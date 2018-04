Siemens svou divizi mobilních telefonů prodat nechce

Podle internetového vydání magazínu Forbes Siemens nehodlá prodat svou ztrátovou divizi mobilních telefonů. Prohlásil to člen dozorčí rady Ralf Heckmann. V každém případě ale Siemens o budoucnosti této divize uvažuje a výsledek by měl být znám ve středu, kdy také Siemens zveřejní výsledky druhého fiskálního čtvrtletí (to odpovídá prvnímu čtvrtletí letošního roku). V minulém fiskálním čtvrtletí Siemens prodělal na divizi mobilních telefonů 143 milionů Euro a prodal o 1,7 milionu mobilů méně než v předchozím čtvrtletí.

V posledních dnech sílí spekulace o novém partnerovi divize mobilních telefonů Siemensu. Padají jména jako Acer, Nortel, nebo dokonce Motorola. Samotný Siemens ústy svého mluvčího všechny spekulace odmítl komentovat. Acer námluvy popřel a Motorola prohlásila univerzální větu, že "zvažují všechny možnosti."