bondovku) a naladit si oblíbenou stanici. Pokud si rádi hudební mix mícháte sami, můžete si pouštět MP3 (dále Real Audio a AMR), a to i z paměťové karty MMC (v naší krabici žádná karta nebyla a balení nevypadá, jako by ji mělo obsahovat). Z internetu si můžete stáhnout i video či obrázky, pro obojí je v SX1 přehrávač.

Kromě javových her lze považovat za nejdůležitější funkci pro volný čas v Siemensu SX1 vestavěnou digitální kameru. Ta umí pořizovat video (H.263, 176 x 144 bodů QCIF, 15 snímků za sekundu) nebo fotografie (640 x 480 VGA, nejnižší rozlišení je 160 x 120 pro MMS, formát obrázků je JPEG). Při fotografování máte k dispozici i digitální čtyřnásobný zoom, který při pořizování fotografií pro MMS poskytuje vynikající kvalitu (u velkých fotografií je lepší použít výřez a zvětšení v počítači).

Siemens SX1 má zpoždění, ale stojí za to

I když na Siemens SX1 čekala většina potenciálních zákazníků více než rok, čekání se jim vyplatí. Když si odmyslíme úchylnou klávesnici, je SX1 velmi použitelný a i s ní nabízí plno funkcí, které u pracovního mobilu oceníte. Samozřejmě, jsou tu i konkurenční mobily, ale ty SX1 lehce poráží designem i několika málo nadstandardními aplikacemi v ceně (freeware pro Symbian není moc kvalitní, za lepší shareware musíte zaplatit, pokud ho neukradnete na internetu).

Siemens SX1 v žádném případě nemůže konkurovat vyšší třídě chytrých mobilů, jako je Sony Ericsson P800/P900 či MDA I/II. Směle se ale může měřit s Eurotel Smartphone a Nokiemi Série 60. A pokud vás unifikované prostředí Nokia či Microsoft (Eurotel Smartphone) nudí, je pro vás Siemens SX1 lepší volbou při zachování funkčnosti. Je jen škoda, že nemůžeme porovnat i ceny, ale na tu si v případě SX1 budeme muset ještě pár dnů počkat.